Pablo Moyano criticó a Florencio Randazzo y el diputado le respondió en redes: “Milei ganó por ustedes”

El cruce entre Pablo Moyano y Florencio Randazzo

Pablo Moyano y Florencio Randazzo protagonizaron un cruce de críticas y reproches por su desempeño como dirigentes dentro del peronismo. El sindicalista rechazó en forma terminante la posibilidad de incluir al actual diputado en una hipotética convocatoria que reagrupe al espacio, y este no tardó en responderle: “Moyano es parte del problema”.

El entredicho surgió en una entrevista radial que el referente de Camioneros brindó a El Destape. Alí el periodista Roberto Navarro sugirió la posibilidad de que el espacio político que gobernó entre 2019 y 2023 realice una convocatoria que posibilite la unidad frente al liderazgo de Javier Milei. Moyano sin embargo fue tajante: “A todos no, y a Randazzo menos”.

“Ese creo que es el peor de los dirigentes que han pasado por el peronismo. Todo los que nos quedemos en el peronismo, que pusimos la jeta, el cuerpo, el riesgo de ir en cana, vamos a abrir los brazos y decirles ´vengan muchachos´, no no no”, argumentó el titular de Camioneros e hijo de Hugo Moyano.

La respuesta del actual legislador y ex candidato a vicepresidente en fórmula con el cordobés Juan Schiaretti llegó desde las redes sociales. Desde su cuenta de X, Randazzo señaló al sindicalista como “parte del problema”.

“Lo digo hace mucho: Pablo Moyano es parte del problema. Con estos tipos yo no voy ni a la esquina, porque son los responsables de que en Argentina haya 50% de empleo en negro, 60% de pobres y una inflación galopante”, dijo el diputado nacional. Aunque supo integrar el peronismo y su identidad política proviene de ese partido tradicional del país, se mostró crítico de los resultados de gestión. Randazzo fue miembro del Gabinete nacional entre 2012 y 2015, cuando se desempeñó como ministro de Interior y Transporte.

“Haganse cargo. Milei ganó por ustedes”, cerró el dirigente.

La discusión pública entre ambos tiene como trasfondo el debate interno que atraviesa el peronismo luego de la fallida experiencia del Frente de Todos. Luego de haber regresado al poder ganando en primera vuelta, el frente concebido por la ex vicepresidenta Cristina Kirchner no pudo continuar en el poder y el ex presidente Alberto Fernández ni siquiera logró aspirar a ser reelecto. Los malos resultados son atribuidos, en parte, a las divisiones internas que caracterizaron todo el período.

Ya con Javier Milei en la presidencia imponiendo agenda y logrando sus primeros triunfos en el Congreso, aún en notable minoría, son numerosos los referentes del peronismo que plantean la necesidad de realizar una fuerte autocrítica que refunde el espacio. Por caso, en las últimas horas fue el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, uno de los jefes de Estado provinciales más cercanos a la Casa Rosada durante la presidencia de Alberto Fernández, quién se expresó en esa línea.

“En nuestro espacio político también tenemos que entender que hay que hacer una autocrítica de nuestra gestión nacional. A nosotros Alberto nos ha ayudado mucho pero hemos perdido una elección. La sociedad espera que acompañemos en algunas cosas al gobierno nacional. Pensamos que si le va bien al gobierno nacional también le va a ir bien a Catamarca, a los catamarqueños y también aquí a algunos intendentes radicales o de otros partidos políticos”, dijo Jalil. El mandatario de Catamarca hacía referencia al apoyo que expresó públicamente durante el tratamiento de la Ley Bases y el Paquete Fiscal, que obtuvieron media sanción en la Cámara de Diputados y ahora serán debatidos en el Senado.

En ese marco, el oficialismo muestra reflejos y hace hincapié en esa interna, enviando señales hacia el sector más tradicional del peronismo y críticas abiertas al kirchnerismo, espacio al que busca aislar.

En medio de ese debate es que aparecen cruces como los de Moyano y Randazzo.