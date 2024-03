Narcotráfico: Kicillof y Pullaro anunciaron que habrá una base de operaciones tácticas en el límite entre PBA y Santa Fe

Los gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, y de Santa Fe, Maximiliano Pullaro

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, anunció este lunes la puesta en marcha de una base operativa de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI); una fuerza especial de la Policía Bonaerense en la ciudad de San Nicolás que funcionará a partir del mes de mayo. Lo hizo acompañado por su par de Santa Fe, Maximiliano Pullaro. El encuentro se dio en un marco de la extrema tensión que se vive en la ciudad santafesina de Rosario y alrededores por las amenazas que en las últimas horas volvieron a lanzar las bandas narcos.

La presencia de los dos gobernadores de distintos espacios políticos también sugirió un mensaje hacia el Gobierno nacional. El bonaerense lo insinuó al marcar que “la provincia de Buenos Aires reafirma que sin un Estado presente estas cosas -el narcotráfico- no se solucionan. El plan es una cuestión de integración federal, de solidaridad, coordinación y también en defensa propia, porque necesitamos que cada uno de los distritos dé respuestas que no obedecen a fronteras”.

La inauguración de este lunes llega para completar la colaboración que la provincia de Buenos Aires brindó a Santa Fe para la lucha contra el narcotráfico, luego de la seguidilla de asesinatos a civiles que se vivieron en Rosario en un mensaje dirigido directamente a Pullaro. Tras esos episodios, Kicillof había dispuesto que Buenos Aires ceda en comodato 80 patrulleros y tres minibuses para el traslado de fuerzas. Mientras que la puesta en marcha de la base UTOI en San Nicolás es parte del “Escudo Norte”, que Buenos Aires pondrá a prueba en la región limítrofe con Santa Fe. San Nicolás es la última gran ciudad bonaerense sobre la ruta 9, antes de ingresar a territorio santafesino. Apenas 71 kilómetros separan a esa ciudad de Rosario.

“No vamos a dejar de tocar ningún botón para permitirle a los rosarinos permitirles con mayores niveles de tranquilidad. Fue ahí cuando hablamos por supuesto con el gobierno nacional y vino Patricia Bullrich, Luis Petri y el ministro de Justicia. Pero hablamos con los gobernadores y ahí quien acudió a colaborar con la provincia de Santa Fe, en un momento difícil, fue la provincia de Buenos Aires. Mucho tiempo atrás el gobernador se había solidarizado conmigo y mi familia en función de las amenazas que habíamos recibido por ponerle límites al narcotráfico en Santa Fe”, planteó Pullaro sobre el acuerdo con Kicillof.

Si bien, la primera acción de colaboración interprovincial significó el envío de móviles policiales; también se trabaja en el apoyo aéreo tripulado (helicópteros) y apoyo aéreo no tripulado (drones). Hasta el momento, no está previsto el envío de efectivos a Santa Fe.

Buenos Aires pondrá en marcha la base de una fuerza especial en San Nicolás, la última ciudad bonaerense antes del límite con Santa Fe sobre la ruta 9

Según habían deslizado a Infobae fuentes del gobierno bonaerense, Buenos Aires tiene entre 800 y 1000 efectivos de reserva. Sin embargo, no habrá envío de personal en lo inmediato. No existen antecedentes del envío de fuerzas para tareas de “policiamiento en extraña jurisdicción”; pero tampoco hay nada que lo prohíba. Es una decisión sensible que hasta este momento es materia de estudio. Sí hubo antecedentes de envío de personal a otras provincias pero no para tareas de policiamiento; el caso más cercano fue la colaboración de Buenos Aires con la provincia de Chubut para el combate de los incendios en el Parque Nacional Los Alerces; donde la gestión bonaerense envió dos helicópteros y 50 brigadistas, que forman parte de divisiones de la Policía Bonaerense.

En Buenos Aires siguen de cerca el tema con la intención de que esas mismas bandas narcos que operan en Rosario de forma carnal no repliquen el mismo accionar en el conurbano; aunque admiten que hay conexiones. “Es cierto que hoy es un problema de Santa Fe, pero si no aplastamos rápidamente a estas organizaciones criminales, es probable que sus métodos y prácticas las lleven en muchos puntos de la República de la Argentina. Agradezco que la provincia de Buenos Aires nos haya acompañado”, dijo Pullaro que también valoró el “acompañamiento del Gobierno nacional, que también fue importante”.

Kicillof devolvió la gentileza: “Esto es una cuestión de integración federal, de solidaridad, es una cuestión de coordinación y también en defensa de propia de la provincia de Buenos Aires. No es una cuestión que obedece a fronteras. Es una región y es darle demasiada ventaja al delito tratarlo como problemas locales o municipales. Nos van a ganar si nosotros damos una respuesta fragmentaria e incompleta. El tráfico y el menudeo no es en base a producción bonaerense, viene de otros países. Agradecer la coordinación que estamos teniendo del gobierno nacional. En esta cuestiones no tiene sentido establecer disputas, sino que hay dar respuesta”.

“Empezamos con la saturación norte, vamos a abrir una base en San Nicolás para la UTOI. Esto es importante porque va a pasar en el mes de mayo. El municipio va a preparar la infraestructura, la provincia va a movilizar los recursos. La UTOI es un cuerpo especial que tiene que ver con trabajos específicamente formados para dar respuestas a este tipo de delitos. La base de UTOI va a trabajar en toda la región”, agregó Kicillof. La UTOI es una división de la Policía Bonaerense creada durante la gestión de María Eugenia Vidal.

La amenaza narco en Rosario volvió a escalar en las últimas horas tras el mensaje hallado en la puerta del country donde suele alojarse el jugador de fútbol y campeón del mundo, Ángel Di María junto a su familia cuando visitan el país. “Decile a tu hijo Ángel que a Rosario no vuelva más porque sino le cagamos matando un familiar. Ni Pullaro te va a salvar. Nosotros no tiramos papelitos. Plomo y muertos tiramos”, decía el nylon arrojado en la entrada del country Funes Hills Miraflores, en la zona de Funes, vecina a Rosario.