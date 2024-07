Mondino comparó Malvinas con un departamento: “Nosotros somos los legítimos dueños y ellos son inquilinos y algunos pensarán que son okupas”

Diana Mondino en la Cumbre del Mercosur

La ministra de Relaciones Exteriores, Diana Mondino, comparó hoy la disputa de soberanía que la Argentina mantiene con el Reino Unido por las Islas Malvinas con una disputa por un departamento: “Nosotros somos los legítimos dueños y ellos son inquilinos y algunos pensarán que son okupas”, afirmó la canciller, quien detalló cuál es la política que puso en marcha el gobierno de Javier Milei sobre ese objetivo diplomático permanente que tiene el país y que figura en la Constitución Nacional.

“En los últimos años hubo hasta agresividad. Si una empresa opera en las islas no puede operar en Argentina y así un montón de temas donde hemos presentado quejas a países vecinos por permitir que aterrice un avión que luego siguió a Malvinas. Eso con nosotros se terminó. Queremos tener una relación razonable, donde consideramos que nosotros somos los legítimos dueños del departamento, del departamento llamado Malvinas, y ellos, con suerte, son inquilinos, aunque algunos pensarán que son okupas. Pero nosotros somos los dueños de ese lugar y lo que queremos hacer es mantener una relación en donde podamos trabajar en conjunto”, afirmó la funcionaria.

La canciller Mondino habló sobre la cuestión Malvinas

La ministra de Relaciones Exteriores participó de un almuerzo organizado por el Rotary Club de Buenos Aires, en un hotel del centro porteño, donde abordó una amplia variedad de temas vinculados a sus áreas de gestión. Respondió de esa manera al ser consultada por la periodista Clara Mariño -que al finalizar la comida y el discurso del invitado transmite una serie de preguntas- sobre “cuál va a ser la política de Malvinas y que se va a hacer para fortalecer la soberanía en la Antártida”.

“Ese es un tema interesante, donde a pesar de todos los años que se viene hablando de esto, hay un profundo desconocimiento. Argentina en la reforma del año 94, en las cláusulas transitorias, dice algo que ahora les comento -por lo tanto, no importa lo que haga el canciller A o B o C, el que estuvo antes o el que vendrá- Está en nuestra Constitución Nacional y es una política de Estado”, explicó.

Y ante la consulta sobre cuál es la política respecto a la soberanía sobre las Islas Malvinas, afirmó: “La pregunta sumamente importante es ¿cuál es la forma de lograrlo? ¿La agresividad que hemos tenido durante estos últimos años contribuyó en algo? No. Antes de la guerra del 82, las maestras y maestros de Argentina iban y venían de Malvinas, había Gas del Estado, había una comunicación con las islas que se perdió y sobre todo en los últimos pocos años hubo hasta una agresividad: si una empresa opera en las Islas no puede operar en Argentina”.

La ministra Diana Mondino junto al presidente del Rotary Club de Buenos Aires, Jorge González Zuelgaray

“Así un montón de temas, donde hemos presentado quejas a países vecinos por permitir donde aterrice un avión y que luego siguió hacia Malvinas. Eso con nosotros se terminó. Nosotros queremos tener una relación razonable” y reiteró que el objetivo de la administración y su tarea como ministra de Relaciones Exteriores es “mantener una relación en donde podamos trabajar en conjunto”. Y en ese sentido, detalló: “Hoy hay un montón de actividades, sobre todo en hidrocarburos y pesca, que no las hacemos ninguno, ni ellos ni nosotros”.

En ese sentido resaltó que “tenemos algo que se llama Blue Hole, que tendríamos la posibilidad de estar fiscalizando, controlando, porque es algo que es muy importante desde el punto de vista medioambiental y no lo estamos haciendo ni ellos ni nosotros”. “Eso tiene que empezar a ver en algunos temas comunes, pero que no implican soberanía. Un trabajo en conjunto, sino hoy no la hace nadie. Es el perro del hortelano”, en referencia al refrán que concluye que no come ni deja comer al amo.