Milei dijo que no le importa si la oposición no acompaña el Pacto de Mayo o la Ley Bases: “Que hagan lo que quieran”

El presidente durante el reportaje en el canal Neura

El presidente Javier Milei se mostró escéptico respecto de la aprobación del paquete de leyes que puso como condición para avanzar en el denominado Pacto de Mayo, la convocatoria fundacional a la que invitó a todas las fuerzas políticas para el día 25 de ese mes en la provincia de Córdoba.

Durante el extenso reportaje que mantuvo con el periodista Alejandro Fantino, Milei volvió mostrarse abiertamente crítico de los sectores de la oposición que cuestionan el rumbo de su gobierno y dijo que podrá avanzar aún cuando no encuentre consenso en el resto de los partidos con representación parlamentaria.

“No son restricciones efectivas”, dijo Milei frente al planteo de Fantino. Allí se produjo el siguiente intercambio:

-Fantino: Con razón el otro día lo encontré a Francos (Guillermo el ministro del Interior) no iba a vida o muerte en sacar la Ley de Bases, si no sale no se van al descenso.

- Milei: No

- F.: No me digas no, mirá que se te cae el Pacto de Mayo

- M.: !No me importa! Qué es lo que dije en el discurso (de apertura de sesiones ordinarias en el Congreso), si quieren confrontar va a haber confrontación. No tengo esperanzas en que sean algo distinto, pero les doy la oportunidad de sacar Bases y les ofrezco el Pacto de Mayo, que son 10 reglas para una economía sana. Si no, no importa, les veo la cara en las elecciones de 2025.

Milei insistió que a quienes se oponen “les está yendo bastante mal”. “Estoy haciendo el ajuste más grande de la historia y mi popularidad aumenta”, afirmó el presdente.

A lo largo de casi tres horas, el jefe de Estado explicó porque confía en que la inflación se está derrumbando, que va a ser un problema que el gobierno logrará controlar y que una vez que eso ocurra la economía logrará despegar. Por esa razón se mostró confiado en que no necesita el acompañamiento del resto de los partidos políticos ni sus dirigentes.

“Estamos gobernando a pesar de la política, no que no nos acompañan. A pesar de que no quieren ceder los choreos, no los necesito, puedo llegar al 2025 con la economía creciendo muchisimo, la inflación yendo para abajo, vamos a hacer una hecatombe en la elección porque la gente va a detectar quiénes son los chorros que están en contra la gente, les vamos a dar una batacazo de novela”, vociferó el primer mandatario.

El presidente relativizó la posibilidad de un rechazo al Pacto de Mayo, convocatoria que realizó durante la apertura de sesiones ordinarias del Congreso. (Rodrigo Nespolo/ pool ARGRA)

Enérgico en sus respuestas, Milei fue enfático: “Si no puedo meter las reformas estructurales ahora no me importa porque a partir del 11 de diciembre de 2025 voy a meter las que no me dejaron meter ahora y voy a meter las 3 mil que todavía tengo esperando”, aseguró. El presidente se refería a la posibilidad de obtener un triunfo claro en las elecciones legislativas de medio término que cambiarían, si todo sale como avizora, la correlación de fuerzas en el Congreso. Hoy La Libertad Avanza, pero el presidente aspira a ser mayoría luego del próximo turno electoral.

“Qué me importa si estoy estabilizando la economía y va a recuperarse independientemente de la política. Lo puedo hacer”, insistió Milei.

Frente a semejante nivel de convencimiento, el conductor antepuso los obstáculos a los que han recurrido quienes confrontan con Milei. “Te van a llenar de amparos en la Justicia”, reparó Fantino. “Decime si me están frenando, no me están frenando, esa restricción no es efectiva. ¿Acaso el salario de 300 o 400 dólares es el salario de la Argentina?, vamos, eso no es una restricción efectiva”, ratificó el presidente sobre su pensamiento.

En el corolario de ese pasaje, Milei confirmó lo que se vio un día antes en el barrio porteño de Palermo, cuando su hermana Karina se mostró en un local impulsando una campaña de afiliación. “Estamos haciendo un partido para ganar con mucha fuerza las elecciones”.

Allí afirmó que aspira a quedarse en la presidencia los dos períodos que la Constitución le permite hacerlo. “Si la gente lo determina si, si cumplo los objetivos. me quedaría ocho años”, señaló el presidente.

“Cristina no va a volver más”, afirmó Milei

A lo largo del reportaje, el presidente expresó un notable nivel de confianza sobre el éxito de sus políticas y, en consecuencia, sobre la posibilidad que eso se traduzca en un respaldo en las urnas. Por esa razón aseguró que si las elecciones generales se realizaran en estos días él ganaría en primera vuelta. “Sacamos el 48% de los votos”, afirmó.

En ese contexto dijo que la referente de la oposición con mayor intención de votos es la ex presidente Cristina Kirchner, aunque muy lejos del caudal que el actual jefe de Estado asegura tener. “Quien mejor intención de voto tiene detrás nuestro es Cristina con el 20%”, dijo. Allí, Fantino le hizo notar que CFK no suele dirigirle críticas en forma directa. La respuesta fue tajante:

“Que me importa Cristina, no va a volver más. Volver no va a volver, usará otro alfil, el más cercano que tiene hoy mide 17%, es Kicillof. Mejor si es mi contrario, que venga”, aseguró el libertario.

Milei insistió en argumentar que tamaña confianza se basa en que, aún con la dureza de las medidas económicas y el impacto negativo que las mismas están teniendo en la ciudadanía, su popularidad aumenta. Según él, esa confianza se debe que hay expectativas en que sea un sacrificio que permita ordenar la macroeconomía y augurar un futuro próspero. “Todo lo que estamos logrando hoy, que empieza a haber un rebote, mejoramos el resultado fiscal, el riesgo país baja, el tipo de cambio está en 985, no hay brecha, la curva de futuros se está pegando a la del Banco Central. Chau andá a buscarla adentro”, ironizó.

Cristina Kirchner y Javier Milei en el Congreso, durante la ceremonia de asunción del presidente libertario

Para el Presidente el dólar blue no es ilegal

