El furcio de Manuel Adorni en conferencia de prensa: se confundió el gobierno de Milei con el de Alberto Fernández

El vocero presidencial cometió el error cuando daba datos acerca de las jubilaciones

El portavoz del Gobierno, Manuel Adorni, protagonizó este miércoles un distendido momento durante su habitual conferencia de prensa cuando se confundió el gobierno de Javier Milei con el de Alberto Fernández mientras brindaba datos actuales sobre las jubilaciones.

“Las jubilaciones le ganaron a la inflación durante el gobierno de Alberto”, fue la afirmación que hizo el vocero presidencial, quien rápidamente reconoció su furcio y frenó para hacer un chiste al respecto.

La equivocación de Adorni provocó risas entre los periodistas, que estaban escuchando atentamente las novedades y a la espera de la ronda de preguntas. En este sentido, el funcionario hizo referencia a su error y explicó los motivos por los cuales se confundió al jefe de Estado libertario con el ex presidente.

“Bueno, en seis meses un furcio tenía que tener, ¿no?”, le dijo a los presentes inmediatamente después de darse cuenta lo que había dicho. Y se justificó: “Es que lo vengo teniendo en la cabeza a Alberto, entonces me falló el subconsciente”.

Alberto Fernández y Javier Milei en el traspaso de mando

Tras el breve paréntesis, Adorni prosiguió su idea sobre las jubilaciones: aseguró que en los primeros seis meses de gobierno de Milei estas le ganaron a la suba de precios y comparó el dato con el obtenido al final de la administración pasada.

“En la gestión del doctor Fernández, ahora sí, las jubilaciones cayeron un 24% en términos reales. Hoy los jubilados les están dando la actualización. Repito, con el doctor Fernández perdieron un 24% con la presidencia de Milei, en los primeros seis meses de mandato le han ganado un 4% a la inflación”, sintetizó el portavoz.

En el marco de la conferencia de prensa, el funcionario también se refirió a la situación de la economía y señaló que el Gobierno todavía cree que la recuperación económica será rápida y vigorosa, lo que en la jerga económica se suela mencionar como “recuperación en V”.

La afirmación se dio en días en los que indicadores privados parecen confirmar que distintos sectores tocaron piso en torno a marzo o abril, pero, desde entonces, se mantienen cerca de esos puntos mínimos.

Manuel Adorni en conferencia de prensa

“Con respecto a la recuperación en V, por supuesto es lo que pensamos, es lo que creemos y es lo que estamos observando”, dijo Adorni.

Y agregó: “En 3 meses o 4, 5, 6 o 10 o un año veremos si tuvimos o no tuvimos razón, pero efectivamente es en lo que creemos, es lo que estamos observando, es por lo que trabajamos todos los días y seguramente mañana con la Ley Bases nos dé un impulso adicional para que eso así ocurra”.

En ese contexto se refirió, además, al dato de desempleo también conocido esta semana. La desocupación afectó al 7,7% de la población económicamente activa en el primer trimestre del año, informó este lunes el Indec. Así, ese indicador social desmejoró desde el 5,7% con que había cerrado el 2023 y desde el 6,9% del primer trimestre del año pasado.

“La cifra de desempleo, por supuesto que es una mala noticia, no hay mucho para aclarar”, aseguró el portavoz presidencial.

Con respecto a este tema, concluyó: “Dentro de las múltiples tragedias que hay en Argentina, una es esto de más de una década en la que no se crea empleo privado. Además, la informalidad es brutal. (...) Por supuesto que es parte del costo de lo que nos han dejado y de esta Argentina. Ni siquiera por el Gobierno anterior, sino por las últimas décadas de populismo que en Argentina han despedazado al trabajador. Y además la política no ayuda. Parte de la política ha impulsado dos paros generales, lo que ocurrió en el Congreso con la última votación en el Senado con lo que ocurrió en la calle. Lo que estamos haciendo es corrigiendo todo lo que haya que corregir para que no solo el número de desocupados mejores sino atacar las dos variables más relevantes: el salario real, que lo han destruido, y la informalidad”.