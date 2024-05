Marcos Peña presentó su nueva publicación en la Feria del Libro: “La dimensión humana es un puente para encontrarnos”

(Nicolas Stulberg)

Marcos Peña es un politólogo. Es un dirigente político. También es padre y esposo. Pero aún hoy, a casi 10 años de aquella odisea profesional, es reconocido por haber sido Jefe de Gabinete de la Nación entre 2015 y 2019, una experiencia que singó sus días. Como Borges en Biografía de Tadeo Isidoro Cruz, el destino de alguien, por largo y complicado que sea, consta de ese momento en el que una persona sabe para siempre quién es. ¿Y quién es Marcos Peña? Un viajero cuyo periplo biográfico lo llevó a subir (y bajar) de la cúspide del poder político de Argentina. Los aprendizajes y enseñanzas de esa travesía dieron cuerpo a su primera publicación editorial, “El arte de subir (y bajar) la montaña. Cosas que aprendí sobre la dimensión humana del liderazgo”. Y ese espíritu lo plasmó también durante la presentación que hizo esta tarde de su texto en la Feria del Libro.

El evento tuvo lugar en la sala Victoria Ocampo del Pabellón Blanco, dentro del predio de La Rural, en pleno Palermo de la Ciudad de Buenos Aires. Desde las 19, Peña contó detalles sobre la elaboración de su publicación, reflexiones y anécdotas en torno al libro. Estuvo acompañado por el periodista y conductor Juan Pablo Varsky, con quien interactuó durante una hora sobre los distintos planos y aspectos de “El arte de subir (y bajar) la montaña”, editado por Siglo XXI. Raquel San Martín, integrante de esa editorial, rompió el hielo para dar paso a la presentación.

“Soy un viajero y un entrenador de líderes”, se definió Marcos Peña ante una consulta de Varksy. Durante buena parte de su juventud, el dirigente fue mochilero y recorrió decenas de países. Ahora, luego de haber subido la montaña, volvió para contar su experiencia como alpinista de la política. Sobre todo, cómo es bajar de la cumbre. “Mi aporte político hoy es desde este lugar. No siento algo revanchista como para volver a la política”, expresó el ex Jefe de Gabinete durante la presidencia de Mauricio Macri.

Marcos Peña presentó su libro en la Feria del Libro con una conversación con el periodista Juan Pablo Varsky (Nicolas Stulberg)

El libro se estructura sobre nueve dimensiones del liderazgo, donde el autor pone en limpio su experiencia, desde una voz propia, aunque como testimonio y aprendizaje. “De chico siempre me gustó escribir, leer y tenía pendiente plasmar mi experiencia en un libro”, reveló durante la exposición y confesó: “Era un desafío volver a aparecer después de escribirlo”. El autor aseguró que no tuvo “miedo” de volver a emerger públicamente. “Tenía muy claro por qué volver a aparecer”, se sinceró.

En un tramo de la conversación con Varsky, Peña comparó su experiencia con la de artistas o deportistas de alto rendimiento, porque en ambos casos se viven niveles de gran responsabilidad y presión a muy corta edad. “El mundo deportivo y artístico fueron un primer espejo que me sirvieron un montón”, explicó. “Especialmente, porque son mundos donde agarran a la gente muy joven. A mí me pasó lo mismo, porque cuando fui Jefe de Gabinete de la Nación era muy joven. Eso se refleja en que gente de distintos lugares del país y de diferente signo político me escribió diciendo que le resultaba bueno que yo hablara de esto y me compartieron que les pasaba lo mismo”, analizó el politólogo.

Cristian Rattazzi, ex presidente de FIAT Argentina, acompañó la presentación del libro de Marcos Peña (Nicolas Stulberg)

Marcos Peña se concentra en la faceta humana de los líderes. Lo piensa como algo indispensable para el ejercicio del poder o para ser referente en cualquier índole. Pone foco en la importancia de no disociarse de la condición humana pese a estar en una situación de intensidad abrumadora. “La soledad es desoladora”, dice el ex Jefe de Gabinete al referirse a personas en situación de liderazgo.

En un momento, Varsky interpeló a Peña con una observación que le llamó la atención de la publicación. “No sé si la sociedad va por el lado de la vulnerabilidad o la revisión interna. Por eso, veo que el libro es contra corriente. La gente se pelea por Twitter”, reflexionó el destacado periodista y le preguntó al dirigente si tuvo repercusiones en la dirigencia política. Y sí, el texto fue leído en múltiples sectores, pero sobre todo en la política. Dirigentes de distintos lados del espectro ideológico le escribieron a Peña para elogiar el libro o para contarle que se habían sentido identificados durante la lectura.

Pablo Avelluto, ex ministro de Cultura de la Nación, presente en el evento de Marcos Peña (Nicolas Stulberg)

“La dimensión humana es un puente para encontrarnos. Desde ese lugar podemos diferir un montón de cosas”, analizó Marcos Peña acerca de la importancia de no romper los lazos humanos. “Uno de los desafíos es conectar con el otro. A veces, el discurso político termina siendo muy frío y desconectado de la condición humana. Veo que en muchos países hay un hartazgo a los liderazgos desconectados de lo humano”, agregó.

Para el autor, la pandemia fue un punto de quiebre que colocó a la humanidad en un espejo. “Nos llevó a preguntarnos qué estamos haciendo”, interpeló. En esa línea, indaga acerca de la salud en general, como factor vital para ejercer responsabilidad con lucidez.

Maximiliano Ferraro, diputado nacional de la Coalición Cívica, en la Feria del Libro (Nicolas Stulberg)

“No te preguntás nada sobre tu salud mientras ejercer el poder ni cuando designas a un ministro. Eso está mal”, dijo Peña y lo graficó con una metáfora. “Imaginate si nos subimos a un avión y el piloto dice que hace tres días que no duerme, que está enfermo y padece adicciones, pero que lo hace porque está comprometido con su trabajo. Lo primero que haces es bajarte del avión”.

Esta primera publicación le sirvió a Marcos Peña para volver a la arena pública y reiniciar su carrera profesional. Asegura que no tiene hoy intenciones de regresar a la política y que su aporte será desde este lugar: como un entrenador de líderes. Y, claro, como un viajero.

“El arte de subir (y bajar) la montaña. Cosas que aprendí sobre la dimensión humana del liderazgo”, nuevo libro de Marcos Peña

Entre las personalidades que acompañaron a Peña, sobresalió la presencia de Cristiano Rattazzi, empresario, Pablo Avelluto, ex ministro de Cultura de la Nación, Maximiliano Ferraro, diputado nacional de la Coalición Cívica, María Migliore, ex ministra de Desarrollo Humano de la Ciudad de Buenos Aires e integrante de Fundar, Humberto Schiavoni, dirigente del PRO, Eugenio Burzaco, ex secretario de Seguridad de la Nación, y Juan Curuchet, director del Banco Central.