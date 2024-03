Guillermo Coppola contó que tuvo una conversación con Javier Milei: “Me cae bien”

El ex representante de Diego Maradona (Fotos: Gustavo Gavotti)

A días del estreno de la serie Coppola, el representante por Star+, Guillermo Coppola contó que mantuvo una conversación con el presidente Javier Milei, una vez que ya había asumido el cargo. “Me cae bien”, indicó.

El ex manager de Diego Maradona recordó los años 90′ y las tardes que pasó junto a personajes cercanos a la política como Carlitos Menem y el ahora secretario de Turismo, Ambiente y Deportes, Daniel Scioli, en esa época. “La quinta la visitaba en esos años, como amigo de Carlitos”, reveló.

De igual forma, dejó en claro que “nunca se vinculó con la política, habiendo tenido las posibilidades de hacerlo”. “Nunca me senté en alguno de esos sillones que quizás por ahí me hubiera desempeñado bien”, aseguró durante una entrevista con Santiago Fioriti y Nicolás Wiñazki en el programa Somos Buenos de TN.

Al ser consultado sobre su perspectiva del presidente Javier Milei, Coppola mencionó que al mandatario lo veía en los programas de Mauro Viale y sorprendió al revelar que mantuvo una charla con el jefe de Estado.

“Tuve una conversación telefónica, hablé con él, su hermana me chateó. Eso fue hace unos pocos meses atrás. Ya era presidente. Yo estaba en una cena, hablamos del deporte, dijo: ‘Qué bueno un hombre que conoce el deporte’, me dijo que teníamos que tener una charla, bueno nunca la tuvimos”, relató.

En ese sentido, expresó: “(Milei) Me cae bien, si yo puedo hacer algo, no le voy a poner palos en la rueda porque bueno el 50 y pico por ciento de argentinos dijeron ‘es el presidente’, así hice con Mauricio, con Cristina, con Néstor, habiendo votado o no y con los que estuvieron”. De esta manera, planteó que “es el Presidente de los argentinos, es el padre” y agregó: “San Martín es el padre de la Patria, bueno el Presidente es el padre de los argentinos”.

Coppola contó que Daniel Scioli lo llamó tras el estreno de la serie

Con respecto a la situación actual que atraviesa el país, el ex representante de Maradona manifestó: “No me gusta ver gente cartoneando, durmiendo a la noche en la vereda. Me duele”.

“Una Argentina que sentimos que es rica, tenemos todo y ¿dónde está? ¿cómo se maneja? No lo sé, pero votamos para que nos ayuden, para que esto que estoy diciendo no exista”, analizó.

Sin embargo, aseguró que no se iría a vivir a otro país, puesto que alegó que, cuando estuvo en Nápoles y en Cuba, “extrañaba mucho”. Incluso, precisó cómo fueron sus días en el territorio cubano y los intercambios que mantenía con Fidel Castro. “Fui por el amor que sentía por Diego, porque sino no vas a vivir a Cuba. Una isla, tenía diferencias yo con el Comandante, yo le hablaba de la libertad y él me preguntaba qué me faltaba en Cuba. Que la gente salga, entre cómodamente, no le gustaba y a Diego tampoco que yo le hablara de esa manera, pero me sentía cómodo, no se enojaba”, relató.

Luego, los periodistas le consultaron sobre si existió una época en términos políticos en la que le fue mejor trabajando y Coppola sostuvo: “Yo laburando viví medianamente bien siempre. Afortunadamente, sin necesidad, pero laburo” y sumó: “Laburo, me muevo, nadie me regaló nada y nunca me senté en una silla cómoda a calentarla”.

“Pero ya te digo que viví el glamour de los 90, los viajes, Montecarlo, el rey de España, Lorenzo Ferrari y viví la cárcel, Caseros y Dolores. Así es la vida, altos, bajos; buenas o malas. Entonces en una Argentina que yo siento que todos queremos que esté mejor. Milei, García o Pérez. Hoy es Milei”, señaló el ex manager de Maradona.