Miles de personas concentran frente a la Embajada de Venezuela a la espera de los resultados de la elección

Votaron unos 1.500 venezolanos de 2.200 habilitados (Jaime Olivos)

Minutos antes del cierre de la votación para presidente en Venezuela, una larga columna con miles de inmigrantes de ese país se concentran en los alrededores de la embajada en Argentina. Los ciudadanos venezolanos se agruparon desde las seis de la mañana en la esquina de Emilio Ravignani y Luis María Campos, en el barrio porteño de Palermo, donde está la sede diplomática de Caracas.

En Argentina hay habilitados cerca de 2.700 venezolanos para votar. A minutos del cierre, habían sufragado casi 1.500 personas. Entre ellas, sobresalió la presencia de Catherine Fulop, animadora y modelo radicada en Argentina desde hace años.

Los venezolanos eligen hoy entre la continuidad del presidente Nicolás Maduro o la novedad del principal candidato opositor, Edmund González Urrutia. El ex diplomático es el postulante impulsado por María Corina Machado, líder de la oposición venezolana.

En la concentración de venezolanos en la Embajada también hubo presencia de dirigentes argentinos. Desde temprano, se acercaron los legisladores del PRO Damián Arabia y Alejandro Bongiovanni, quien intentó viajar como “veedor” a Venezuela, pero fue deportado en un vuelo desde Panamá, antes de volar hacia Caracas. Fue la regla con cientos de dirigentes del mundo, opositores al chavismo, que intentaron viajar a supervisar los comicios de hoy.

Solo el 1,5% de los residentes venezolanos en Argentina fue habilitado a votar (Jaime Olivos)

En tanto que cerca de las 18 se acercó Luis Petri, ministro de Defensa de la Nación, junto a su prometida, la periodista Cristina Pérez. El funcionario recorrió la zona y saludó a los venezolanos que esperaban los resultados.

“Libertad, libertad, libertad”, corearon mientras aplaudían los venezolanos entre muchas banderas tricolor. La concentración en la zona de la Embajada respalda a la oposición y tiene expectativas de que hoy pierda el régimen de Maduro. “Se va caer, se va a caer, este Gobierno va a caer”, cantaban los venezolanos en otro momento de la tarde. Todo se da en un clima de algarabía, entre bocinas de los autos que deambulan por la zona y se suman a la euforia electoral.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela solamente concedió la posibilidad de votar a 2.638 personas de los 220.000 residentes en Argentina. Esta situación se repite alrededor del mundo donde Venezuela tiene embajadas, según el activista y vicepresidente para el Cono Sur del partido opositor Primero Justicia, Charbel Najm, quien indicó que unos 5 millones de migrantes quedaron impedidos para el sufragio.

“Pusieron muchas trabas, muchos requisitos completamente al margen de la ley, como tener que presentar el pasaporte vigente o tener una residencia permanente en el país de acogida. Esto hizo que quedara excluido del proceso electoral el 25% de la población venezolana”, informó Najm en un comunicado.

Pese a esta situación, decenas de personas se acercaron a la embajada en el barrio porteño de Palermo para brindar apoyo a quienes sí fueron registrados para votar, vistiendo y ondeando banderas con los colores de Venezuela, mientras entonaban su himno nacional: “Gloria al Bravo Pueblo”.

Una pareja de venezolanos espera los resultados de las elecciones en Buenos Aires (Jaime Olivos)

A metros de las urnas, la diáspora venezolana instaló una feria migrante para compartir el día de votación mediante puestos, gastronomía y artesanías típicas de la región, que fue organizado por la alcaldía de Buenos Aires, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y la ONG Alianza por Venezuela.

“Es para reencontrarnos con nuestras tradiciones y decir presentes en esta jornada histórica, y que se escuche la voz de la diáspora que han pretendido silenciar al excluir a millones de migrantes”, sumó Najm en el comunicado.

Votaron venezolanos en todo el mundo

Varios miles de venezolanos se concentraron este domingo en Madrid y otras ciudades españolas en demanda de libertad para su país. Convocada por la oposición venezolana, se desarrolló sin incidentes en la emblemática plaza de Colón de Madrid.

En un ambiente festivo, los manifestantes, que portaban banderas, gorras y camisetas con los colores de la bandera venezolana, han lanzado consignas como “Venezuela, libertad”, “nos vemos en casa” o “maldito sea el soldado que apunte su arma contra el pueblo”. Al acto asistieron, entre otros políticos españoles, Miguel Ángel Tellado, portavoz parlamentario del conservador Partido Popular, quien subrayó que hay una “marea humana de venezolanos que quieren cambio”.

Cerca de 25.0000 venezolanos estaban registrados para votar hoy en distintos colegios electorales en varias ciudades españolas, en una jornada que transcurrió con total normalidad, según explicó a EFE Antonio Ledezma, ex alcalde de Caracas y portavoz de la oposición en el España.

Venezolanos residentes en España se reúnen para exigir paz y democracia en su país en la Plaza de Colón, en Madrid, España, el 28 de julio de 2024 (REUTERS/Ana Beltran)

De las más de 400.000 personas nacidas en Venezuela y mayores de edad que residen en España, sólo 24.770 pudieron inscribirse por trabas burocráticas. Entre ellos el propio Ledezma, que hoy acudió al centro de votación en Madrid para apoyar a sus compatriotas a sabiendas de que no podría votar ya que no logró inscribirse porque no tiene su pasaporte vigente.

Varios cientos de venezolanos votaron este domingo en su embajada en Roma, en un ambiente de esperanza expresado por muchos de ellos ante las expectativas de que estas elecciones presidenciales supongan un cambio político tras 25 años de chavismo. “Espero que la gente vaya con conciencia a votar, y que no se olviden de que votando es como vamos a poder llegar a tener un nuevo gobierno”, señala a EFE Güensio Lobato, un veterano trabajador de la construcción que hace 5 años se vio obligado a emigrar a más de 8.000 kilómetros de Venezuela en busca de empleo.

Decenas de venezolanos se concentraron también este domingo en Lisboa para defender un cambio político en su país y denunciar que gran parte de ellos no consiguió ejercer su derecho al voto en las elecciones presidenciales. La concentración, convocada al final de la tarde y cuando las urnas ya habían cerrado en los consulados venezolanos en Portugal, se celebró en la plaza de Restauradores.

Votaciones en la jornada electoral venezolana en el Centro Cultural Fernández de los Ríos de Madrid (EFE/Embajada de Venezuela en España)

“El objetivo es mostrar a la sociedad portuguesa qué es lo que sucede en Venezuela”, explicó a EFE el impulsor de la iniciativa, Fernando de Oliveira, que vive en Portugal desde hace más de cuatro años y consideró que ahora tienen la “gran oportunidad de acabar con el chavismo”.

Defendió que el proceso electoral para los venezolanos que viven fuera del país está “viciado” y el régimen de Maduro “hizo todo lo posible” para que los emigrados no pudiesen inscribirse en el censo. Los problemas para conseguir votar fueron una de las denuncias esgrimidas en la concentración en Lisboa. “A más de 4 millones de venezolanos nos impiden votar el 28J”, rezaba un cartel.

José Alfredo, que dejó Venezuela hace 17 años y se instaló en Portugal en 2023, es otro de los que no consiguió acudir a las urnas: “Llevar los papeles o cumplir con los requisitos para poder votar ha sido imposible”, señaló a EFE. Quiere un cambio para que la juventud actual pueda vivir lo que su generación no pudo, dijo, y aseguró que siente apoyo entre los portugueses hacia la causa.

Ciudadanos venezolanos sostienen pancartas con letras que dicen 'VENEZUELA LIBRE' en protesta en apoyo a la oposición venezolana en la Avenida Paulista, en Sao Paulo, Brasil, el 28 de julio de 2024 (Foto de Nelson ALMEIDA / AFP)

“En Venezuela ha habido una diáspora de portugueses muy grande”, recordó. Se calcula que cerca de un millón de lusos o lusodescendientes viven en el país americano. Los padres de María Silva, originarios del archipiélago de Madeira, fueron dos de esos portugueses que emigraron a Venezuela. Pero ella decidió mudarse a Portugal hace 7 años, relató a EFE. “La situación en Venezuela me obligó. La inseguridad, el miedo, las condiciones no estaban dadas”, explicó María Silva, que tampoco votó y pide “libertad” para Venezuela. En suelo luso, sólo unas 1.600 personas tenían derecho a ejercer el voto en los consulados en Lisboa y Funchal (Madeira), a pesar de que hay cerca de 10.000 venezolanos residiendo en el país, según datos oficiales.

Con 416 inscriptos de los 33.000 que residen en el país, ya son 116 los venezolanos que han podido ejercer su voto en Uruguay “seguros” de la derrota de Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales de este domingo y de una transición que “ya comenzó”.

En Brasil los venezolanos salieron a las calles en 34 ciudades, entre las cuales las principales capitales como São Paulo, Río de Janeiro, Brasilia, Recife, Fortaleza, Porto Alegre, Belo Horizonte, Manaus, Bõa Vista, Curitiba y Florianápolis. Las protestas más multitudinarias ocurrieron en São Paulo, donde se dieron cita frente a la estatua del héroe venezolano Francisco Miranda, en la icónica Avenida Paulista, cargados con las banderas del país y pancartas pidiendo por democracia y libertad.

Más que una protesta, parecía una gigantesca fiesta con música y alegría por doquier ante las posibilidades de triunfo de González. “Volveremos a casa” y “Venezuela libre” eran las frases más destacadas en los carteles que llevaban los venezolanos, que además entonaron a coro el himno nacional y canciones de su tierra en medio de la emoción y la esperanza. También hubo pancartas de apoyo a María Corina Machado, inhabilitada para competir por la presidencia de su país, pero que impulsa la candidatura González.

(Con información de EFE)