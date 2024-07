Con Milei, Lacalle Pou y Santiago Peña, la AMIA realizará un importante acto por los 30 años del atentado

A 30 años del peor atentado terrorista de la historia de Argentina, la AMIA realiza un acto para rendir homenaje a las víctimas

Hace 30 años. Hace 30 años a las 9:53. Hace 30 años en Pasteur 633. Hace 30 años a las 9:53 en Pasteur 633 asesinaron a 85 personas. Hace 30 años que mueren 85 personas a las 9:53, en la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA). Hace 30 años que los 45 millones de argentinos mueren 85 veces a las 9:53 en Pasteur 633. A tres décadas de aquella mañana, que signó el peor atentado de la historia de Argentina, familiares de las víctimas, la comunidad judía, personalidades de la política, la cultura y el sector privado harán otro acto de homenaje, de recuerdo y sobre todo de reclamo de justicia.

A 30 años, aún no hay ningún condenado por la masacre en la AMIA. “El terrorismo sigue, la impunidad también” es el lema que los familiares de las víctimas eligieron para convocar a la sociedad. Es un año especial y la mutual judía, a su vez, viene organizando actividades desde comienzos de 2024 y tendrá esta mañana el acto central

Se espera que los invitados comiencen a llegar al lugar a las 9:30 y que comience, puntualmente, a las 9:53, con el sonido de la sirena. Los oradores serán el presidente de AMIA, Amos Linetzky, y un grupo de familiares de las víctimas. En tanto que otro dato particular será la conducción a cargo de la actriz y modelo Stefi Roitman, que nació el 18 de julio de 1994. Los organizadores consideraron que su figura simboliza el paso del tiempo desde ese día.

La fachada de la AMIA, en la calle Pasteur, con los nombres de las víctimas del atentado

Entre los invitados, estará presente el presidente de la Nación, Javier Milei, que será acompañado por la vicepresidenta, Victoria Villarruel, la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y buena parte del Gabinete nacional. El Jefe de Estado orientó la política exterior de Argentina hacia un alineamiento férreo con Estados Unidos e Israel, que implicó un respaldo pleno a la comunidad judía en el país y la búsqueda de justicia en la causa AMIA.

La semana pasada, el Gobierno adoptó una decisión de apoyo implícito al reclamo de la AMIA y la Embajada de Israel. A través de un comunicado, la Oficina del Presidente informó que “el grupo HAMAS ha sido declarado por el Estado Argentino como organización terrorista internacional. HAMAS se ha adjudicado la responsabilidad por las atrocidades cometidas durante el ataque perpetrado a Israel el pasado 7 de octubre. Estas se suman a un extenso historial de atentados terroristas en su nombre”.

Se trata de una agrupación aliada a Hezbollah, el grupo terrorista de el Líbano apuntado por estar involucrado con la ejecución y la idea del atentado con un coche bomba a la mutual judía de la mañana del 18 de julio de 1994.

Javier Milei junto al presidente de Israel, Isaac Herzog, en su último viaje a ese país (REUTERS)

Los gestos de Milei han sido múltiples para con Israel y la comunidad judía. De hecho, uno de sus primeros viajes internacionales como presidente fue a Tel Aviv. Estuvo en Jerusalén en el Muro de los Lamentos e, incluso, señaló la intención de mudar la embajada de Argentina a esa ciudad.

En tanto que el 19 de abril, cuando Irán atacó a Israel en un ataque con misiles y drones, Milei estaba en Estados Unidos por partir hacia Dinamarca, en una misión diplomática. No obstante, cuando supo del golpe del régimen islámico contra Tel Aviv, suspendió su viaje a Europa y regresó a Argentina. Al llegar a Buenos Aires, se reunió de urgencia con su Gabinete y convocó, especialmente, al embajador Eyal Sela. Fue para que, antes de dar inicio al cónclave, el diplomático ofreciera un panorama de la situación en suelo israelí.

En este contexto, ayer se conoció un artículo de un medio iraní con una amenaza velada hacia Argentina. Titulado “Caso AMIA en vísperas de su 30 aniversario”, el editorial sostiene: “Teherán no olvidará las políticas antiiraníes de Buenos Aires. Pero Irán ha demostrado que no juega fácilmente en el tablero de ajedrez del enemigo, pero en el momento adecuado y en la posición adecuada, impondrá su propio juego al enemigo y le hará lamentar su enemistad con Irán”. El texto generó un repudio del Gobierno, parte de la oposición y de la comunidad judía de Argentina.

Javier Milei, presidente de la Nación

Respecto al acto central de hoy, además de Milei habrá invitados internacionales dentro de los cuales sobresalen los presidentes Luis Lacalle Pou, de Uruguay, y Santiago Peña, de Paraguay. Ambos mandatarios se reunieron ayer con Milei y compartieron un mensaje en solidaridad con el pedido de justicia por el atentado de 1994. En tanto que también asistirá Eyal Sela, el embajador de Israel en Argentina.

Los tres presidentes compartieron el evento que realizó anoche el Congreso Judío Latinoamericano y el Congreso Judío Mundial, junto con el apoyo de la DAIA (Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas) y de AMIA, que se llevó a cabo den el Hotel Hilton de Puerto Madero.

En tanto que habrá cientos de delegaciones internacionales presentes, así como también organismos como el American Jewish Committee, Anti-Defamation League, el Consejo Representativo de las Instituciones Judías de Francia (CRIF), The Centre for Israel and Jewish Affairs (CIJA), Board of deputies of British Jews (UK), Executive Council of Australian Jewry, y del Central Council of Jews in Germany.

Javier Milei se reunió ayer en Casa Rosada con Luis Lacalle Pou, presidente de Uruguay

Durante el acto habrá un momento musical a cargo del artista popular Axel y, además, se encenderás velas y se colocarán ofrendas florales mientras se leerá la nómina de las 85 personas asesinadas.

Respaldo políticos a una causa que une

Con el paso de los años, la causa AMIA se convirtió en una de los temas que concitan mayor relevancia para la política Argentina. Por eso, en cada acto de conmemoración se refuerza la exigencia para esclarecer los hechos y pedir avances de la justicia. En junio, la AMIA logró un amplio respaldo político al pedido de justicia por el ataque terrorista. Fue durante un encuentro con 18 gobernadores en donde firmaron un acta conjunta para renovar el reclamo de justicia.

A 30 años del atentado, la AMIA realiza el acto central en conmemoración por las víctimas

Cabe recordar, a su vez, que en abril, la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal emitió una sentencia en la que consideró a la República Islámica de Irán como responsable del atentado a la AMIA. El fallo fue firmado por los jueces Carlos Mahiques, Ángela Ledesma y Diego Gustavo Barroetaveña. Tanto la AMIA como la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) respaldaron en su momento la decisión del máximo tribunal penal del país y anticiparon que se podrían a disposición de los familiares de las víctimas para iniciar una demanda ante la Corte Penal Internacional contra ese país.

Sin embargo, la AMIA considera que aún hay irregularidades en la investigación sobre la causa AMIA y lo harán saber esta mañana, para revalidar el pedido de justicia. Entre uno de los puntos recurrentes sobre la discusión, vuelve la idea de exigir una Ley de Juicio en Ausencia, figura ajena al sistema jurídico argentino. De todos modos, tanto los familiares de las víctimas como las entidades de la comunidad judía consideran que el reclamo contra la impunidad no se agota en ese tema.

