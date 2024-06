Javier Milei viajará al G-7 sólo con su hermana Karina y por ahora no hay reuniones bilaterales confirmadas

Javier Milei, su hermana Karina y la canciller Diana Mondino durante el encuentro con el Papa Francisco el 12 de febrero. Viajarán a Europa, pero a eventos separados. FOTO: Vatican Media/­Handout via REUTERS

Sin la canciller Diana Mondino y sin el ministro de Economía, Luis Caputo. El viaje del presidente Javier Milei a la cumbre del G-7 que se realizará en Italia será solamente en compañía de su hermana Karina, quien es la secretaria General de la Presidencia. El Presidente partirá el miércoles 12 por la noche rumbo a Europa mientras en el Congreso se esté debatiendo en el Senado la aprobación de la Ley Bases.

A esa Cumbre del G-7 en la que participan los Jefes de Estado y Gobierno de Estados Unidos, Italia, Francia, Alemania, Reino Unido, Canadá y Japón, Milei fue invitado (al igual que el Papa Francisco) por quien es la presidenta Pro Tempore del foro y anfitriona, la italiana Giorgia Meloni. Por el momento, el mandatario argentino no tiene agendada ninguna reunión bilateral con quienes asistirán al encuentro en la localidad de Borgo Egnazia, en la región de Apulia frente al Mar Adriático, que se desarrollará entre el jueves 13 y el sábado 15, de acuerdo a lo informado por fuentes de la Casa Rosada a Infobae.

Además del Papa Francisco como invitados figuran el presidente de Brasil, Lula da Silva, el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen y el príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohamed bin Salmán. “Con Lula está pedida una reunión, pero todavía no contestó”, sostuvo un funcionario con acceso al despacho del líder libertario.

Tampoco está previsto que haya reuniones a solas con los demás asistentes al cónclave en el que estarán los principales referentes de los países de Occidente: el presidente estadounidense, Joe Biden; su colega de Francia, Emmanuel Macron; la italiana Meloni, y los primeros ministros de Alemania, Olaf Scholz; del Reino Unido, Rishi Sunat; de Canadá, Justin Trudeau; y de Japón, Fumio Kishida.

Una imagen del encuentro bilateral que tuvieron la italiana Giorgia Meloni y el presidente argentino Javier Milei en Roma en el mes de febrero de este año. Foto: AP Photo/Alessandra Tarantino.

Que no viaje Mondino, quien intervendrá el fin de semana junto al ministro de Defensa, Luis Petri, en la Cumbre por la Paz que organiza el presidente Volodimir Zelensky en Suiza, fue vista como una señal de cierto malestar con la canciller después de algunos hechos que ocurrieron en los últimos días. Pero en Balcarce 50 afirman que “está firme, el Presidente tiene otros líos más urgentes”.

El viernes había trascendido el enojo del jefe de Estado cuando se dirigía a un acto organizado por la comunidad islámica en la Mezquita Rey Fahd, en Palermo. Lo estaban esperando 19 embajadores, pero Milei decidió no ir cuando se enteró que entre ellos se encontraba el de Palestina. El jefe de Estado argentino mantiene un alineamiento político a rajatabla con el gobierno de Israel.

“Milei tenía un asunto en Casa Rosada que no podía esperar y no canceló la actividad, sino que la pospuso”, indicó este lunes el vocero presidencial Manuel Adorni en su habitual conferencia de prensa. También, para disipar rumores sobre un eventual desplazamiento de la ministra, aclaró que “de hecho después a Casa Rosada fue Mondino a informarle al presidente lo sucedido en la mezquita. No se canceló, sino que el Presidente envió sus disculpas y se reprogramará para las próximas semanas”.

Sin embargo, también este lunes se conoció mediante la publicación en el Boletín Oficial que a Mondino le sacaban de su órbita del ministerio de Relaciones Exteriores la Agencia de Promoción de Inversiones para cedérsela a la secretaria General de la Presidencia, en manos de Karina Milei. “Creemos que va a ser más eficiente de esta manera. también está relacionado con que ese área se ocupará de la marca PAIS y de vender Argentina al mundo”, explicó Adorni.