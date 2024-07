Con votos de un bloque libertario, Kicillof avanza en la creación de una empresa de emergencias médicas

La Cámara de Diputados dio el primer paso para avanzar en la creación de una empresa de atención médica estatal (foto: Diputados PBA)

El peronismo en la Cámara de Diputados le garantizó al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, el acompañamiento del bloque Unión Renovación y Fe al proyecto que crea una empresa de emergencias de atención médicas y la iniciativa terminó aprobada este miércoles en la Cámara baja y ahora seguirá su tratamiento en el Senado.

Así, el Ejecutivo pudo en la Legislatura dar un paso importante para la implementación de la empresa en cuestión. El texto final establece que la empresa a crearse -Empresa Bonaerense de Emergencias en Salud Sociedad Anónima con Participación Estatal Mayoritaria- “tendrá por objeto prestar, por sí, por intermedio de terceros, o asociada a terceros el servicio de emergencias en salud”, cuyo objeto será fortalecer la coordinación interjurisdiccional de la atención de las emergencias médicas y complementar el Servicio de Atención Médica de Emergencias (SAME) que actualmente prestan los municipios”.

En la reunión de labor parlamentaria, los negociadores de Unión por la Patria en la Cámara baja -donde se aglutinan representantes de La Cámpora, el Frente Renovador y el sector de los intendentes del PJ- terminaron de cerrar el acompañamiento del bloque Unión Renovación y Fe que aportó ocho de los nueve votos que tienen a disposición y que, sumadas a las ausencias que hubo en distintos bloques, colaboraron en bajar el número necesario para tener la aprobación del texto.

En el peronismo hicieron se esforzaron en remarcar el acompañamiento de este sector de libertarios. “Desde el Bloque de Unión por la Patria trabajamos para generar los consensos necesarios para que el gobernador tenga los instrumentos que necesita para garantizar el acceso a la salud en nuestra provincia”, dijo Alejandro Dichiara, presidente de la Cámara baja.

El diputado del bloque Libre, Guillermo Castello, pidió sin suerte la votación nominal del expediente en la sesión de este miércoles. Con la mitad más uno de los votos a favor, la iniciativa terminó aprobándose. Luego, cuando hizo uso de la palabra, el legislador arremetió contra la iniciativa a la que describió como un “elefante blanco” y cuestionó a los legisladores que terminaron acompañando el proyecto. “Hay legisladores que no están representando cabalmente las ideas liberales que los llevaron a sus bancas”, dijo.

Además del respaldo de un sector de libertarios, las ausencias también facilitaron el terreno legislativo para acompañar el texto de Kreplak

Las miradas se posaron sobre el bloque de Unión Renovación y Fe. Si bien en un principio en los dictámenes de comisión esta bancada se plegó a los despachos en minoría, a la hora de la votación en el recinto cambió su postura. En el medio, admiten en el oficialismo, los libertarios dialoguistas hicieron aportes al proyectos que terminaron incluidos en el despacho final de labor parlamentaria.

Se trata, entre otros puntos, del artículo siete de la iniciativa que crea una bicameral de seguimiento, fiscalización y control que estará integrada por seis diputados y seis senadores, donde se contempla la participación de las minorías legislativas en su composición.

“Solicitamos que se incorporen algunos mecanismos de control. Además pedimos que se incorpore un ítem de paridad para que haya representación femenina en las mesas de trabajo”, había explicado a Infobae la diputada del bloque Unión Renovación y Fe, Constanza Moragues Santos en la antesala de la sesión de este miércoles. Si había lugar a esos pedidos, la bancada daba su aval; situación que finalmente sucedió.

Además del acompañamiento de esta bancada, también hubo varias ausencias que permitieron disminuir el número necesario de los presentes para la aprobación del texto. Hubo faltazos en el bloque de la UCR-Cambio Federal, en el PRO, de Unión por la Patria e incluso del bloque de La Libertad Avanza, la bancada orgánica que responde a Javier y Karina Milei.

Pese a todo, el texto fue rechazado por los bloques de La Libertad Avanza, el PRO, PRO Libertad, UCR-Cambio Federal, Acuerdo Cívico UCR-GEN, la Coalición Cívica, los dos unibloques libertarios (Buenos Aires Libre y Libre) y las dos bancadas de la izquierda.

El diputado por la Coalición Cívica, Luciano Bugallo, planteó que “este Gobierno es tremendamente ineficiente en la gestión pública y la obra social IOMA lo demuestra, su estado es calamitoso. Esta ley pretende crear una empresa estatal que no deja en claro qué modalidad de servicio de emergencia va a prestar”. Su bloque, rechazó la iniciativa.

“Por estos días hemos visto muchos dirigentes de otras fuerzas que no acompañan este proyecto, un senador hablaba sobre ‘creación de estructura’. En municipios donde gobierna Juntos está presente esta herramienta en prestación de servicios, de telefonía, de turismo. En Tres de Febrero, el principal proveedor de servicios públicos es una sociedad anónima de participación estatal mayoritaria”, esgrimió el diputado de UP, Avelino Zurro, quien defendió en el recinto el texto del Ejecutivo.

“Rechazamos la creación de la Empresa Bonaerense de Emergencias que propuso el gobernador. Lo dijimos desde que se presentó el proyecto y reafirmamos: la salud pública en crisis no se soluciona con más empresas estatales deficitarias. Basta de parches”, cuestionó el presidente del bloque PRO en la Cámara baja, Agustín Forchieri.

<b>Fundamentación del bloque URyF</b>

El presidente del bloque de Unión Renovación y Fe, Gustavo Cuervo, explicó por qué su bancada acompañó la iniciativa. “Propusimos alternativas de reformas y lamentamos que el oficialismo no nos haya escuchado en las comisiones y se haya apurado para llevarlo al recinto sin los consensos básicos”, planteó.

Reveló que fue en la reunión de Labor Parlamentaria donde se terminó de cerrar el acuerdo. “Hicimos lo que hay que hacer, tomamos contactos con directores de hospitales públicos del interior de la provincia. Están dadas las condiciones para que la empresa genere una solución a esta problemática en concreto. No desconocemos que hay otros problemas, enormes, en los hospitales de la provincia y el tema de los medicamentos o el problema del IOMA”, planteó y le contestó a Castello: “No nos escondemos, para él que pidió votación nominal”.

“Se nos critica a nosotros por algunos acompañamientos, hemos decidido actuar desde otro lugar que es cumpliendo con nuestro principal rol como legisladores; que es dialogar, tratar de generar soluciones para algunos de los tantos problemas que tiene la provincia de Buenos Aires”, agregó.

También volvió a distanciarse del presidente Javier Milei por “tratar de nido de ratas y coimeros a todos los diputados”.

“La verdad es que me siento ofendido, yo lo acompañé al presidente y no me arrepiento; pero no puedo tolerar que el presidente ataque a un artista porque no piensa como él o descalifique o trata de comunista a presidentes de países hermanos. Cuesta mucho entenderlo”.

<br/>