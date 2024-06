Los cambios que propone Lousteau para la Ley Bases: “Con pocos detalles corregimos lo que trajo el oficialismo”

Martín Lousteau apuesta por su propio dictamen de la Ley Bases

Martín Lousteau sigue plantado como principal opositor al gobierno de Javier Milei desde la Unión Cívica Radical, que preside. El senador, a diferencia de varios de sus correligionarios, no pacta ante ninguna propuesta del oficialismo. Tal es así, que, ante la Ley Bases que se votará este miércoles en la Cámara de Senadores, el legislador presentó su propio dictamen, con importantes modificaciones respecto del proyecto original.

“Nuestro dictamen no es una batalla parlamentaria. Es una respuesta técnica y racional a un proyecto de ley que beneficia mucho a unos pocos pero puede traer dolor a millones de argentinos. Creo que, con pocos detalles de redacción, corregimos lo que trajo el oficialismo y podemos hacer mucho bien por el país”, indicó el radical en un video que difundió a través de sus redes sociales a menos de 24 horas de lo que será una sesión caliente.

Una de las principales apuestas de Lousteau apunta al financiamiento de las universidades, que todavía sigue en discusión entre el Gobierno y los rectores. La actualización de las partidas para gastos de funcionamiento, inversión y programas especiales se haría de forma bimestral en base a los datos de inflación. También se declara a la Educación como servicio esencial.

“La Ley Bases del oficialismo no tiene un solo artículo para la educación. Nuestro dictamen garantiza el financiamiento para las universidades y además transforma la educación en servicio esencial”, expresa el senador en uno de sus videos.

Sin embargo, su propuesta va mucho más allá y toca aspectos clave para las pretensiones de Javier Milei.

Entre sus principales diferencias, se destaca la eliminación de las emergencias y, por lo tanto, de las facultades delegadas.

En una de sus publicaciones, el ex ministro de Economía de Cristina Kirchner hizo especial énfasis en otro de los aspectos que aspira a modificar: “La obra pública está frenada y la Ley Bases del oficialismo no dice nada sobre eso. Por eso, nuestro dictamen propone que la obras que tengan 75% de grado de avance o más se terminen. Eso va a beneficiar a millones de personas, sea con jardines maternales, salas de atención primaria o rutas más seguras”.

Martín Lousteau apuesta por su propio dictamen de la Ley Bases

Por otro lado, en cuanto a las privatizaciones, el dictamen de Lousteau excluye Aerolíneas Argentinas, el Correo Argentino y Radio y TV Argentina de la lista de empresas que el Gobierno puede vender. En ese sentido, obliga al Poder Ejecutivo a presentar ante la Comisión Bicameral de Seguimiento de las Privatizaciones una propuesta para la privatización. Allí se deberá asegurar, por ejemplo, la forma en la que se garantizará la vinculación aerocomercial entre distintos puntos del país.

En el caso de Nucleoeléctrica, el Estado nacional deberá mantener el control de la voluntad social para garantizar la seguridad y el adecuado mantenimiento de las centrales nucleares.

Por otro lado, incorpora la nueva fórmula de movilidad jubilatoria que ya recibió media sanción en Diputados y que el propio Presidente adelantó que vetaría en caso de ser ratificada por el Senado.

“La Ley Bases del oficialismo no tiene actualización de los haberes jubilatorios. Eso significa que mes a mes van a perder con la inflación y van a tener que optar entre comprar medicamentos y pagar la luz. El dictamen que acercamos tiene una recomposición de los haberes jubilatorios y además nos aseguramos que nunca más pierdan con la inflación”, explicó el legislador nacional.

Martín Lousteau apuesta por su propio dictamen de la Ley Bases

En cuanto al discutido blanqueo de capitales, el dictamen de Lousteau estipula que no podrán acceder a este beneficio quienes hayan ingresado a un blanqueo en los últimos diez años y tampoco los procesados por lavado, no residentes o testaferros. Quienes hagan uso del beneficio no podrán luego gozar de las tasas (más favorables) de nuevo régimen de Bienes Personales. Por otro lado, los fondos que ingresen al país por el blanqueo serán coparticipados con las provincias. En este caso, la tasa será de 0% para quienes blanqueen hasta 50.000 dólares, luego sube a 5% para las sumas entre 50.000 y 200.000 dólares, y 10% de 200.000 dólares en adelante.

El máximo dirigente de la UCR, en el caso de la reforma laboral, busca estandarizar la multas para brindar más certidumbre, incorpora diferentes incentivos para la formalización y permite la ultraactividad de los convenios colectivos (que sigan vigentes hasta que se negocie un nuevo convenio) sólo si fueron firmados en el siglo XXI.

Finalmente, en el capítulo de Ganancias, el proyecto de Lousteau “sube un escalón” el mínimo imponible para “darle un respiro a la clase media” y busca compensar esa merma de recaudación con una alícuota más alta de Bienes Personales. A su vez, cerca del Presidente de la UCR consideran que la diferencia con los trabajadores patagónicos que el Gobierno concedió para asegurarse más votos es “injusta” ya que las diferencias en la canasta básica de las zonas desfavorables ya se ve contemplada en los salarios, que en promedio son más altos justamente por esta razón.

“Voy a estar en la banca sesionando porque debemos discutir leyes que son muy importantes para el futuro de los argentinos. Trabajo y voto de acuerdo a mis convicciones, nada más. No acepto presiones de ningún tipo. Vamos a exponer el dictamen alternativo que con un gran equipo hemos trabajado en estas semanas. Espero que la mayoría de los senadores pueda entender la necesidad de incluir a la educación, a los jubilados y a la obra pública entre las bases para pensar el futuro de nuestro país”, manifestó Lousteau en la noche del martes, dejando en claro que dará el quorum necesario para proceder a la votación.