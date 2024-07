A días de la reunión entre Milei y Emmanuel Macron, Villarruel tildó a Francia de “país colonialista”

Victoria Villarruel (REUTERS)

A menos de 10 días de la reunión bilateral que Javier Milei mantendrá con su par francés, Emmanuel Macron, la vicepresidenta argentina, Victoria Villarruel, lanzó una furiosa acusación contra el país europeo, a raíz de la polémica generada por el volante de la selección argentina Enzo Fernández y una canción con contenido racista.

“Argentina es un país soberano y libre. Nunca tuvimos colonias ni ciudadanos de segunda. Nunca le impusimos a nadie nuestra forma de vida. Pero tampoco vamos a tolerar que lo hagan con nosotros. Argentina se hizo con el sudor y el coraje de los indios, los europeos, los criollos y los negros como Remedios del Valle, el Sargento Cabral y Bernardo de Monteagudo. Ningún país colonialista nos va a amedrentar por una canción de cancha ni por decir las verdades que no se quieren admitir. Basta de simular indignación, hipócritas. Enzo yo te banco, Messi gracias por todo! ¡Argentinos siempre con la frente alta! ¡Viva la Argentinidad”, expresó la dirigente libertaria en su cuenta de la red social X.

El posteo de Victoria Villarruel

El Presidente viajará a Francia el jueves 25 de julio para la inauguración de los Juegos Olímpicos que se llevarán a cabo en París y tendrá un encuentro bilateral con Macron, con quien ya se vio y fotografió en el G7 de Italia. Los dichos de la titular del Senado contra el país de la Unión Europea llegan a pocos días de ese cónclave y en medio de horas en las que el conflicto por el video de los jugadores de la selección campeona de América no para de escalar.

El origen de la polémica con Enzo Fernández

Los cánticos de los jugadores de la selección argentina que generaron controversia en Francia

El mediocampista que integra el seleccionado de fútbol que dirige Lionel Scaloni, realizó una transmisión en vivo en su cuenta de Instagram desde el micro que trasladaba al plantel luego de la obtención de la Copa América. Allí se escuchó la letra de la canción, que alude, en tono de burla discriminatoria, al origen de los jugadores del seleccionado francés.

Aunque se escucha el canto de numerosas voces, se observa en primer plano al volante que actualmente juega en el Chelsea de Inglaterra. Desde atrás, se oye a otro de los jugadores que le dice “cortá el vivo”, advirtiendo la desafortunada expresión.

Sin embargo, un usuario en la misma red social capturó el momento, que no tardó en viralizarse. En el instante en que el registro se emitió había 35 mil personas conectadas a la transmisión. La reproducción posterior aumentó exponencialmente.

Las disculpas del volante argentino

Frente a la repercusión que tuvo el momento, el propio Enzo Fernández realizó un descargo, por la misma plataforma donde se originó el entredicho. “Quiero pedir disculpas sinceramente por un video publicado en mi canal de Instagram durante las celebraciones de la selección nacional”. “La canción incluye un lenguaje muy ofensivo y no hay absolutamente ninguna excusa para estas palabras”, inició el volante central surgido en River Plate.

El descargo de Enzo Fernández en sus redes

“Me opongo a la discriminación en todas sus formas y me disculpo por quedar atrapado en la euforia de nuestras celebraciones de la Copa América. Ese video, ese momento, esas palabras, no reflejan mis creencias ni mi carácter”. “Lo siento de verdad”, concluyó.

La letra de la canción fue creada por un grupo de hinchas durante el Mundial de Qatar 2022, hace alusión a la ascendencia africana a varias de la figuras del conjunto galo, y menciona puntualmente a Kylian Mbappé. Si bien se extendió a través de las redes sociales, hasta el momento no se había escuchado su letra en boca de jugadores profesionales, mucho menos de integrantes del equipo campeón del mundo.

Las quejas de la Federación Francesa y la intervención de FIFA

“El Presidente de la Federación Francesa de Fútbol, Philippe Diallo, condena con la mayor firmeza los inaceptables comentarios racistas y discriminatorios proferidos contra jugadores de la selección francesa en el contexto de una canción entonada por jugadores y seguidores de la selección argentina tras su victoria en la Copa América y difundida en un vídeo en las redes sociales”, afirma un comunicado de la Federación Francesa de Fútbol (FFF), en alusión al episodio que involucra a los futbolistas argentinos.

“La Federación Francesa llevará a la FIFA los cánticos racistas de los jugadores argentinos”, avisaron, y luego agregaron: “La FFF escribirá a la federación argentina y acudirá a la FIFA, reservándose otras acciones”.

La queja de la FFF

Finalmente, la FIFA se hizo eco de la molestia expresada por la federación francesa. “La FIFA condena con firmeza toda forma de discriminación, venga de donde venga, incluidos los jugadores, los hinchas y los responsables”, comunicó. El episodio aún se encuentra en evaluación por parte del organismo rector del fútbol mundial.

El Chelsea, club inglés propietario del pase de Enzo Fernández, también comunicó que investigará y evaluará el comportamiento del futbolista argentino, quien además recibió críticas por parte varios de sus colegas en la Premier League