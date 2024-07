La maratónica serie de actos que Javier Milei encabezará por el 9 de Julio: de la firma del Pacto de Mayo al desfile militar

El mandatario nacional viajará a Tucumán para firmar el Pacto de Mayo (Mario Sar)

Horas después de haber regresado de Brasil, donde participó de un encuentro de conservadores, el presidente Javier Milei volverá a abordar un avión para realizar su fugaz visita a Tucumán, en la que firmará el Acta de Mayo junto a un grupo de gobernadores, y luego volverá a Buenos Aires para encabezar un desfile militar en pleno centro porteño. Serán unas jornadas de intensa actividad y poco sueño para el mandatario nacional, que en tres días habrá estado en tres ciudades ubicadas a miles de kilómetros de distancia entre sí, para dar distintos mensajes políticos tanto al interior del país como a nivel internacional.

Cerca de las 19, el líder libertario tiene previsto despegar junto a su hermana y secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, con destino a San Miguel de Tucumán. Allí ya lo estarán esperando su jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el pleno de sus ministros, que viajarán en un vuelo aparte.

El Presidente arribará a la capital provincial pasadas las 21 y se dirigirá a un hotel de la zona, donde aguardará que se cumplan las 23 para comenzar la vigilia del 9 de julio, fecha en la que se cumplirán 208 años de la Declaración de la Independencia argentina.

El acto se realizará en la Casa Histórica de Tucumán

En ese marco, y frente a la Casa Histórica en la que se llevó adelante la decisión final de romper el sometimiento al Reino de España, el mandatario se reunirá con un importante grupo de gobernadores para firmar el Acta de Mayo, con 10 puntos sobre los cuales se acordará avanzar a largo plazo, independientemente de quién esté al frente de la Casa Rosada.

Si bien todos los gobernadores están invitados al evento, hay algunos que ya anticiparon que no van a asistir, por no coincidir con los objetivos que se van a plantear. Estos son los de las provincias de Buenos Aires, Axel Kicillof; de La Rioja; Ricardo Quintela; de Formosa, Gildo Insfrán; de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, y de La Pampa, Sergio Ziliotto.

Por otra parte, si bien al comienzo hubo algunas dudas sobre su participación, según pudo saber este medio, también estaría en el lugar el ex presidente Mauricio Macri, quien este domingo volvía de España, donde participó de un evento liberal al que fue invitado.

Cuando se cumplan las 00 hora del 9 de Julio, Milei convocará formalmente a todos los gobernadores a firmar el texto que contiene una serie de lineamientos que en su mayoría son la expresión fiel del pensamiento del oficialismo, como la inviolabilidad de la propiedad privada; el equilibrio fiscal innegociable y la reducción del gasto público a niveles históricos, en torno al 25% del Producto Bruto Interno.

Luego de esto, el mandatario nacional brindará un discurso frente a todos los presentes, en el que remarcará la necesidad de dejar atrás las discusiones políticas y comenzar una nueva etapa para el país, que coincide con el inicio del nuevo periodo de gestión, tras la aprobación de la Ley Bases.

El texto del Acta de Mayo

Por la madrugada, Milei emprenderá su regreso a Buenos Aires, ya que cerca de las 9:00 se desarrollará el tradicional Tedeum en la Catedral Metropolitana y a las 10:30 comenzará el desfile militar que recorrerá una parte de la Avenida del Libertador.

De hecho, en la intersección de esa avenida con Agüero, a la hora indicada, el Presidente estará en la primera fila de la columna de uniformados, tanto en servicio como retirados, incluidos algunos ex combatientes de Malvinas de la provincia de Buenos Aires.

“Quiere agradecer la invitación cursada a nuestro espacio con motivo del desfile a realizarse en la capital federal, el día 9 de julio. Ante esta situación es importante aclarar que acompañamos dicho evento y delegamos nuestra representación en la Federación de Veteranos de Guerra de la Provincia de Buenos Aires. También debemos decir que muchos compañeros no podrán participar por el alto costo monetario que representa viajar desde lugares lejanos a Capital Federal, como así también el compromiso con nuestras provincias que desde nuestro regreso del conflicto fueron las que nos contuvieron en cada uno de los actos patrios realizados en dichos lugares”, expresó la Confederación Nacional de Combatientes de Malvinas de la República Argentina.

El domingo, en el mismo evento conservador al que asistió Milei, el ministro de Defensa, Luis Petri, aseguró que el Gobierno buscar “reivindicar a las Fuerzas Armadas” que “la izquierda populista quiso demonizar, contando una historia parcial”.

“Por eso nosotros las queremos, no las demonizamos, no las destratamos, no las perseguimos. En mi país, hacía tres años que no había ascensos militares, y era por el destrato que le propinaba el Gobierno anterior”, señaló.

En ese mismo encuentro, el Presidente dejó un fuerte mensaje político a la interna local, a tan solo unos días de la firma del Acta de Mayo y en la previa del envío de varios proyectos con nuevas reformas al Congreso.

“Quiero decirles algo, vamos a salir de la miseria, les guste o no a los socialistas, con su apoyo o sin su apoyo, porque la gran mayoría eligió el cambio de régimen profundo que nosotros prometimos en campaña, y lo eligió con el resultado electoral más holgado en décadas. Nosotros tenemos el compromiso indeclinable de cumplir con el deseo de la mayoría, aunque los beneficiarios de este sistema corrupto, parasitario y empobrecedor, muevan cielo y tierra para evitarlo. ¡No pasarán, no lo lograrán, vamos a sacar al país adelante!”, expresó.