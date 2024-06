Martín Lousteau encabezará un acto radical en Santa Fe e inicia una agenda territorial: sus planes para el 2025

Martín Lousteau iniciará una nueva etapa en el camino por construir una alternativa electoral (Foto: Nicolas Stulberg)

El decreto que envió Javier Milei para desregular la economía y la Ley Bases ubicaron a Martín Lousteau, no sólo en un rol opositor al Gobierno, sino también en un lugar incómodo dentro de la UCR. Como presidente del Comité Nacional recibió innumerables críticas de sus correligionarios, en especial de los gobernadores, quienes consideran que no representa al conjunto. Pese a las resistencias dentro de su partido, este sábado encabezará un acto en la provincia de Santa Fe gestado por las organizaciones que integran el partido centenario. Según pudo saber Infobae, ese evento será el puntapié para iniciar una “agenda territorial” por todo el país en busca aliados para conformar un espacio de centro que pueda competir en las próximas elecciones del 2025, para lo que no descartan sumar peronistas.

El de este sábado, en particular, será el primer plenario de organizaciones radicales, entre las que se encuentran la Juventud radical, la Franja Morada, la Organización de Trabajadores Radicales, UCR Diversidad y el Foro Nacional de Intendentes Radicales. La apertura será pasadas las 9 con los discursos del propio Lousteau, Inés Brizuela Doria y Felipe Michlig. También se espera la participación de Maximiliano Pullaro, el anfitrión del evento. En concreto, los correligionarios debatirán sobre temas como educación, empleo, federalismo, entre otras problemáticas que enfrenta el país, con fuertes críticas al Gobierno de La Libertad Avanza. “Se va a ver reflejada la postura parlamentaria que mantuvo Martín en las últimas sesiones”, adelantaron en Evolución.

“Ideas, experiencias y propuestas para la construcción de un partido con visión de futuro y vocación de poder”, es el lema del plenario que contará, además, con la participación de Gastón Manes para el discurso de cierre, quien preside la Convención Nacional. “Va a ser importante porque van a haber muchos sectores del partido donde se van a discutir los temas abiertamente, sin especulaciones”, resaltó el hermano del neurólogo, en diálogo con este medio.

Maximiliano Pullaro es el único gobernador aliado a Martín Lousteau. Ambos se aliaron para la elección que lo consagró el año pasado en Santa Fe

La vocación de poder a la que convoca el plenario es - justamente- una crítica que suele repetirse entre todos los sectores de la UCR. Los gobernadores creen que las autoridades del Comité Nacional tienen una mirada porteño-centrista y que no comprenden las responsabilidades que implican la gestión de un territorio. Del otro lado, Lousteau entiende que con una estrategia colaboracionista con Javier Milei, el partido centenario corre el mismo riesgo que hoy enfrenta el PRO, en cuanto a la representatividad, y de perder las chances de forjar competitividad para el 2027.

Con ese norte es que Lousteau encarará una agenda territorial que se iniciará hoy en Santa Fe y podría continuar la semana que viene en Salta donde participaría de la asunción de Soledad Farfán al frente del Comité local. “Va a empezar a recorrer el país para hablar con radicales, intelectuales, empresarios y todos aquellos que quieran construir un espacio de centro no-populista”, aseguraron en su entorno en diálogo con Infobae.

La agenda de Lousteau - además de territorial- será “abierta y no partidaria”. ¿Qué quiere decir? En Evolución quieren dejar en claro que las puertas no están cerradas para sumar al peronismo en ese armado electoral que, como base fundacional, tiene como límites al kirchnerismo y a aquellos que apoyan una profundización del modelo libertario. En las últimas semanas, en medio de los fuertes debates y negociaciones por la Ley Bases en el Congreso, comenzó a circular la versión de reuniones de radicales porteños con integrantes de Unión por la Patria, entre ellos, Leandro Santoro, un dirigente de origen radical.

Según confirmaron a este medio, el encargado de llevar adelante esas conversaciones es Emiliano Yacobitti, vicerrector de la UBA. “Con todos aquellos que estén dispuestos a salir de la tutela de Cristina y Máximo Kirchner se puede conversar”, aseguraron en Evolución quienes, además, confirmaron que ya hubo encuentros con Juan Manuel Olmos, Auditor General de la Nación y ex funcionario de Alberto Fernández. “Con Axel (Kicillof) también podemos hablar, si es que se termina de independizar de Cristina”, deslizaron casi como una propuesta pública.

Desde su proceso de diferenciación a Milei y su votación en el Senado, Lousteau fue acusado de ser funcional al kirchnerismo. Sin embargo, en su equipo estratégico aclaran: “El espacio de centro que construimos no puede incluir a La Cámpora. Si Axel viene tiene que romper con Cristina”. “El año que viene las provincias van a ser un ensayo para este espacio”, agregaron.

Facundo Manes y Martín Lousteau coinciden en la necesidad de construir un espacio de centro, pero faltan gestos públicos de acercamiento

¿Este espacio incluye a Facundo Manes? Las respuestas no son claras. El neurólogo tiene en claro su objetivo de reforzar su armado bonaerense: peleará - al igual que Evolución- por representación en el Comité Provincia, que este martes pondrá fecha para elegir al sucesor de Maximiliano Abad. Además, encabezará una charla el próximo 4 de julio en la Universidad Nacional de Lanús, bajo el título de “Diálogos hacia el futuro”. Si bien sus allegados le bajan el tono al tinte político, se sabe que el diputado no se da por vencido en su idea de ser candidato presidencial.

Durante su campaña en el 2023, Manes fue el principal impulsor de construir una alianza con el peronismo no K, como por ejemplo, Juan Schiaretti. En la Legislatura bonaerense cuenta con seis diputados aliados, dirigidos por Claudio Frangul, y en la Cámara de Diputados con Pablo Juliano. Cuando comenzó a organizarse el plenario de este sábado, había trascendido la posibilidad de conseguir una foto entre el neurólogo, Lousteau y Pullaro pero no prosperó. Por estos días, y sobre todo luego de la polémica desatada por el rol de la UCR en el Congreso, el fundador de INECO evita fotos y ni reuniones con figuras del partido.

En Evolución aseguran que el vínculo con Manes está aceitado. Tal es así que lograron ponerse de acuerdo para la conformación del Tribunal Nacional de Ética. ¿Qué es? Es el órgano que, por ejemplo, tiene el poder de expulsar a Luis Petri del partido centenario. El ministro de Defensa fue muy cuestionado por su incorporación al Gobierno de Milei, motivo por el cual se hicieron más de 20 presentaciones para pedir su desplazamiento. Esos pedidos serán tratados por Ricardo Barrios Arrechea, Alicia Tate y Juan Pedro Tunessi, quienes responden al propio neurólogo, Lousteau y Gerardo Morales.