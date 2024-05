“Prefiero que haya gente que no viaje en avión, pero que baje la pobreza”, dijo Ramiro Marra sobre la privatización de Aerolíneas Argentinas

Ramiro Marra se mostró a favor de privatizar Aerolíneas Argentinas

El legislador porteño por La Libertad Avanza, Ramiro Marra, se pronunció este martes sobre la posibilidad de que Aerolíneas Argentinas pase a manos privadas, de aprobarse la Ley Bases en el Congreso de la Nación. De hecho, el dirigente libertario aseguró que está a favor de “privatizar todo lo que se pueda”.

“Como vos tenés una empresa que supuestamente es de todos nosotros, como nos dicen, tenés un monopolio de esa empresa. Entonces tiene privilegios o preferencias ante otras empresas. No hay una política a cielos abiertos, que ahora sí la estamos trabajando, pero en la mayoría de los últimos gobiernos no hubo, para que genere competencia, y que podamos ver qué se necesita y qué no”, manifestó Marra en diálogo con el canal de stream Laca.

Para sostener su teoría, el legislador de La Libertad Avanza y hombre cercano al presidente Javier Milei se basó en encuestas. “En las prioridades que tenemos los argentinos no están los vuelos a ciertos destinos. Cuando se le pregunta a los argentinos en los estudios de opinión aparece la inflación, la inseguridad... En ningún lado aparece ‘llegar en avión a mi ciudad’. Entonces es un burócrata de turno que quiere administrar una empresa para poder tener más poder y este gobierno dice ‘yo no quiero tener este poder’”, aseguró.

Y amplió el concepto, al sostener: “Si hay poca demanda en una ciudad, ¿por qué todos los argentinos tenemos que garantizarle los vuelos donde hay poca demanda? Se tiene que llegar de otra manera, es insólito esto. Porque alguien decide vivir solo en un campo en el medio de la nada, le vamos a poner un avión. ¿Quién tiene el poder de determinar a dónde se tiene que llegar? Me parece un error darle tanta responsabilidad a alguien que está de turno”.

El legislador libertario se mostró a favor de la privatización de Aerolíneas Argentinas (Gustavo Gavotti)

“Si hay una capital de una ciudad que no puede recibir un vuelo porque no le dan los números, ¿qué está pasando? Tenemos que hacer una discusión mucho más profunda. Es raro que una ciudad no sea rentable, que haga menos vuelos diarios... Hay un momento que tiene que ser rentable”, agregó.

Para graficar su postura, comparó el nivel de demanda que puede tener una capital provincial, con otra ciudad de menor densidad poblacional. “Si yo soy cordobés y soy rentable porque tengo diez vuelos por día, porque tengo que financiar al que vive en Calamuchita. Está mal. Por eso hay que sacarle al Gobierno de turno que decida a quién beneficia y a quién no. Yo prefiero que haya gente que no pueda viajar en avión a ciertos lugares, pero que baje la pobreza. Dejá que estén los cielos abiertos y vas a ver cómo aparecen aviones para todos lados. Hay que hacer la prueba”, explicó.

“El problema lo tienen los hipócritas que defienden las ideas socialistas, en las que siempre hay una cuestión discrecional donde defendés a alguien por arriba de otro. ¿Con qué poder hacés eso, con el poder del voto? Entonces el poder del voto te da para cualquier cosa”, aseveró.

Qué dijo Marra sobre Grabois

Ramiro Marra y el dirigente social Juan Grabois protagonizaron un fuerte cruce en las redes sociales. Comenzó después de que el dirigente kirchnerista enviara una carta documento al libertario por unos dichos que este tuvo en TN apuntando contra el líder de UTEP. Ante esto, se dio un cruce en la red social X, donde el Marra lo trató de “chorro” a Grabios, y el dirigente rápidamente reaccionó, diciéndole, entre otras cosas, “gonca”.

En la entrevista en el canal de stream Laca, volvió a tratar el tema, aclaró: “Ya no me quiero pelear más. No sé qué le pasa a este chico, está muy agresivo. No sé qué quiere que le diga, estuve en un debate en la televisión y no sé de qué se ofendió”.

Ramiro Marra y Juan Grabois protagonizaron un fuerte cruce en las redes sociales

Y reveló: “Tengo una mediación on line. Me dice cagón a mí y me manda una mediación on line, yo pensé que las mediaciones eran cara a cara. Yo le dije que si quiere hablar personalmente, no tengo problema, pero como me dice cagón, no sé a qué términos quiere llevar la discusión”.

“No dice la carta documento por qué “daños y perjuicios” de mi parte hacia él. Capaz yo le dije chorro, pero no me acuerdo. Si no te dije chorro, te digo ahora chorro, porque, sino vamos a tener la mediación al pedo”, concluyó sobre el tema.