Política

“Silencio, cállense la boca”: a los gritos y golpes de mesa, una disertante irrumpió en la audiencia por la Ley de Glaciares

La intervención ocurrió en medio de interrupciones, superposición de voces y dificultades para ordenar la lista de oradores durante el debate en comisión de la Cámara de Diputados

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Gritos en la audiencia pública de la Ley de Glaciares

Las audiencias públicas en la Cámara de Diputados por la reforma a la Ley de Glaciares atravesaron momentos de fuerte tensión durante una jornada marcada por interrupciones, desorden y dificultades para sostener el orden de las exposiciones. El clima se volvió especialmente álgido cuando una disertante tomó la palabra a los gritos para exigir silencio en la sala.

El episodio ocurrió en el marco del plenario que presidieron los diputados José Peluc y Nicolás Mayoraz, quienes llevaban adelante la audiencia por la reforma legislativa. Durante el desarrollo de la jornada, ambos dieron por finalizada la instancia, aunque todavía quedaban personas anotadas para exponer.

Tras ese anuncio, desde la organización consultaron si todos los disertantes se encontraban presentes en la sala. Ante la confirmación, el plenario continuó, aunque en un contexto que derivó en desorden generalizado, con múltiples voces superpuestas y dificultades para coordinar las intervenciones.

En ese escenario, tomó la palabra Wanda Albornoz Olivera. Su intervención se destacó de inmediato por el tono elevado y la forma en que buscó imponerse en medio del ruido ambiente. Según se escuchó en la sala, la disertante comenzó su exposición con un pedido contundente de silencio.

La Cámara de Diputados realiza una audiencia publica sobre la reforma de la Ley de Glaciares
José Peluc y Nicolás Mayoraz, las autoridades de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Recursos Naturales

“Silencio, callensé la boca, todos, sí, todos, me van a dejar a hablar. Soy Wanda Albornoz Olivera. Gracias. Yo vengo como periodista y ciudadana”, exclamó, elevando la voz por encima del resto de los presentes.

El volumen de los gritos generó una distorsión en el sonido de la sala, con parlantes que reprodujeron la intervención de manera saturada. La escena se desarrolló mientras persistían conversaciones y movimientos en el recinto, lo que reforzó el clima de desorden que atravesó ese tramo de la audiencia.

En simultáneo, y en medio de los gritos, se escuchó la voz de Nicolás Mayoraz desde la mesa de conducción. El diputado anunciaba que iba a tomar la palabra Wanda Albornoz Olivera, en un intento por ordenar la secuencia de exposiciones. Sin embargo, ese anuncio quedó parcialmente solapado por la intensidad de la intervención de la disertante.

El episodio se produjo luego de una serie de momentos tensos durante la jornada, en los que distintos participantes expresaron dificultades para intervenir o reclamaron condiciones para poder exponer. La continuidad del plenario tras el cierre inicial generó confusión entre los presentes, que intentaban confirmar si aún podían hacer uso de la palabra.

En concreto, lo que fue la segunda jornada de la audiencia pública sobre la modificación de la Ley de Glaciares mantuvo la misma dinámica que la anterior, con la mayoría de los participantes reiterando su rechazo a la norma que ya cuenta con media sanción del Senado. Además, señalaron que la exclusión del 99,5% de los inscriptos evidencia la nulidad de las audiencias, por lo que se reservaban la posibilidad de recurrir a la vía judicial.

Marcha por la Ley de Glaciares en Congreso
Una de las protestas contra la Ley de Glaciares (Foto: Jaime Olivos)

Los asistentes, que previamente habían manifestado no conocer los criterios de selección, cuestión que tampoco fue explicada por las autoridades de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Recursos Naturales, insistieron en sus críticas. Tras una jornada presencial marcada por la tensión y cruces entre participantes y diputadas de La Libertad Avanza, que se burlaban de sus argumentos, el encuentro virtual exhibió un clima totalmente diferente.

La modalidad a distancia, impuesta por el oficialismo, le restó relevancia y provocó la ausencia de muchos legisladores. El bloque gobernante, convencido de que cuenta con los votos necesarios gracias al respaldo del PRO y la UCR, permitió que los discursos en contra se sucedieran sin intervención.

Ahora, La Libertad Avanza organiza una audiencia con los 12 gobernadores “mineros” para enviar un mensaje claro a los legisladores de esas provincias.

En este contexto, el diputado Maximiliano Ferraro presentó una carta a las autoridades de las comisiones y al presidente de la Cámara, Martín Menem, solicitando que, si se realiza esa convocatoria, se incluya al resto de los gobernadores.

Se estima que, en los primeros días de abril y con dictamen favorable, La Libertad Avanza llevará el proyecto al recinto y buscará la sanción definitiva de la norma, a la que más de 100.000 personas e instituciones ambientalistas manifestaron su desacuerdo.

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