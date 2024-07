Confirmados y ausentes: quiénes acompañarán a Javier Milei en la firma del Pacto de Mayo

Fotografía de archivo del presidente de Argentina, Javier Milei. EFE/Ariel Alejandro Carreras

Cuando se cumplan las 00:00 del 9 de julio, el presidente Javier Milei tendrá la tan ansiada foto del postergado Pacto de Mayo asumido con gobernadores y dirigentes de otros espacios para avanzar con 10 políticas de Estado a largo plazo, con el objetivo de terminar con el constante cambio de rumbo del país.

El evento tendrá lugar en la Casa Histórica de Tucumán. El jefe de Estado partirá a última hora de esta tarde junto a su hermana y secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, con destino a San Miguel de Tucumán. Allí ya lo estarán esperando su jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el pleno de sus ministros, que viajarán en un vuelo aparte.

El Presidente arribará a la capital provincial pasadas las 21 y se dirigirá a un hotel de la zona, donde aguardará que se cumplan las 23 para comenzar la vigilia del 9 de julio, fecha en la que se cumplirán 208 años de la Declaración de la Independencia argentina.

En el acto que será transmitido por cadena nacional se espera que Milei esté acompañado por 18 gobernadores: Osvaldo Jaldo (Tucumán), Raúl Jalil (Catamarca), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Gustavo Valdés (Corrientes), Alfredo Cornejo (Mendoza), Marcelo Orrego (San Juan), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Ignacio Torres (Chubut), Carlos Sadir (Jujuy), Leandro Zdero (Chaco), Claudio Poggi (San Luis), Rolando Figueroa (Neuquén), Martín Llaryora (Córdoba), Gustavo Sáenz (Salta), Claudio Vidal (Santa Cruz), Hugo Passalacqua (Misiones), Rolando Figueroa (Neuquén), Alberto Weretilneck (Río Negro) y el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri.

Según informó La Gaceta, en las últimas horas trascendió que el gobernador Jaldo mantuvo contactos con su par de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, quien le habría comentado su intención de participar de los actos en la Casa Histórica.

En cambio, los mandatarios provinciales que representan al sector definitivamente opositor ya confirmaron que no irán: Axel Kicillof (PBA), Gustavo Melella (Tierra del Fuego), Sergio Ziliotto (La Pampa) y Gildo Insfrán (Formosa). Todos coinciden en que la firma del “Pacto” es una cáscara vacía y que lo único que busca el presidente es “una foto”.

Los gobernadores de Juntos por el Cambio asistirán a la firma del acta (Franco Fafasuli)

La de los mandatarios provinciales del peronismo son algunas de las notables ausencias que tendrá el evento. El bloque Hacemos Coalición Federal, que lidera Miguel Ángel Pichetto en la Cámara de Diputados, avisó que no participará. La agrupación dialoguista adelantó que, pese a estar de acuerdo con los diez puntos planteados por Javier Milei, esos objetivos “no se alcanzan con una foto o la firma de un papel”. Aunque la declaración no era taxativa sobre la decisión de no estar presente en el evento, fuentes calificadas de HCF confirmaron que no participarán del acto.

Axel Kicillof, uno de los grandes ausentes

La idea del gobierno es contar con la presencia de ex presidentes. La semana pasada enviaron invitaciones y Cristina Fernández de Kirchner, Alberto Fernández y hasta Estela Martínez, “Isabelita” (que tiene 94 años y vive en Madrid hace casi medio siglo) rechazaron la convocatoria, al igual que Eduardo Duhalde. Quien sí confirmó su asistencia tras una semana convulsionada con el Gobierno por la interna del PRO, es Mauricio Macri. Será el único ex Presidente que fue electo popularmente en esa foto. Restaba la duda sobre si Ramón Puerta y Adolfo Rodríguez Saá se sumarían. Finalmente, el puntano confirmó que irá.

El presidente de Argentina, Javier Milei (c), salud al expresidente Mauricio Macri (d), en una fotografía de archivo. EFE/ Demian Alday Estevez

Tampoco estarán los integrantes de la Corte Suprema de Justicia Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti. Según pudo confirmar Infobae, el viernes pasado fue comunicado a través de Ceremonial de la Corte Suprema que ninguno de sus cuatro integrantes asistirá al evento que se organizó en Tucumán. No hubo detalles de las razones. Lo único que trascendió es que el ministro Lorenzetti estaba de viaje y se comunicó con el jefe de Estado para informarle los motivos de su ausencia.

Los miembros de la Corte Suprema

Los 10 puntos del Pacto de Mayo

1. La inviolabilidad de la propiedad privada

2. El equilibrio fiscal innegociable

3. La reducción del gasto público a niveles históricos, en torno al 25% del Producto Bruto Interno

4. Una educación inicial, primaria y secundaria útil y moderna, con alfabetización plena y sin abandono escolar x

5. Una reforma tributaria que reduzca la presión impositiva, simplifique la vida de los argentinos promueva el comercio

6. La rediscusión de la coparticipación federal de impuestos para terminar para siempre con el modelo extorsivo actual que padecen las provincias

7. El compromiso de las provincias argentinas de avanzar en la explotación de los recursos naturales del país

8. Una reforma laboral moderna que promueva el trabajo formal

9. Una reforma previsional que le dé sostenibilidad al sistema y respete a quienes aportaron

10. La apertura al comercio internacional, de manera que la Argentina vuelva a ser protagonista del mercado global.