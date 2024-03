Cúneo Libarona habló del proyecto para bajar la edad de imputabilidad a los 14 años: “Hay que cambiar la ley completamente”

Mariano Cúneo Libarona, ministro de Justicia de la Nación

Mariano Cúneo Libarona, ministro de Justicia de la Nación, habló del proyecto que impulsa para modificar la Ley de Imputabilidad vigente en la Argentina, para que los menores puedan ser condenados a partir de los 14 años.

El funcionario viene trabajando al respecto desde hace meses pero el tema vino a colación a partir de un informe de Todo Noticias (TN) que mostró casos de consumo de drogas en un instituto de menores de la Provincia de Buenos Aires. “El tema minoridad está en crisis desde hace al menos 50 años”, advirtió señalando que la ley que rige en el ámbito nacional es de hace 5 décadas “cuando la criminalidad era otra, muy distinta a la de ahora”.

“El Estado no le presta atención a los menores, no es un tema de ahora”, criticó. No obstante, advirtió que los menores que se encuentran en institutos “cometieron delitos graves, los peores delitos, sino no estarían en esa situación”.

“Por eso tenemos un proyecto con Patricia Bullrich que es el régimen penal de la minoridad”, destacó Cúneo Libarona. Para el ministro “tiene que cambiar sustancialmente”, no solo en cuanto a la baja de la edad de imputabilidad, sino en los métodos para lograr que el joven pueda ser reinsertado en la sociedad: “No te sirve meterlo preso, te sirve un tratamiento en serio, no esta porquería (institutos de menores)”. “El proyecto baja a 14 la edad de imputabilidad”, resaltó y justificó que, a comparación de otras épocas, “el chico de 14 de hoy vuela”.

Consultado sobre el consenso que necesitaría del ámbito legislativo para avanzar con esta modificación, el ministro cree tenerlo: “Hay consenso en que hay que cambiarlo, pero nunca se ha hecho”. “Los políticos hablan y escriben, pero no hacen”, criticó y enfatizó: “La ley hay que cambiarla completamente”.

Cúneo Libarona: “El proyecto baja a 14 la edad de imputabilidad" (iStock)

Violencia narco en Rosario

El ministro de Justicia señaló que la crítica situación de la ciudad santafesina se da “por un cúmulo de cosas” entre las que incluyó “el mal trabajo de la policía, la educación, familias con generaciones de bandidos, y una justicia que tiene que mejorar”. Para Cúneo Libarona, las amenazas de las bandas narco “son por las medidas que se están tomando”.

“Hasta antes de asumir no teníamos ni una pistola de cebita, ahora se están mandando elementos de defensa y de control idóneos, hay policía más efectiva en las calles, se ha tomado consciencia de este enorme mal”, relató.

Empleados “ñoquis”

En el marco de la embestida del Gobierno Nacional contra los trabajadores estatales, Cúneo señaló que “en todos los ámbitos” hay ‘ñoquis’, y parafraseando al presidente Javier Milei, “donde tocás sale pus”.

El funcionario denunció un importante “incremento del personal, designaciones de último momento” realizadas por la gestión anterior. “Todo superpoblado, todo deteriorado, cosas sin sentido”, agregó.

“Tengo casi 7 mil empleados para el Ministerio de Justicia, es un horror para el ciudadano. Hay gente que trabaja, paga sus impuestos y ahí va el destino. Hay gente que trabaja de verdad en el Ministerio, que odia que el de enfrente no venga a trabajar”, continuó y resaltó que “con bastante menos” gente la cartera de Justicia “puede funcionar”.

En este contexto, a dos días de un nuevo aniversario del último golpe cívico-militar, el ministro denunció que “una auditoría de la SIGEN analizó el pago de los juicios por resarcimiento a personas que hicieron planteos por haber sido secuestrados durante la dictadura y dice que acá puede haber doble pago, no han habido controles en los pagos”. Frente a esta situación, ordenó una auditoría en la Secretaría de Derechos Humanos” y contó que “varias personas falsificaban documentos y solicitaban resarcimientos”. ”Hay montones de juicios, algunos cobraron otros no. Debe haber mas hechos y tal vez funcionarios involucrados”, consideró.

“Tengo casos de niños que nacieron en el exilio, en París, Suecia, Madrid; no Tarzan que cayó en la selva, y reclaman por haber nacido en otro lugar, distinto, y son juicios que cobran hasta 100 mil dólares. A mi juicio no está probado que se les haya frustrado una relación de vida, tal vez tuvieron una vida digna, algunos no volvieron y trabajan en Europa, no volvieron a ver a la abuela”, cuestionó Cúneo Libarona.

Por último, al ser consultado sobre si el Gobierno postulará un nuevo procurador general de la Nación, se limitó a responder que “hay candidatos”.