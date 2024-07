Facundo Manes reactiva su perfil outsider con fuertes críticas a Milei y llama a construir una “nueva oposición”

Facundo Manes cuando votó en contra de la primera versión de la Ley Bases

Lejos de desanimarse con su frustrada candidatura presidencial, Facundo Manes persiste en su idea de construir una “nueva oposición” que trascienda lo partidario para llegar a la Casa Rosada. El día que ganó Javier Milei sintió que el tiempo le dio la razón. “Esta elección es para un outsider”, era la frase que repetía constantemente durante el 2023, cuando le reclamaba apoyo a la UCR y buscaba alianzas para ampliar Juntos por el Cambio. Con esa convicción es que fortaleció su rol opositor en la Cámara de Diputados y, superada la Ley Bases, retomó su hábito de encabezar encuentros en instituciones educativas con discursos de campaña. Según pudo saber Infobae, el neurólogo profundizará su idea de construir un espacio que pueda competir contra La Libertad Avanza y se mostrará “más genuino”.

¿Antes no era genuino? Es una pregunta válida. Aunque no lo diga públicamente y evite la confrontación con sus ex aliados, Manes no olvida la catarata de críticas y la interna que se desató en la UCR cuando acusó a Mauricio Macri de haber instalado el “populismo institucional” y relacionarlo con prácticas de espionaje. En ese entonces, el neurólogo recibió duras críticas de los referentes del PRO y el entonces presidente del Comité Nacional Gerardo Morales, quienes los acusaron de querer romper Juntos por el Cambio. “Después Milei acusó a Patricia Bullrich de montonera asesina y nadie se escandalizó. Hoy están juntos”, reprochan en su entorno.

Facundo Manes encabezó un acto en Lanús

Manes siente que vivió varias injusticias. Él fue uno de los primeros en insistir con la ampliación de Juntos por el Cambio con dirigentes peronistas no kirchneristas, como por ejemplo el ex gobernador de Córdoba Juan Schiaretti. “Él siempre dijo que había que terminar con la vieja política porque si seguíamos igual íbamos a perder”, insistieron sus armadores en diálogo con este medio. El actual diputado siente que no fue valorado ni respaldado por su espacio, sobre todo cuando exigía que el partido centenario llegara a la última elección con un candidato a presidente, hecho que no sucedió.

La lista que Manes tiene entre sus manos sobre los hechos que le dieron la razón durante la última etapa de la política argentina no hace más que reafirmar sus posiciones. Es por eso que esta semana encabezó un acto en la Universidad de Lanús, donde reiteró su llamado a construir una nueva oposición. “Vamos a crear un movimiento amplio, no restringido, un partido entre la sociedad civil y la mejor política para hacer oposición a este gobierno que gestiona para el 20% de los argentinos”, dijo ante el auditorio del Aula Magna.

La idea de un movimiento amplio se asemeja a la de Martín Lousteau de “construir un espacio de centro no-populista”. Como adelantó este medio, el actual presidente de la UCR encarará una “agenda territorial abierta y no- partidaria” con la que recorrerá el país para hablar con radicales, intelectuales, empresarios y todos aquellos que quieran sumar a su proyecto. Ambos dirigentes radicales tuvieron un rol en el Congreso de claros opositores a las políticas libertarias y se desmarcan de la idea de ser una “oposición dialoguista”, como plantean los gobernadores radicales.

Facundo Manes y Martín Lousteau comparten objetivos pero "no están juntos", aclaran cerca del neurólogo

De hecho, Manes no dudó en cruzar a Alfredo Cornejo, gobernador de Mendoza y principal detractor de Lousteau, cuando apuntó contra los radicales que “quieren que a Milei le vaya mal”. “Los mismos que ya fueron atrás del kirchnerismo y de Macri, ahora quieren ir detrás de Milei. Hay que tener una visión de desarrollo de país y animarse a construir una alternativa distinta a los populismos de izquierda y de derecha”, respondió el neurólogo en sus redes sociales en ese entonces.

Ni sus diferencias con los gobernadores, ni la participación en la multitudinaria movilización en defensa de la educación pública, ni los ataques que recibieron por quedar en minoría en sus respectivos bloques cuando votaron en contra los proyectos del Gobierno hoy los termina de unir a Manes y Lousteau. “Hoy no están juntos”, aclaran en el equipo estratégico de Manes. “Facundo está más adelantado”, aseguran, en comparación al líder de Evolución, en referencia a la construcción de ese nuevo espacio.

La charla de esta semana es la primera de una serie de actividades que se llevarán adelante en distintas universidades e instituciones del país, en los que dialogarán representantes de múltiples sectores de la economía, del trabajo y de la educación, con el objetivo de “pensar el futuro de la Argentina”. “Hay tiempos donde la sociedad tiene que se escuchada”, resaltaron desde el entorno de Manes, quienes apuestan a tener revancha el próximo año.