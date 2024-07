Kicillof busca alternativas para avanzar con el proyecto de ambulancias, el RIGI y otras iniciativas

Axel Kicillof

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, busca que el peronismo consiga los votos necesarios para avanzar en el Senado provincial con el proyecto que crea una empresa de atención de emergencias con mayoría accionaria de participación estatal. La iniciativa fue aprobada días atrás en Diputados, pero hoy por hoy no están asegurados los votos para que corra con la misma suerte en la Cámara alta. A la par, el Ejecutivo prepara el envío del proyecto de RIGI bonaerense y tampoco hay mayores precisiones sobre la suerte que vaya a tener ese y otros proyectos.

En lo que respecta a la creación de una empresa de emergencias médicas bajo la figura de una sociedad anónima con mayoría de participación estatal (51% de las acciones), la iniciativa salió en Diputados con el acompañamiento del bloque Unión Renovación y Fe; un sector de diputados que ingresaron a la Cámara en la boleta de La Libertad Avanza y que luego cobraron autonomía de la estructura de Javier y Karina Milei. Ese bloque aportó 8 votos que sumado a algunas ausencias de otros bloques el día de la sesión, allanaron el terreno para que el peronismo consiga los votos. También despertó el enojo de la vicepresidenta Victoria Villarruel que pidió que esos legisladores “devuelvan sus bancas”.

Para conseguir el respaldo de este sector libertarios, el oficialismo aceptó incluir en el texto a votarse la conformación de una comisión bicameral para el seguimiento y monitoreo de la empresa que se creará si la iniciativa avanza en el Senado.

Los integrantes del bloque Unión Renovación y Fe

Con ese acompañamiento, el peronismo imaginaba correr con la misma suerte en la Cámara alta. Sin embargo, el bloque La Libertad Avanza que componen los legisladores Sergio Vargas, Carlos Kikuchi y Silvana Ventura planteó días atrás que no iban a acompañar el proyecto. Este viernes, fuentes del bloque aseguraron a Infobae que la postura no cambió. “El achicamiento del estado y la eficiencia del gasto público deben ser innegociables para cuidar los recursos de los bonaerenses. Por eso nuestro bloque no acompañará la iniciativa del Poder Ejecutivo Provincial para crear la “Empresa Bonaerense de Emergencias en Salud”, sostuvieron. Con todos los presentes, UP necesita de tres aliados para avanzar y convertir en ley el proyecto en el Senado.

A la postura de este bloque clave para la estrategia del peronismo se le suman los ya previsibles rechazos de las bancadas UCR-Cambio Federal, el PRO, La Libertad Avanza I, PRO Libertad y Buenos Aires Libres. Todos los espacios opositores acumulan 25 bancas sobre 46 que tiene la Cámara baja.

Sin embargo, existen alternativas que negociadores legislativos del oficialismo no descartan y que replican lo que sucedió en Diputados: que haya ausentes al momento de la votación y que el número total de los presentes no sea 46. De esa forma, se baja el número necesario. Otra posibilidad es la abstención de algún legislador. En la oposición más dura dudan del bloque de Kikuchi; pues hasta el momento lo expuesto públicamente es que “no acompañarán”, el proyecto; lo que no quiere decir explícitamente que rechazarán.

“No pudieron elegir un peor momento para lanzar una iniciativa de este tipo. El sistema de salud de la provincia está en una situación muy delicada, de debilidad del sistema. Hay dificultades para conseguir personal, no hay inversión en los efectores de salud provincial que lo necesitan, la situación de IOMA es por demás compleja; no es el momento para crear una nueva estructura de este tipo”, planteó el senador por la UCR, Ariel Martínez Bordaisco ante la consulta de este medio. El argumento se repite en el resto de las bancadas no peronista.

Otra iniciativa que Kicillof anunció esta semana que girará a la Legislatura es la creación de un régimen para el fomento de grandes inversiones. El plan es que Buenos Aires tenga su propia normativa para grandes inversiones y de esa forma, el mandatario provincial evita adherirse al Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI) incluido en la Ley Bases, que propuso el Gobierno nacional. El trasfondo detrás de esta estrategia es la disputa con la provincia de Río Negro por la instalación de la planta de GNL que YPF y Petronas proyectan emplazar en el país, producto de la mejora en la producción de Vaca Muerta.

Alberto Weretilneck firma la adhesión de Río Negro al RIGI

Como se sabe, el proyecto energético no es nuevo; solo que con el cambio de gobierno nacional las condiciones políticas habilitaron a Río Negro a ser parte de discusión. El gobernador rionegrino, Alberto Weretlineck, envió un proyecto a la Legislatura de su provincia para adherir al RIGI que fue aprobado hace una semana. Kicillof no hará lo propio, pero sí buscará su propio camino. La aparición del RIGI, por los beneficios impositivos y demás prerrogativas que implica para las empresas que están detrás del proyecto de GNL, es casi una condición indispensable para definir locación final.

Hasta el cierre de esta nota, Kicillof no había girado su proyecto propio a la Legislatura, donde esperan el texto con ansias. Cuando eso suceda se iniciará un largo camino de discusión legislativa, pues es un tema estructural y a largo plazo. Todos los espacios no peronistas presionaron al mandatario bonaerense para que adhiera al RIGI nacional. Algunos bloque presentaron sus propias iniciativas de RIGI bonaerense, tras el anuncio de Kicillof y esperan incluir algunos artículos. Si eso sucede, probablemente terminen acompañando. Sin embargo, distintos legisladores de la oposición y del oficialismo coinciden en que el tema por ahora está en una nebulosa.

Hay además, otros proyectos que el Ejecutivo busca empujar en la Legislatura. Semanas atrás el gobernador envió una Ley de Góndolas propia. La iniciativa recayó en el Senado bonaerense. El cálculo sigue siendo el mismo: precisa de tres aliados para avanzar. El proyecto busca “la promoción y fortalecimiento de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas de la provincia de Buenos Aires, potenciar su crecimiento y brindar un marco normativo que garantice la venta de los productos regionales mediante un sistema equitativo de comercialización”.

Alcanza a establecimientos “dedicados a la comercialización mayorista y/o minorista de alimentos, bebidas, productos de higiene personal y de limpieza del hogar” que formen parte de una cadena, tengan locales de más de 300 mt cuadrados o dos líneas de cajas. La intención es que los “Productos bonaerenses”, tengan lugar y compitan en las góndolas. Es otra iniciativa para ir a contrapelo de la decisión de Javier Milei incluida en el DNU 70/24 que entre otras cuestiones deroga la Ley de Góndolas nacional. El proyecto se discutirá en comisiones y no hay plazo establecido para su tratamiento. La ex gobernadora María Eugenia Vidal también había presentado una iniciativa de este tipo que nunca fue tratada.

En el tramo legislativo, el gobierno bonaerense debe cubrir alguna de las cuatros vacantes que hay en la Suprema Corte de Justicia, desde junio de este año cuando se jubiló Luis Genoud. Por el momento hay conversaciones informales, pero a la fecha no es prioridad de Axel Kicillof. Con carácter más urgente está el acuerdo de pliegos judiciales que debe salir con los votos del Senado bonaerense. Ese tema sí ocupa más atención en la Comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia que preside el senador por La Cámpora, Emmanuel González Santalla. Desde el Ejecutivo monitorea el asunto el ministro de Justicia y Derechos Humanos bonaerense, Juan Martín Mena. A fines de mayo se avanzó con 46 designaciones de cargos judiciales. En el orden del día de la comisión hay otros 46 pliegos a tratarse. La Corte bonaerense también espera ir cubriendo las vacantes en distintos juzgados. Todo está atado a la negociación política.