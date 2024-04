“Bertie” Benegas Lynch apuntó contra los gobernadores: “No puede ser que lloren la cuestión docente cuando tienen disparates de festivales”

El diputado de La Libertad Avanza aseguró que muchos mandatarios están acostumbrados a viajar en avión privado a Buenos Aires para pedirle dinero al Gobierno Nacional.

“Estamos ajustando 15 puntos de PBI, estamos pidiendo algo consolidado. No puede ser que los gobernadores lloren la cuestión docente cuando, si reviso su Excel, tienen unos disparates de festivales y de despilfarro en tema de pauta publicitaria para blindarse mediáticamente”, criticó Alberto “Bertie” Benegas Lynch, diputado nacional de LLA, durante una entrevista concedida a radio Splendid.

El legislador libertario por la provincia de Buenos Aires apuntó contra los mandatarios en medio de la discusión por la Ley Bases y la transferencia de fondos e indicó que algunos están acostumbrados a tomarse un “avión privado” a Buenos Aires para “pedirle dinero” al Gobierno: “Esto es tema de provincia, ajustá vos también. Estamos ajustando 15 puntos del PBI entre tema del Banco Central y tesoro, te estamos pidiendo algo consolidado”.

El presidente Javier Milei ha criticado públicamente a los gobernadores por la realización de festivales frente a los reclamos. A principios de año, entabló una polémica pública con la provincia de Córdoba por la realización del Cosquín Rock. También cuestionó las remuneraciones percibidas por la cantante Lali Espósito en diferentes presentaciones realizadas en las provincias.

El economista también se refirió a la aprobación de la Ley de Bases y la falta de apoyo del poder legislativo: “La gente tiene paciencia porque ha visto el trabajo de Javier Milei, pero ve una asincronía con el Poder Legislativo. No estamos a tono de lo que necesita la gente y esto no es un tema Javier o Gobierno. Lo que se habla es que el contenido de la Ley es para sacarle el peso del Estado a la gente y devolverle la libertad. Por eso hay que apoyar”.

Javier Milei y Alberto "Bertie" Benegas Lynch

“No queremos ser más Mozambique”

El diputado también comparó la situación del país con una casa prendida fuego. “Si hacemos una fiesta con fuegos artificiales y prendemos fuego la casa, viene la reconstrucción. Ves cenizas por todos lados y escombros. La cuestión es no echarle la culpa al albañil que viene a poner tres ladrillitos. Tenemos que saber de donde venimos”, analizó.

“No ha sido el ajuste que va al bolsillo del contribuyente para mantener el status quo del político con choferes. Me gustaría que el poder legislativo esté más a la altura de poder dar un mensaje a las inversiones, que eso va a acelerar el proceso estructural. Muchachos, no queremos ser más Mozambique, respetamos la propiedad privada y reconocemos que hay que bajar el gasto”, agregó.

Este domingo Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, encabezará un encuentro junto a Martín Menem para lanzar el sello partidario en la Ciudad de Buenos Aires. El acto de afiliación será a las 17 horas en un salón del barrio de Palermo.

Benegas Lynch indicó que su “muy buen amigo” Juan Pablo Scalese estará a cargo de la presidencia de LLA en CABA. Al ser consultado en cuanto a si Ramiro Marra -recientemente desplazado de la jefatura de bloque del partido- participaría del lanzamiento, respondió: “No sé quiénes son los jugadores más en el plano de Provincia de Buenos Aires o en el armado nacional. Eso lo desconozco. Voy a apoyar ahí a quien haga el esfuerzo en Ciudad de Buenos Aires o provincia”.

Y agregó: “Ramiro Marra es candidato a Jefe de Gobierno y está incluso destinando tiempo en asesoría de Economía, en otra función, pero siendo candidato no necesariamente tiene que ser él el armador político. Entiendo que esta completando su función en la legislatura y en paralelo, integrando un comité con visión de largo plazo en tema económico. No creo que haya ruido ahí. No me consta que se haya enfrentado a Karina Milei”.