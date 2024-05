Axel Kicillof y Nacho Torres se mostrarán juntos en medio de la negociación de la Ley Bases

Axel Kicillof y Nacho Torres

Axel Kicillof se trasladará este miércoles a la ciudad de Rawson para firmar el acuerdo de entrega de 15 ambulancias que Buenos Aires cederá en condición de comodato al gobierno de Chubut, hasta tanto la administración de Nacho Torres (PRO) adquiera las unidades. La foto de ambos gobernadores se da en medio de la negociación que trajina el gobierno nacional para llegar con los votos en el Senado de la Nación para aprobar la Ley Bases.

No es la primera vez que, bajo el gobierno de Javier Milei, Axel Kicillof envía gestos de cooperación con otras provincias. En el mes de marzo acordó con el gobernador santafesino Maximiliano Pullaro (UCR) el envío de 80 patrulleros y asistencia en equipamiento logístico para el combate contra el narcotráfico; además del despliegue del “Escudo Norte”, que implicó la instalación de bases de la fuerza de Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI) en distintas localidades bonaerenses que limitan con Santa Fe.

Este miércoles, el bonaerense llegó escoltado por su ministro de Salud, Nicolás Kreplak; de Gobierno, Carlos Bianco y otros funcionarios bonaerenses. Leído en clave política, el acuerdo es la continuidad de una estrategia que desplegó Kicillof para pararse en las antípodas del gobierno nacional y la vinculación con las provincias.

Bianco se había reunido durante el mes de enero con el vicegobernador de Río Negro, Pedro Pesatti, en lo que fue el primer gesto de acercamiento hacia otras provincias, mientras se transitaban las primeras semanas del mandato de Javier Milei. En esa oportunidad, el funcionario de Buenos Aires dejó el borrador de un plan de trabajo. “La idea es generar comisiones mixtas en donde se establezca una mesa de trabajo en la distintas áreas con reuniones anuales, teniendo una agenda de cuestiones con infraestructura limítrofes, cuestiones impositivas y otros temas”, le planteaba a Infobae.

Pedro Pesatti y Carlos Bianco

En el caso de Chubut, Buenos Aires ya había hecho un acto de cooperación cuando la provincia patagónica sufrió los incendios en el Parque Nacional Los Alerces. Buenos Aires puso a disposición 50 brigadistas, 6 camionetas forestales, 2 helicópteros. La acción fue agradecida por Torres.

Está previsto que la firma se realice en el salón de Lotería del Chubut, a las 13:00 horas, con la presencia de jefes comunales de las distintas localidades chubutenses. Desde fines el año pasado, en Chubut impera por ley las emergencias Económica, Financiera y Administrativa del Estado Provincial; además de que fue prorrogada la emergencia es Servicios, Divisiones y Secciones de la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos de los efectores del Subsector Estatal de salud del Hospital Zonal de Trelew y la emergencia en los Servicios, Divisiones y Secciones de Anestesiología de los efectores del Subsector Estatal de la Provincia. Lo mismo ocurre en Buenos Aires

El encuentro entre ambos gobernadores también se da en la antesala del llamado Pacto de Mayo. Aún no hay fecha definida de que el acuerdo al que convocó Milei en su apertura de sesiones, efectivamente se realice el 25 de Mayo en la provincia de Córdoba. Días atrás, el ministro del Interior, Guillermo Francos, adelantó que la firma se podría posponer hasta tanto se vote la Ley Bases. “Puede ser que algunos senadores no estén proclives para terminar esto el 25 de mayo; si no se termina, veremos qué hacemos, si lo hacemos en mayo o si lo postergamos y lo hacemos tratada la ley”, detalló en declaraciones a Radio Rivadavia.

El ministro del Interior, Guillermo Francos (REUTERS)

Buenos Aires ya informó que no irá al acuerdo en cuestión. De hecho mantiene judicializado el reclamo por cuatro fondos diferentes que la administración nacional decidió cortar y responden a transferencias no automáticas. Se trata del Fondo de Fortalecimiento Fiscal, el Fondo de Incentivo Docente, el Fondo Compensador del Transporte y el otro de fondos de ANSES para cubrir el déficit del IPS, que ronda los 50 millones de pesos.

En lo que respecta Torres, fue conocida la disputa que mantuvo en los primeros meses del año con el Gobierno nacional; cuando el Gobierno provincial denunció el recorte de 13.500 millones de la coparticipación y anunció que, si el Gobierno nacional no transfería esos recursos, Chubut no entregaría su petróleo y su gas. Eso finalmente no ocurrió; pero el cruce dialéctico entre Milei y el gobernador chubutense fue elocuente.

En medio de la discusión por la Ley Bases y la convocatoria al Pacto de Mayo, Torres plantea que antes de esa firma, primero se tiene que avanzar en un “Pacto Federal”.

“Se está hablando con seriedad tener una agenda previa para transmitirle al Gobierno. Necesitamos parar la pelota y llamar a la unidad nacional; si se quiere seguir agrietando, sería poco inteligente”, planteó días atrás en declaraciones a TN. Torres, además, es uno de los gobernadores que rechaza la restitución del Impuesto a las Ganancias en las provincias patagónicas.