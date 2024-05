El portaaviones nuclear USS George Washington realizó ejercicios en el Mar Argentino: “El alineamiento de los dos países es muy importante”

Infobae desde el portaaviones USS George Washington

El portaaviones a propulsión nuclear USS George Washington de los Estados Unidos realizó ejercicios en el Atlántico Sur con la Armada Argentina, en el marco del Southern Seas 2024, una serie de operaciones y simulacros que realiza la US Navy con gobiernos y marinas de América Latina más el Reino Unido, Canadá y Países Bajos. Infobae fue invitado a ser testigo de cómo se desarrollan algunas de las prácticas donde pudieron verse despegues y aterrizajes de los más modernos y tecnológicos aviones de las fuerzas norteamericanas, como el impactante F-35.

De la reducida comitiva participaron además la ministra de Relaciones Exteriores de la Argentina, Diana Mondino, el ministro de Defensa, Luis Petri, el jefe del Estado Mayor Conjunto brigadier general Xavier Isaac y el contraalmirante Carlos Allievi, jefe de la Armada Argentina. El embajador de los Estados Unidos, Marc R. Stanley, también abordó el buque nuclear.

El grupo arribó a la embarcación desde Mar del Plata en dos helicópteros Sikorsky SH-60 Seahawk y, tras una hora de vuelo sobre aguas argentinas, fue recibido por el contraalmirante Alexis Walker al mando de la nave y de estas operaciones navales internacionales.

“Esta es una gran oportunidad para que Estados Unidos reafirme su asociación con Argentina. Mientras estemos aquí, vamos a operar en el aire, en la superficie y realmente construir la interoperabilidad entre nuestras armadas y nuestras naciones. El ejercicio está yendo muy bien”, señaló Walker en declaraciones a Infobae. También elogió las capacidades militares argentinas: “Son muy profesionales, muy capaces, y podemos trabajar estrechamente con ellos. Y se está produciendo un aprendizaje mutuo entre nuestras dos armadas”.

Interior del portaaviones USS George Washington durante su navegación por el Mar Argentino

Consultado acerca de la presencia de barcos pesqueros chinos ilegales que depredan el Mar Argentino, el marino señaló que los Estados Unidos fomenta “una economía y un comercio abiertos y libres en todo el mundo” y que actúa “de acuerdo con la legislación nacional”. “Esperamos que nuestros pares chinos hagan lo mismo”, subrayó.

Por último, indicó que, en parte, el sentido de este tipo de operaciones -que se desarrollan en todo el planeta- es mostrar la confianza que los aliados pueden tener con las fuerzas militares norteamericanas. “Muestran nuestra amistad, nuestra alianza y nuestra asociación y el hecho de que apoyamos a nuestros aliados en todo el mundo. Y seguimos defendiendo la libertad y el comercio abierto”, dijo Walker.

Por su parte, el embajador Stanley también resaltó la importancia de estos ejercicios conjuntos y destacó el alineamiento del gobierno del presidente Javier Milei con los Estados Unidos. “Esta es una gran oportunidad para trabajar en la relación bilateral entre Estados Unidos y Argentina”, expresó el diplomático y agregó: “Es fantástico ver la colaboración entre las dos armadas. Creo que es la primera vez que esto sucede en muchos años. Y ver el alineamiento de estos dos países es muy, muy importante. No se trata sólo de pesca ilegal. No se trata de China. Se trata de que nuestros dos países estén alineados. Y eso es lo que realmente me importa, la alineación”.

El embajador de los Estados Unidos en la Argentina, Marc Stanley conversa con el contraalmirante Alexis Walker, comandante del USS George Washington

“Lo que es realmente genial es que acabamos de empezar nuestro tercer siglo de relaciones bilaterales y amistad entre nuestros países. ¿Es este el mejor momento? Creo que es un gran momento. No llevo aquí tres siglos, pero ahora mismo creo que es un momento fantástico. El presidente Milei dice que quiere alinearse con Estados Unidos. Estados Unidos sigue siendo el mayor inversor en la Argentina. Los inversores argentinos también vienen a Estados Unidos. Seguimos siendo grandes socios comerciales. Argentina acaba de comprar F-16 y estamos trabajando realmente en los P-3. Las relaciones son muy, muy buenas ahora mismo, y estoy muy contento con la relación”, enfatizó Stanley.

El embajador también resaltó el compromiso recíproco tanto de los Estados Unidos como de Milei en esta nueva etapa de los vínculos oficiales. “Elegimos alinearnos con los 46 millones de argentinos. Y lo que dice (Milei) es que no está eligiendo un partido en Estados Unidos. Está eligiendo alinearse con los Estados Unidos. Y se lo ha dicho muy claramente a The Washington Post, al The New York Times y a cualquiera con quien hable. Y yo respeto eso de él. Y me ha dejado muy claro que no se va a involucrar en nuestra política nacional. Ha elegido alinearse con los Estados Unidos de América. Y estoy orgulloso de ver que está haciendo eso. Así que me gusta lo que está haciendo y entiende que eso es importante”.

“Más que un alineamiento”

El ministro Petri se mostró entusiasmado por este tipo de operativos y señaló que más que un “alineamiento” -como lo llamó Stanley- se trata de “una alianza”. “Es importantísimo. Este es el ejercicio más importante. Después de 14 años la Argentina está participando con siete buques, dos destructores, dos corbetas y tres patrulleros oceánicos más dos helicópteros. Esto es lo trascendental: que nuestra Armada pueda ejercitar con la Armada más importante del mundo”, dijo el encargado de Defensa.

“Nosotros hemos reforzado y fortalecido nuestra alianza con los Estados Unidos. Es más que un alineamiento. Estamos hablando de revitalizar y reforzar la alianza que la República Argentina tiene y supo tener con los Estados Unidos. Y esto es importante porque esto se suma al pedido que hizo la República Argentina hace semanas para ser socios globales de la OTAN”, manifestó Petri.

El ministro de Defensa, Luis Petri, durante unas maniobras en la plataforma del USS George Washington

Consultado acerca de la entrega de los cazas F-16 que Argentina compró a Dinamarca con la autorización de los Estados Unidos, el ministro confirmó que una primera entrega se realizará en diciembre próximo para entrenamiento y que los restantes comenzarán a llegar a partir de 2025. Consultado por Infobae acerca de la posibilidad de que uno de estos jets hiciera maniobras aéreas para el desfile del 9 de Julio por el Día de la Independencia, Petri indicó que ya se había hecho el pedido pero que resta el visto bueno de Washington.

“Hemos logrado realizar la adquisición más importante de los últimos 40 años para las Fuerzas Armadas con la incorporación de los F-16, que nos van a permitir, entre otras cosas, tener control sobre nuestro espacio aéreo. Y otro tanto tiene que ocurrir con nuestra Armada para que pueda controlar y custodiar nuestra zona económica exclusiva para evitar la pesca ilegal y la pesca irregular”, enfatizó.

—Habló de los F-16 en Argentina. ¿Le solicitó a Estados Unidos la posibilidad de que estuviera alguno de estos aviones para el desfile por el 9 de Julio? Y otra cosa, ¿tienen en análisis otras compras?

—Es importante como gesto que pueda venir algún F-16 para participar del desfile militar que nosotros tenemos pensado hacer este 9 de Julio. Y sí estamos pensando en equipamiento. El gobierno anterior desfinanció a las Fuerzas Armadas, no hubo equipamiento concreto o nueva incorporación al sistema de armas. Nosotros en menos de tres meses logramos esta incorporación de los F-16 y ahora será el turno de la Armada y será el turno del Ejército, que también tanto lo necesitan.

—Estos ejercicios que hicieron con la Armada de Estados Unidos para, entre otros temas, disuadir la pesca ilegal, ¿cree que podría traer problemas con otras potencias?

—Nosotros lo que queremos es custodiar nuestros recursos hídricos. Controlar, por ejemplo, nuestra zona económica exclusiva. Entonces nadie se tiene que molestar porque defendamos los recursos de todos los argentinos, muy por el contrario, vamos a ser muy severos a la hora de controlar y custodiar los recursos de todos los argentinos, de controlar y custodiar nuestra soberanía, nuestro espacio aéreo, nuestra integridad territorial. Nadie se tiene que ofender porque la República Argentina con sus Fuerzas Armadas resguarde y defienda los recursos de la soberanía y la integridad territorial de todos los argentinos.

“Mala suerte” y “agenda compleja”

Consultada sobre cómo tomaría el régimen chino este tipo de ejercicios navales, la canciller Mondino se mostró despreocupada: “No entiendo por qué tienen esa obsesión de preguntar siempre por China. No hay ninguna dificultad. China es nuestro segundo socio comercial. Tenemos con ellos una actividad genuina. No en el área de defensa, simplemente por una cuestión geográfica. Este portaaviones está pasando de la costa este a la costa oeste de los Estados Unidos. Hubiera sido un crimen no aprovechar esta oportunidad. Y no creo que le genere una molestia a nadie y si le genera, mala suerte”.

—¿Qué evaluación hace de este alineamiento militar y de estos ejercicios que se hicieron con la Armada de los Estados Unidos?

—No lo llamaría alineamiento. Lo que estamos haciendo es tratar de fortalecer las capacidades que tiene la Armada Argentina. Aquí estamos tratando de aprender y de practicar distintas cosas. Vos pensá que durante muchos años este tipo de ejercicios no se han podido hacer. Entonces, estamos tratando de mejorar las capacidades de todos nosotros.

—El presidente Milei está en Estados Unidos y es la cuarta vez que visita ese país, no de manera oficial. ¿Están trabajando para tener un encuentro con Biden en los próximos meses?

—Estuvo visitando el centro neurálgico de la innovación en nuevas tecnologías, con reuniones con el presidente de Apple (Tim Cook) de Meta (Mark Zuckerberg), de la principal empresa de inteligencia artificial (Sam Altman, de OpenAI), con Google. Es el lugar en donde están los principales inversores, inversiones del mundo y donde tenemos que tratar de poner visibilidad a Argentina. Que todos puedan recibir a la misma persona es sorprendente. Con respecto a una entrevista con el presidente Biden, ten en cuenta que vamos a estar visitando el G7 (el 13 de junio en Apulia, Italia) y ahí bueno, pues todos los presidentes se van a encontrar. Respecto a una visita oficial, no sabría decirte cuándo está prevista porque la agenda que tiene Javier Milei es bastante compleja.

La canciller Diana Mondino (centro), junto al secretario del Ministerio de Relaciones Exteriores, Caspar Sprungli (izquierda) y un colaborador

La misión del USS George Washington

El más grande de los portaaviones de la clase Nimitz que posee la Armada norteamericana navega el Atlántico Sur donde aprovechó para realizar diversos ejercicios con fuerzas militares regionales. La nave, que alberga alrededor de cinco mil tripulantes, cuenta con algunos miembros invitados de armadas aliadas. El capitán de fragata argentino Patricio Alisio -junto al capitán de corbeta Lucas Murgia- es uno de ellos.

“Este ejercicio es muy importante porque nos permite de alguna manera poder interoperar con armadas extranjeras, en este caso con la Marina de Estados Unidos. Los buques de la Armada y el personal de la Armada generalmente se preparan para estos eventos, muchas veces en simuladores y en tierra, y en este momento nos permite poder desarrollarlo en el mar, que es muy importante para nosotros”, comentó Alisio y confió que lo que más lo sorprendió de estas actividades fue “el lanzamiento y recuperación de los aviones que están acá embarcados. La verdad que es un movimiento impresionante. Todos los días o casi todos los días hay movimiento de aviones”.

La delegación que abordó el portaaviones nuclear USS George Washington este jueves en el Mar Argentino. Entre ellos están la ministra de Relaciones Exteriores, Diana Mondino, el ministro de Defensa Luis Petri, el jefe del Estado Mayor Conjunto brigadier general Xavier Isaac y el contraalmirante Carlos Allievi, jefe de la Armada Argentina. El contraalmirante Alexis Walker, comandante de la nave, y el embajador de los Estados Unidos en Argentina, Marc R. Stanley, fueron los encargados del recibimiento

El Southern Seas 2024 incluye al portaaviones nuclear USS George Washington (CVN 73), el destructor de misiles guiados USS Porter (DDG 78), el petrolero de reabastecimiento USNS John Lenthall (T-AO-189) y el USCG Cutter James (WMSL 754) de la Guardia Costera de los Estados Unidos. Esta misión es la décima que se realiza en la región desde 2007 y la tercera de la que participa esta monumental nave.

- Fotos: Laureano Pérez Izquierdo/Infobae.