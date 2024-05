Tras el acto en Quilmes, Cristina Kirchner reaparecerá en el Instituto Patria para inaugurar el Salón de las Mujeres del Bicentenario

Cristina Fernández de Kirchner hablará este martes en el Instituto Patria (AP Foto/Gustavo Garello)

Cristina Fernández de Kirchner reaparecerá esta tarde en el Instituto Patria donde inaugurará el Salón de las Mujeres del Bicentenario, con un guiño en contra de la administración actual, que conduce el presidente Javier Milei.

Luego de su reciente presentación en Quilmes, junto a la intendenta Mayra Mendoza, la ex presidenta encabezará el homenaje a Eva Perón en un nuevo aniversario de su nacimiento. Según informó la organización del evento, la transmisión se podrá seguir en vivo desde las 19.30 hs a través de las redes oficiales de CFK.

En sintonía con sus últimas apariciones se aguarda que la ex vicepresidenta de Alberto Fernández dé un mensaje hacia la interna del peronismo, pero sobre todas cosas el discurso estará centrado en críticas hacia la administración de Javier Milei. En efecto, buscará marcar su oposición con el gesto de reinaugurar en el Patria el Salón de las Mujeres al que el Gobierno libertario decidió cambiarle el nombre en la Casa Rosada.

En el salón serán homenajeadas Eva Duarte de Perón, Alicia Moreau de Justo, Victoria Ocampo, Juana Azurduy, Mariquita Sánchez de Thompson, Alfonsina Storni, Lola Mora, Mercedes Sosa, Tita Merello, Aime Paine, Blackie, Cecilia Grierson, Madres de Plaza de Mayo y Madres de Malvinas. La muestra podrá visitarse desde mañana miércoles en el edificio ubicado en Rodríguez Peña al 80.

Manuel Adorni: "que haya un salón de las mujeres tal vez se a discirminador para con los hombres"

Inaugurado por ella cuando era presidenta el 6 de marzo de 2009, durante su primer mandato, había sido subdivido y convertido en oficinas por la gestión del presidente Mauricio Macri en 2015. Luego Alberto Fernández lo reabrió. Sin embargo, el pasado 8 de marzo, el mismo día que se celebra la jornada mundial que reivindica el derecho de igualdad de las mujeres, el Gobierno de Javier Milei decidió cambiarle el nombre por Salón de los Próceres. La decisión la tomó la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y la noticia la anunció el vocero Manuel Adorni, quien llegó a justificar que la presencia de un Salón de las Mujeres “tal vez sea hasta discriminador con los hombres”.

De esta forma, la actual administración decidió reemplazar los retratos de Eva Perón, Alicia Moreau de Justo, Mercedes Sosa, entre otros que fueron trasladados al Museo del Bicentenario, por los de Juan Bautista Alberdi; Julio Argentino Roca; Domingo Faustino Sarmiento; Manuel Belgrano; José de San Martín; Martín Miguel de Güemes; y Bartolomé Mitre. También se encuentran Mariano Moreno, Justo José de Urquiza, Juan Bautista Cabral, Bernardino Rivadavia, Cornelio Saavedra, Francisco Moreno, Hipólito Bouchard, Facundo Quiroga, Guillermo Brown y Victorino de la Plaza. Como personaje de la historia reciente, incluyeron en el salón la imagen del ex presidente Carlos Saúl Menem, cuya gestión fue elogiada en varias oportunidades por el actual mandatario.

“Nosotros venimos a honrar a los próceres de nuestra historia, a los que hicieron de la Argentina un país grande, muchos de los cuales fueron ocultados y ninguneados por los últimos gobiernos”, manifestó la hermana del presidente en un spot donde se mostró cómo quedó el ex Salón de las Mujeres.

Karina Milei presentó cómo quedó el ex Salón de la Mujeres del Bicentenario

Para la reinauguración de esta tarde en el Instituto Patria, se espera que asistan invitadas especiales, informaron desde la organización.

CFK habló públicamente por última vez el pasado 27 de abril en Quilmes en el marco de la inauguración del Polideportivo Néstor Kirchner junto a la intendenta de esa localidad, Mayra Mendoza.

Entre sus definiciones de aquella jornada apuntó contra el Poder Ejecutivo por “congratularse por el superávit público del primer trimestre” cuando “no pagaste la energía, no pagaste las obras públicas, no pagaste lo que le debes a las provincias, no pagaste lo que le debes a las universidades. Es como que ustedes en su casa, después de no haber pagado la luz, el gas, el agua, las expensas, el alquiler, la señora que trabaja y la niñera, digan tengo un superávit. No, hermano, no tenés superávit. No es cierto. No es cierto. Mira todo lo que debes superar y de donde”.

También se refirió a la legitimidad del gobierno de La Libertad Avanza, que valoró por haber sido conseguida en las urnas, pero apuntó contra la gestión: “Te puede haber votado el 60% pero si después la gente se c… de hambre, ¿de qué sirve?”. “A este Gobierno le falta un plan. No tiene plan de estabilización, mire cómo se lo digo. Que sí lo tuvo el Gobierno anterior que fue la convertibilidad sostenida por la venta del patrimonio nacional y por el endeudamiento. Solamente tiene un plan de ajuste”, alertó y denunció que “más que un anarcocapitalismo este es un gobierno anarco-colonialismo”, agregó.

Aquella tarde le exigió a Milei “dar un golpe de timón a estas políticas”. “Eso de que el mercado no tiene fallas... ¿Qué pasó con las prepagas? Dio marcha atrás y no resolvió nada”, lanzó. “Lo vamos a ayudar, si quieren convertir a la Argentina de nuevo donde se lleven las riquezas y eliminar la clase media, me voy a pintar de avatares y me pinto de celeste. De colonia otra vez nosotros no”, advirtió.

Y aprovechó la oportunidad para enviar un mensaje hacia el interior de su partido: “Hay que dejar de salir a discutir pelotudeces, discuten para cambiar la vida a los dirigentes y hay que estudiar para cambiarle la vida a la gente”.