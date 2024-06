“Asesor por un mes”, la convocatoria de Gisela Marziotta para acercar el Congreso a los jóvenes

Iniciativa de la diputada Gisela Marziotta para acercar a los jóvenes al Poder Legislativo

La diputada nacional de Unión por la Patria, Gisela Marziotta, lanzó una inédita convocatoria para acercar a los jóvenes al Poder Legislativo. A través de sus redes sociales, invitó a estudiantes universitarios a participar de una iniciativa llamada “Asesor x un mes”, de la cual saldrán sus próximos colaboradores.

“Demonizan al Poder Legislativo y dicen que los diputados no trabajamos. Te invito a ser asesor por un mes para que veas cómo funciona la Cámara de Diputados”, propuso la legisladora a través de un video difundido en su Instagram con el fin de lanzar la convocatoria.

Los interesados deben completar un registro en las redes sociales de la diputada, y escribir una carta de presentación y un ensayo sobre una problemática social, con una estrategia o solución viable para abordarla.

Los seleccionados podrán formar parte del equipo de la diputada durante un mes, participar de reuniones de despacho, del proceso de elaboración de proyectos de ley, de debates en comisiones y recorridos por el Congreso, entre otras actividades.

“Estamos en una época en la que se estigmatiza a la política en general y a la labor parlamentaria en particular. Por eso invito a los y las estudiantes a ver cómo funciona el Congreso desde adentro, para que vean cómo se puede trabajar para mejorar la vida de las personas y lograr transformaciones sociales”, sostuvo la diputada de Unión por la Patria.

Según recordó en una entrevista con Infobae, publicada en enero de este año, Marziotta empezó a militar en el peronismo desde muy chica. “Yo quería ir a la escuela pública: tenía unas grandes peleas con mi mamá y no logré el cambio. Pero sí empecé a militar en un comité radical alfonsinista en Caballito, básicamente por antimenemista: Menem iba por la educación pública. Uno de los grandes motores que me acercó a la militancia es la defensa de la educación pública”.

“Y después, cuando me dediqué a ser periodista, sentía que era incompatible la militancia política con el periodismo. Error. Ahora no creo en eso, pero en ese momento dejé la militancia y empecé a dedicarme exclusivamente al periodismo. Hasta que ganó Macri, y ahí sentí que tenía que salir a poner el cuerpo a defender lo que habíamos logrado durante los años de Néstor y de Cristina. Y sentía que tenía que ser más allá del periodismo, porque el periodismo cuenta lo que pasa, pero no puede resolver lo que pasa. La herramienta de la transformación es la política”, recordó.

En la actualidad, Marziotta está cursando su segundo mandato en la Cámara de Diputados de la Nación. Es la Coordinadora General del Observatorio Gente en Movimiento, a cargo de numerosos estudios en CABA como los informes sobre la calidad de vida durante el COVID-19 e informes sobre seguridad ciudadana, entre otros.

Trabajó en numerosos programas de radio y televisión, escribió libros – como Amores Bajo Fuego (2018), Juan Perón, ese hombre (2019) y Las Primeras (2022) – y columnas en diarios y revistas como Perfil, Planeta Urbano y Página 12. En total, escribió 8 libros en 18 años: desde aquel Contrato de señoritas: ni putas ni sumisas, publicado en 2006; hasta Argentina Iluminada, en 2024.

En las elecciones legislativas de 2017 formó parte de la lista de candidatos a diputados nacionales por Unidad Ciudadana y en el año 2019 fue candidata a Vicejefa de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el Frente de Todos.

En el año 2021 renovó su mandato como diputada nacional tras haberse presentado como candidata por el Frente de Todos.