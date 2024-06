El CEO de la minera que más litio extrae en Argentina admitió que usan “una gran cantidad de agua dulce” y dijo que el precio crecerá

La cumbre dejó un panorama general sobre una de las actividades económicas que más expectativas despierta en Argentina

Paul Graves, el director ejecutivo de Arcadium Lithium, la minera de litio más importante de Argentina, brindó una larga exposición ante inversores en la ciudad de Nueva York, con detalles del negocio y pormenores técnicos del proceso que la empresa despliega en los salares de las provincias de Catamarca y Jujuy.

La intervención del ejecutivo se dio durante la Cumbre Mundial de Tecnologías de Transición y Energía Limpia Evercore ISI. Allí, Graves destacó en varios pasajes la calidad del producto obtenido por la minera durante un proceso técnicamente complejo, y mencionó como desventaja el uso de una “gran cantidad de agua dulce” y “la necesidad de energía para calentar la salmuera”.

“La verdad es que todos los procesos de producción de carbonato de litio a partir de salmuera tienen limitaciones”, introdujo el ejecutivo, y luego explicó: “La mayoría de los lugares no son adecuados para procesos basados en la evaporación, los estanques son muy caros de mantener y de construir, son difíciles de controlar y tienen rendimientos muy bajos. Probablemente, sólo te quedas con el 30% del litio que extrajiste”.

“Ahora - continuó - tenemos un rendimiento del 90% sobre lo que extraemos. Utilizamos muy poca tierra, de hecho, lentamente estamos eliminando nuestras estructuras de estanque en gran medida por un montón de razones ambientales y logramos un producto muy puro. Hay desventajas, usa gran cantidad de agua dulce y necesita energía para calentar la salmuera y no se puede producir así en todos lados”, relató.

En otro pasaje de su exposición, el ejecutivo mencionó que las variaciones en el precio del mineral en los últimos años estuvieron influidas por factores geopolíticos y confió que la cotización del litio seguirá en alza en el futuro. “No creo que supere los 40 dólares (por kilo), pero no creo que se mantenga por debajo de los 20″, expresó.

En la actualidad, los márgenes entre el costo de producción y el precio de venta es el principal incentivo para los capitales que llegan al país para ingresar en el negocio del litio, ya que producir una tonelada de carbonato de litio cuesta alrededor de 4 mil dólares, mientras que la cotización de mercado trepó a los 20 mil dólares en el cierre del primer trimestre de 2024.

Graves brindó una explicación respecto de la volatilidad en el precio, que llegó a superar los 90 mil dólares por tonelada en 2021 y luego cayó a 14 mil dólares en diciembre de 2023. “Hubo una demanda que salió del mercado porque China básicamente está diciendo que no necesita comprar tanto litio y de ahí vino un exceso de oferta, pero eso se corregirá”, contextualizó. Luego añadió: “Cuando hicimos nuestro IPO (oferta pública inicial) en el espacio de cinco años, alcanzamos un objetivo de siete años en cinco y sigue creciendo a ese ritmo. Creemos que hay una tendencia natural hacia arriba para el coste de los productores marginales y creemos que el precio del litio sólo seguirá subiendo, especialmente desde donde está hoy. No creo que supere los cuarenta dólares, aunque no creo que se mantenga por debajo de los 20. Es sólo mirar la economía”, argumentó.

El salar de Olaroz, en Jujuy, uno de los sitios desde donde Arcadium Lithium extrae el mineral (Gustavo Gavotti)

El audio con el contenido de la reunión, de tono informal, fue publicado por el sitio oficial de la minera este miércoles 12 de junio a las 15, hora argentina. Allí se pudo escuchar durante 40 minutos apreciaciones relacionadas con el mercado del litio, los procesos de producción, la importancia estratégica y geopolítica del mineral y el valor de las operaciones en Argentina en comparación con otros países.

Arcadium Lithium es una reciente fusión de dos empresas, la estadounidense Livent y la australiana Alkem. Entre ambas produjeron 34 mil toneladas de carbonato de litio en 2023 y apuntan a duplicar ese volumen durante este ejercicio. Sus mineras se ubican en el Salar del Hombre Muerto, en Catamarca, y en el salar de Olaroz, en Jujuy.

El proceso de producción que utiliza esta empresa se basa en el bombeo de salmuera desde napas subterráneas en los salares. Luego, ese líquido se vuelca en piletones para su evaporación. El producto subyacente se somete a un proceso químico de laboratorio del que se obtiene carbonato de litio, el producto esencial para el funcionamiento de las baterías que usan automóviles eléctricos, computadoras y teléfonos celulares.

Ese método ha recibido cuestionamientos de parte de comunidades de las regiones en donde se instalaron las mineras. Recientemente, un fallo de la Justicia de la provincia de Catamarca consideró probado que ese forma de extracción secó un río. Se trata del Río los Patos, ubicado en el Salar del Hombre Muerto, precisamente donde Arcadium Lithium tiene una de sus operaciones más importantes.

Aquel fallo, sin embargo, profundizó el malestar en las comunidades, que sostienen que el pronunciamiento judicial no modificó las explotaciones mineras, que crecen sin parar en el norte argentino.

El cauce seco del Río Los Patos

Actualmente, Arcadium Lithium y Exar (de capitales de la empresa china Gangfeng) son las únicas dos mineras que se encuentran en etapa de producción de carbonato de litio. En el mes de julio comenzará a producir la francesa Eramine, en asociación con capitales chinos, desde la provincia de Salta, en el salar Centenario Ratones.

Según los registros oficiales, hay más de 50 proyectos en distintas etapas de construcción para comenzar a producir litio. Argentina produjo 48 mil toneladas en 2023 siendo el cuarto productor mundial. Sin embargo, se estima que tiene reservas por 106 millones de toneladas en sus yacimientos.