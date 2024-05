El kirchnerismo busca dilatar el debate de la Ley Bases en el Senado y se retrasa el tratamiento en el recinto

Funcionarios del Gobierno reunidos con la vicepresidenta Victoria Villarruel

El debate en el Senado de la Nación por la Ley Bases y el paquete fiscal se sigue dilatando. La idea del oficialismo de dictaminar e ir al recinto la semana que viene ya no es posible y crecen las dudas de que puedan lograr tener una sesión antes del 25 de Mayo.

El bloque de Unión por la Patria, con el apoyo del resto de la oposición, logró la apertura de las comisiones a invitados para que expongan sobre lo que entienden son los errores de ambos proyectos de ley. El oficialismo cedió y puso como plazo hasta hoy a las 18 horas para que le envíen las listas de invitados.

Ayer a última hora, y luego de haberse ausentado de la comisión de Presupuesto donde se debatió el paquete fiscal, particularmente el blanqueo de capitales, y lograr que naufrague el plenario de la tarde, el bloque K envió un listado con 36 nombres para citar a las comisiones.

Reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda en el Senado

En La Libertad Avanza lo que buscan es que sólo tengan 5 invitados por bloque y de esa manera agilizar el trámite. Para eso necesitan el apoyo del resto de los bloques que en los últimos días no se mostraron tan permeables a la estrategia libertaria.

El listado que presentó UP va desde sindicalistas a empresarios de diferentes cámaras pasado por miembros de la sociedad civil y constitucionalistas. Lo que busca el kirchnerismo es generar masa crítica para poder rechazar de plano ambos proyectos o, en su defecto, introducir cambios sustanciales.

Pero en medio de este dilema, y mientras logra digerir dos jornadas en donde los senadores “amigables” le propicieron mucho fuego amigo, La Libertad Avanza busca resolver otro conflicto y es que está programado que el próximo miércoles exponga por primera vez en el recinto el Jefe de Gabinete, Nicolás Posse.

El hombre al que no se le conoce la voz públicamente tiene que ir a cumplir con el mandato constitucional de realizar un informe de gestión mensual en el Congreso de la Nación. Un mes en Diputados y otro en el Senado.

Confiados en que para esta fecha ya iban a tener resuelto el tratamiento de ambas leyes, desde jefatura de Gabinete habilitaron la fecha del 15 de mayo para que se presente el funcionario de extrema confianza del presidente Javier Milei. Sin embargo, hoy el escenario es otro y LLA quedó envuelta en un dilema.

Si va al recinto a exponer la oposición le va a “disparar” preguntas que tienen que ver con la Ley Ómnibus y, sino va, van a pedir que se presente a exponer en el plenario de comisiones. Posse, poco adepto a brindar opiniones públicas -es el único funcionario que no dio ninguna entrevista desde que asumió- no está muy entusiasmado con la presentación y mucho menos en este contexto. Pero, por ahora, no encontraron una solución.

Tanto es así que la senadora del PRO, Guadalupe Tagliaferri, le consultó en tres ocasional al presidente del plenario de comisiones, el senador libertario Bartolomé Abdala, si estaba confirmada la presencia del Jefe de Gabinete, y en las tres ocasiones el senador por San Luis respondió que sí.

El cronograma acordado en el cierre de la comisión de ayer jueves establece que los senadores se volverán a reunir el próximo lunes. Sin embsargo, unos minutos más tarde de esa decisión el propio Abdala lo puso en duda. “No sé si vamos a reunirnos el lunes o el martes porque dependemos de los vuelos”, le dijo a Infobae.

Esto tiene que ver con que este jueves, pasado el mediodía y ya sin la esperanza de una nueva reunión de comisiones, los legisladores se fueron retirando del Palacio Legislativo rumbo a sus provincias.