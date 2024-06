Margarita Barrientos denunció que la gestión de Tolosa Paz le entregó alimentos en mal estado

Margarita Barrientos, la fundadora del comedor Los Piletones

En medio del escándalo en el Ministerio de Desarrollo Social con renuncias y denuncias cruzadas, la fundadora del comedor Los Piletones, Margarita Barrientos, denunció que en 2023 recibió “alimentos en mal estado” por parte del Gobierno, momento en el que Victoria Tolosa Paz estaba al frente de la cartera. Además, afirmó que los funcionarios que respondían a la dirigente platense le decían que no le iban a entregar bolsones por ser “macrista”.

“Yo no recibo alimentos secos desde el año pasado. El año pasado me entregaron alimentos en mal estado”, sostuvo la referente social en diálogo con radio Splendid. En ese sentido, Barrientos explicó que actualmente asiste alimentariamente “a casi 4 mil personas en Los Piletones; a 320 familias en el comedor de Cañuelas; y más de 4 mil en Santiago del Estero”.

Al referirse a la gestión del Frente de Todos, denunció: “La gente de Tolosa Paz me decía ‘no te vamos a dar alimentos porque sos macrista’. Lo primero que me decían cuando iba a entregar notas era eso: que yo era macrista y que me ayude (el expresidente Mauricio) Macri”. Por otro lado, comentó que un comedor que había establecido en Entre Ríos estaba cerrado y que se había esperanzado con la posibilidad de reabrirlo ante el compromiso de un subsidio por parte de las autoridades libertarias.

“Me dieron un subsidio porque alimentos no estaban dando. Yo prefería alimentos para salir a repartir comida. Yo tuve que cerrar un comedor y ellos guardando alimentos no sé para qué”, se quejó y agregó: “Primero nos pusimos contentos porque íbamos a recibir algo, y ahora esta traba. Hay muchos comedores que funcionamos bien”.

Victoria Tolosa Paz, ex ministra de Desarrollo Social (Fotos: Adrián Escandar)

Como adelantó Infobae, el Gobierno de Javier Milei denunciará ante la Justicia Federal la licitación que por $18.224.700.000 firmó el 7 de noviembre de 2023 la ex ministra Tolosa Paz por la adjudicación de 17,4 mil toneladas de “yerba mate elaborada con palo”. La subsecretaría legal del Ministerio de Capital Humano halló presuntas “irregularidades en la Licitación Pública N° 95-0058-LPU23″, “sobreprecios” y, entre otros cuestionamientos, “mala calidad del producto” adquirido.

El “dictamen de evaluación de ofertas” fue el 18 de septiembre de 2023 y fueron beneficiadas la distribuidora Compañía Comercial Mayorista S.R.L, que suministraría yerba marca “El Buen Ojo”; Yerbatera Kleñuk, de Ignacio Kleñuk, a la cual se le compró yerba mate elaborada con palo de la misma marca; y a la empresa de Hugo Oscar Holowaty, a quien se le compró la marca “Sierra del Imán”.

A este último se lo vinculó con la creación de empresas falsas para emitir facturas fraudulentas, generando créditos fiscales que luego vendía a empresas reales. En el expediente, impulsado por la AFIP, fueron condenadas tres personas, pero finalmente el empresario yerbatero quedó fuera del proceso.

Según se publicó en el Boletín Oficial el 8 de noviembre de 2023, 32 días antes de que el peronismo dejara el poder en manos de La Libertad Avanza, desde la ex cartera a cargo de Tolosa Paz justificaron la compra en una “evaluación técnica” solicitada por la Secretaría de Articulación de Política Social a la Universidad Nacional de San Martín donde se aconsejó qué propuestas aceptar y cuáles desestimar.

El pasado 4 de abril, cuando se la interpeló sobre las millonarias compras de yerba mate elaborada con palo, la diputada de Unión por la Patria respondió a través de su red social X: “Sí, compramos miles de kilos de yerba para las familias de todas las provincias. En la vida real el mate, el mate cocido y el mate cocido con leche son infusiones esenciales en los comedores, en las escuelas y en las mesas del pueblo. Le aconsejo que largue el teléfono y se acerque a tomar unos mates con su gente”.