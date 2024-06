Privatizaciones, Ganancias y Bienes Personales, en el centro de una disputa legal para reimponerlos en Diputados

La votación en particular del Impuesto a las Ganancias en el Senado

El pleno del Senado aprobó los cambios al paquete fiscal y lo devolvió en segunda revisión a Diputados. Esto quedó en segundo plano ya que, durante la votación en particular, el oficialismo tuvo una más que débil estrategia y recibió dos duras derrotas: se rechazaron la reactivación del Impuesto a las Ganancias y el título de Bienes Personales, y en la previa a que se vote el dictamen el oficialismo anunció que eliminaba la opción de privatizar Aerolíneas Argentinas, Correo Argentino y RTA.

La forma en la que se votó -la eliminación- y el retiro de las empresas generó un debate respecto de las posibilidades de insistir con el texto original en la Cámara de Diputados. Y esto es algo que aunque se le resten importancia en las reuniones que ya está teniendo el oficialismo con la oposición dialoguista, varios otros legisladores y algunos constitucionalistas ponen en duda esa posibilidad.

El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez publicó en la red social X un texto en donde explica el artículo 81 de la Constitución Nacional que se refiere al rol de la Cámara revisora. Respecto al punto en discusión, el abogado señala que es una “ley ómnibus que incluyó en un solo cuerpo normativo distintas materias que no están relacionadas entre sí” y que esto es una “excepción” al principio de especificidad normativa. Dicho esto, el especialista afirma que en el caso de Ganancias el rechazo por 41 votos negativos a 31 positivos “es una ley dentro de una ley por lo que hace más ostensible la inconstitucionalidad de la pretensión de Diputados de insistir en el tema”. “Hay sólidos argumentos para afirmar que la Cámara de Diputados no puede insistir en el tema”, sentenció.

La Cámara de Diputados debatirá la Ley Bases y el paquete fiscal (EFE)

Esta discusión estuvo presente en el Senado mientras se realizaba el debate. Aseguran que el senador Martín Loustau alertó de esto a la presidenta de la Cámara, Victoria Villarruel, y a los senadores libertarios Bartolomé Abdala y Ezequiel Atauche. “Loustau les dijo ‘entiendo que pueda no gustarles el artículo como lo escribió en el dictamen de minoría pero si no lo votan, iban a tener problemas en Diputados’. No hicieron caso y ahí está ahora planteado el tema que va a traer mucha discusión jurídica, como explicó Gil Domínguez”, detalló una fuente consultada por Infobae.

Pero Domínguez no fue el único que se refirió a este tema. Gustavo Arballo señaló en un texto publicado que el art 81 permite insistir sobre correcciones, pero no sobre el rechazo: “Es incompatible con darle carta blanca a la Cámara iniciadora el privilegio de soslayar una voluntad negativa expresamente formulada por la revisora”.

El argumento que esgrimen los diputados que tienen pensado avanzar con Ganancias y Bienes Personales es que la aprobación en general del proyecto establece que la eliminación de los capítulos de estos impuestos es una corrección al texto original y por eso se puede insistir en la reincorporación de ambas normas.

Esta posición es generalizada tanto por los diputados de La Libertad Avanza como por los negociadores de la Casa Rosada y del PRO. Pero, además, en esta línea se encuentran buena parte del bloque de la UCR, la Coalición Cívica y Hacemos Coalición Federal. Hasta ahora solo el legislador Fernando Carbajal -del grupo que responde a su colega Facundo Manes- advirtió que “Diputados no puede insistir con Ganancias, Bienes Personales y la moratoria previsional porque fueron desechados por el Senado”.

La discusión también se mezcla con los legisladores que no responden a sus gobernadores y que son competencia entre ellos de cara a las próximas elecciones. Lo que sí es cierto es que si no se zanja el debate la insistencia sobre Bienes Personales, Ganancias, moratoria previsional y empresas a privatizar, podría terminar judicializada.