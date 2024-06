El Gobierno anunció el cierre definitivo del ex Ministerio de Mujeres

La cartera dependerá del Ministerio de Justicia (Adrián Escandar)

A casi seis meses de haber iniciado una reestructuración del Gabinete, el Gobierno nacional anunció el cierre definitivo de lo que fue el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidades durante la gestión de Alberto Fernández.

La noticia fue confirmada a través de un comunicado emitido por el Ministerio de Justicia, dependiente de Mariano Cúneo Libarona. “Este organismo fue creado y utilizado por la administración anterior con fines político-partidarios para propagar e imponer una agenda ideológica, contratar militantes y organizar charlar y eventos”, alega el mensaje.

En ese sentido, el Gobierno aseguró que “ninguna de sus acciones concluyó en la baja del índice del delito; por el contrario, el pueblo argentino fue testigo de su sesgo ideológico en la defensa discriminatoria de las víctimas”.

El Ministerio de Mujeres, Género y Diversidades fue creado por Fernández en 2019, cuando asumió la gestión. Hasta octubre de 2022 la cartera estuvo a cargo de Elizabeth Gómez Alcorta, cuando fue reemplazada por Ayelén Mazzina. Sin embargo, el presidente Javier Milei ya había expresado sus intenciones de cerrar la cartera una vez que llegara al poder. Finalmente, al conformar el nuevo Gabinete, resolvieron que la cartera se convierta en subsecretaría mientras se contemplaba su cierre, decisión que terminó de confirmarse durante la noche de este jueves.

A su vez, dentro de sus argumentos para proceder con la disolución del organismo, mencionaron que “se detectó que en el área de la Subsecretaría de Género existía una clara superposición de funciones de distintas agencias gubernamentales que se dedican a la misma tarea”, lo que implicaba altos costos en el mantenimiento de los edificios, estructuras y los más de 800 empleados. “Dinero que al Estado argentino no le sobra”, aclararon.

“Esta decisión responde a nuestro compromiso con la transformación, eficientización y reducción del Estado, continuando siempre con la defensa y protección de la ciudadanía contra la violencia”, cierra el comunicado.

Horas antes, Claudia Barcia, quien estaba a cargo de la Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género, presentó su renuncia y advirtió sobre el inminente cierre de la cartera.

“En el día de ayer en la noche recibí una comunicación telefónica mediante la cual se me informó que la Subsecretaría ya no existirá como tal. Frente a ello, hoy más temprano presenté mi renuncia indeclinable como subsecretaria. Vuelvo a casa. Vuelvo a trabajar como fiscal especializada en violencia de género en el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, detalló en sus redes sociales y agregó: “Han sido poco más de tres meses cumpliendo funciones como subsecretaria, con el mismo compromiso de siempre, dando toda mi experiencia y conocimiento en base a mi trayectoria de tantos años. Una vida entera dedicada a trabajar para hacer el bien en cumplimiento de la ley. En este tiempo no realicé ninguna contratación”.

Sobre sus últimos días al frente de la dependencia del Ministerio de Justicia, Barcia expresó: “En sus oficinas de Puerto Madero, en el día de ayer en la tarde, mantuve un encuentro con Eran Nagan, Primer Cónsul y con Ilse Couge, jefa de la sección cooperación, ambos de la Unión Europea. Generar lazos de cooperación internacional en materia de género, igualdad y diversidad es fundamental para contribuir con el cumplimiento de los objetivos fijados por el marco normativo nacional y por los compromisos internacionales asumidos por la República Argentina”.

Frente a esto, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) convocó a todas las organizaciones sociales, feministas, sindicales y personas de la sociedad, “que quieran acompañar la lucha a participar de la asamblea abierta de trabajadores” para realizar una protesta el próximo martes 11/06 a las 15.30 en Plaza Congreso. “Durante el día de hoy nos comunicaron que, además de pretender despedir al 80% de la planta de trabajadores del ex Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, el organismo (actual subsecretaría) queda disuelto y la funcionaria a cargo, Dra. Claudia Barcia, renunció a sus funciones”, expresaron en un comunicado.