El régimen de Maduro acusó al gobierno de Milei de injerencia: “Amenaza con invadir la embajada de Venezuela en Argentina”

Acto de Patricia Bullrich en la embajada de Venezuela en Buenos Aires

El régimen de Nicolás Maduro acusó al gobierno de Javier Milei de pretender supuestamente “invadir” la Embajada del país caribeño en Buenos Aires, donde cientos de migrantes venezolanos que residen en este país votaron en las elecciones presidenciales celebradas este domingo. A través de X, el viceministro venezolano para América Latina, Rander Peña, expresó que el Ejecutivo de Milei, “en medio de su desespero, amenaza con invadir la Embajada de Venezuela en Argentina, constituyendo una violación a la Convención de Viena”.

En el barrio porteño de Palermo, cientos de venezolanos que residen en la Capital Federal se concentraron frente a la representación diplomáticas para acompañar la jornada electoral y esperar los resultados. Hasta allí fueron a participar del acto cívico dirigentes del gobierno nacional, del PRO y la Coalición Cívica. Entre los presentes, estuvieron la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, la de Relaciones Exteriores, Diana Mondino, y de Defensa, Luis Petri; como así también diputados como Sabrina Ajmechet, Maximiliano Ferraro, Silvana Giudici y Hernán Lombardi, entre otros.

“Hacemos responsable a Milei por la integridad física de nuestro personal diplomático. No toleramos ninguna amenaza”, agregó el funcionario en la red social, donde respondió a una publicación de la ministra Bullrich, quien dijo estar frente a la Embajada venezolana “esperando los resultados de las elecciones junto a cientos de personas”.

El viceministro de Maduro para América Latina, Rander Peña

En tanto, la representante del régimen de Nicolás Maduro en Buenos Aires acusó a Bullrich, de realizar un “asedio a la embajada” por haber concurrido a apoyar la manifestación de ciudadanos de Venezuela que fueron a esa sede diplomática a esperar los resultados de los comicios presidenciales.

“Denuncio contundentemente las irresponsables acciones injerencistas y el asedio a nuestra embajada en Buenos Aires. Patricia Bullrich viola los convenios internacionales e incita al odio y a la violencia. La hago responsable de cualquier agresión contra nuestra embajada, nuestro personal diplomático, local y de los integrantes de las mesas electorales que aún se encuentran en la embajada. Hoy hicimos una hermosa jornada electoral y usted pretende enturbiarla”, afirmó Stella Marina Lugo de Montilla.

La embajadora Lugo en un acto por Simón Bolívar en Buenos Aires

Más allá de las acusaciones del régimen de Maduro, Patricia Bullrich en un discurso que brindó durante la tarde ante los manifestantes que se concentraron a esperar los resultados de las elecciones, reveló que recibió un alerta de que el régimen de Maduro podrían intentar ingresar a la Embajada de Argentina en Caracas para llevarse de allí a los refugiados que están siendo protegidos de manera diplomática ante órdenes de detención en su contra.

“Que no se les ocurra al régimen de Maduro que le queda una hora y media entrar a la Embajada Argentina. Que no se les ocurra entrar a territorio argentino”, dijo la ministra y recibió una ovación de los presentes. “Todos han sido bienvenidos acá, pero a partir de ahora los vamos a acompañar con orgullo al aeropuerto a aquellos que quieran volver a su país, a Venezuela, para vivir en democracia y libertad”, afirmó la ministra de Seguridad. Hasta las 22 (hora de Buenos Aires) no habían reportes de anomalías en esa sede y los ocho refugiados del comité de campaña de María Corina Machado siguen recibiendo asistencia y protección, de acuerdo a información obtenida por Infobae de fuentes oficiales.

Venezuela celebró este domingo unas presidenciales en las que compiten diez candidatos, entre ellos el actual mandatario, Nicolás Maduro, quien busca un tercer sexenio consecutivo en el poder. En Argentina, residen al menos 220.000 venezolanos, pero solo 2.638 personas fueron habilitadas para votar, y quienes no formaban parte de ese 1,5 % decidieron acercarse a los alrededores de la Embajada en Buenos Aires para acompañar a sus compatriotas que iban a sufragar.