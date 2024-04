Se paraliza la AGN en medio de las negociaciones por la renovación de bancas: la puja entre La Libertad Avanza y el PJ

La AGN debe renovar bancas

Este viernes vencen los mandatos de tres de los siete auditores que tiene la Auditoría General de la Nación (AGN), cargos que son propuestos por la Cámara de Diputados, lo que desató una fuerte pulseada en la que todos muestran alguna carta, pero no quieren abrir la jugada ya que hay más interesados que lugares a ocupar.

Los tres que terminan su gestión son el hombre propuesto por el Frente Renovador en 2016, Gabriel Mihura Estrada, el ex presidente del Banco Nación cercano a Cristina y Máximo Kirchner, Juan Ignacio Forlón, y el dirigente radical y presidente de la Fundación Alem, Jesús Rodríguez.

En este esquema, lo que va a suceder es que la AGN -que tiene como función analizar y auditar el uso de los recursos del Estado, de los aportes de organismos internacionales y de la deuda internacional y que es muy codiciado porque asiste al Parlamento en el control del Poder Ejecutivo- entrará en un proceso de virtual paralización porque aún no hay acuerdo político para que la Cámara de Diputados nombre a los reemplazantes.

El problema por el cual la discusión se podría extender más de lo deseado es que hay varios puntos en discusión. Por un lado, el bloque de Unión por la Patria busca quedarse con dos de los tres lugares ya que entiende que, por ser la primera minoría, le corresponden. Por el otro, La Libertad Avanza busca tener su primera presencia en el organismo y conversa con la oposición dialoguista para quedarse con uno de los cargos que tiene el peronismo.

El plan del oficialismo es que UP quede con un representante, LLA con otro y el tercero provenga de los bloques dialoguistas. La encargada de llevar adelante esta estrategia es Karina Milei, quien propuso para la AGN -tiene que ser abogado de manera excluyente- al apoderado legal del partido, Santiago Viola, y que trabajó en toda la arquitectura jurídica de la coalición electoral que terminó ganando las PASO y la segunda vuelta.

Karina Milei, a cargo de las negociaciones (REUTERS)

Pero quizás el conflicto más grande que deberá enfrentar “El Jefe” en la negociación es para quién es la tercera silla, lo que por ahora no parece estar resuelto y podría llevar bastante tiempo, ya que cada partido la reclama. Por un lado está la UCR, que hasta ya tiene candidato: el ex diputado Alejandro Cacace. Como uno de los que termina su mandato es el radical Rodríguez, entiende que le toca al partido ocupar ese lugar. “Habrá que conformar las mayorías” , reconoce un boina blanca a Infobae. El PRO también quiere quedarse con esa silla y ahí hay dos candidatos. Por un lado, aparece el diputado rosarino Luciano Laspina y, por el otro, el ex ministro de Trabajo Jorge Triaca.

Por último, un tercer bloque también entró en las negociaciones: Hacemos Coalición Federal. Los hombres liderados por Miguel Ángel Pichetto nuevamente podrían ser quienes inclinen la balanza en el armado de las mayorías. Según aseguran en los pasillos de la Cámara de Diputados, HCF está en conversaciones con la UCR para ir juntos y dejar en el camino al partido político que ahora presidirá Mauricio Macri.

Hasta el último día del feriado extra largo, los dos candidatos que cosechaban más apoyo para integrar el cuerpo eran Santiago Viola y Luciano Laspina.

Mientras estas conversaciones cruzan a todo el arco político, y se entremezclan con los acuerdos por la Ley Ómnibus y el DNU 70/23, los que miran de afuera no dudan en señalar que esta situación va a paralizar cualquier informe de la AGN. “Se vencen los mandatos esta semana, lo cual complica el funcionamiento. Además, es altamente improbable la realización de una sesión ya para designarlos”, explicaron.

En este contexto es que todo el mundo político observa un freno en el funcionamiento del organismo que preside el peronista porteño Juan Manuel Olmos y cuyo edificio está ubicado entre el Congreso de la Nación y el Instituto Patria. “Van a quedar 4 de los 7 miembros, por lo que tienen que estar todos presentes para que el Colegio de Auditores tenga quórum. Es irregular la situación”.