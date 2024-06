La crítica de Cristina Kirchner en redes sociales a dos senadores peronistas que votaron a favor de la Ley Bases

Foto de archivo - La vicepresidenta argentina y presidenta del Senado, Cristina Fernández de Kirchner, durante una sesión en el Congreso de la Nación en Buenos Aires, Argentina. Mar 17, 2022. REUTERS/Agustin Marcarian

Como ocurre con los debates de los grandes temas, la larga jornada de la Cámara de Senadores terminó con la aprobación de la Ley Bases y el paquete fiscal, con un muy estrecho margen para el Gobierno, que además debió ceder en varios artículos e, incluso, perdió algunos clave como los cambios en Bienes Personales y Ganancias.

Pero la extensa sesión, que concluyó esta mañana después de 21 horas y 45 minutos de discusión, dejó reproches dentro del peronismo. Si bien el interbloque kirchnerista se mantuvo unido y sus 33 representantes votaron en contra de ambos proyectos, hay dos senadores que ingresaron por el Frente de Todos a la Cámara Alta, pero que votaron a favor de ambos proyectos: el entrerriano Edgardo Kueider y el correntino Carlos “Camau” Espínola.

Esos dos legisladores fueron blanco en las últimas horas de duras críticas desde sectores del kirchnerismo, cuestionamientos a los que se sumó la expresidenta Cristina Kirchner, quien reposteó en la red social X un mensaje en el que recordaba que ambos dirigentes fueron elegidos encabezando la boleta del Frente de Todos.

“Si hubiera sido al revés las senadoras serían las compañeras @StefaniaCoraOK y @AnaAlmironCtes, y no estaríamos rogando para que no voten por la entrega de la Patria…”, fue el mensaje de la usuaria Sol Magno que replicó la exvicepresidenta esta mañana. El posteo, acompañado por las boletas electorales que encabezaron ambos senadores, fue ayer por la tarde, cuando la votación aún no se había producido.

Tanto Kueider como Espínola votaron afirmativamente en general tanto de la Ley Bases como del paquete fiscal. En el análisis frío, si ambos se hubieran sumado al kirchnerismo, los proyectos hubieran caído.

Kueider ingresó al Senado en 2019 por la minoría en Entre Ríos. Encabezó la boleta junto a Stefanía Cora, integrante de La Cámpora, quien hoy es diputada nacional. La fórmula perdió por apenas 1062 votos contra los candidatos de Juntos por el Cambio, quienes ingresaron los dos senadores.

Kueider es el único representante de Entre Ríos en la Cámara de Senadores. En su primera experiencia legislativa, llegó al Congreso de la mano del exgobernador Gustavo Bordet, pero desde el inicio mismo se mostró como autónomo, generando malestar en el PJ entrerriano.

Con la llegada de la La Libertad Avanza al Gobierno, tejió buenos vínculos con la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien lo designó al frente de la comisión de Asuntos Constitucionales, clave para algunos proyectos que intenta impulsar el Gobierno como la reforma electoral y la ley de boleta única.

Espínola, en tanto, es senador desde 2015, y en 2021 renovó su banca también como candidato número 1 del Frente de Todos, y con Ana Almirón como segunda. En aquella oportunidad, la lista peronista perdió por más de 20 puntos con la alianza Eco + Vamos Corrientes, que ganó las dos bancas en la Cámara alta. Incluso, tras conocerse la posición del cuatro veces ganador de medalla olímpica como regatista, desde el PJ provincial anunciaron que promovería su desafiliación del partido.

Además de senador, Espínola fue el último secretario de Deportes de Cristina Kirchner, entre 2014 y 2015.

Almirón también es integrante de La Cámpora y fue senadora nacional entre 2015 y 2021, cuando no pudo renovar su banca.

Si bien tanto Kueider como Espínola ingresaron por el Frente de Todos al Congreso, dejaron ese ese espacio en febrero del año pasado, y conformaron el bloque Unidad Federal junto a Alejandra Vigo, esposa del exgobernador de Córdoba Juan Schiaretti.