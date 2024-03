El presidente Javier Milei sigue el debate por el DNU desde su despacho en la Casa Rosada

Fotografía de archivo en la que se registró al presidente de Argentina, Javier Milei, en Jerusalén. EFE/Abir Sultan

El presidente Javier Milei sigue desde su despacho en la Casa Rosada el minuto a minuto de lo que sucede en el Senado de la Nación, donde se debate el mega DNU 70/2023 que desregulariza la economía.

El comienzo de la sesión especial en el Congreso estaba prevista para las 11 y se inició formalmente 11 minutos después, cuando se logró el quórum: hubo 45 presentes y 27 ausentes

Más temprano se había informado la decisión de suspender la reunión de Gabinete -que se hace dos veces por semana, los martes y los jueves- por “problemas de agenda”, según informaron fuentes oficiales. De todos modos, no se dieron mayores detalles sobre cuáles eran esas dificultades; como dato de color, alrededor de las 09:45, el vocero presidencial Manuel Adorni publicó una foto en su cuenta de la red social X (ex Twitter) para contar que estaba “desayunando con el Presidente”.

El debate que se desarrolla en el Senado concita toda la atención porque el DNU que desregulariza la economía es de vital importancia para el Gobierno y, por eso, un eventual rechazo tendría un alto costo político para la administración libertaria.

La vicepresidente Victoria Villarruel decidió incluir el decreto de necesidad y urgencia entre los temas a debatir y provocó la reacción de Milei. Anoche, mediante un comunicado se criticó esa decisión, .

“La Oficina del Presidente expresa su preocupación por la decisión unilateral de algunos sectores de la clase política que pretenden avanzar con una agenda propia e inconsulta, a fin de entorpecer las negociaciones y el diálogo entre los distintos sectores de la dirigencia política”, dice el texto que publicó el gobierno nacional, en un mensaje que muchos leen como un reproche directo a la vicepresidente.

“El Gobierno Nacional espera que el Poder Legislativo no se deje cautivar por el canto de sirena de quienes pretenden ‘anotarse’ victorias de corto plazo en detrimento del futuro de los 45 millones de argentinos”, agrega el mismo texto.

De todos modos, durante la rueda de prensa que ofreció en la Casa Rosada, el portavoz Adorni aclaró que “no hay ningún tipo de problema” entre el presidente Milei y la vice Villarruel. Además, al ser consultado, el funcionario de gobierno advirtió que “quedará en la conciencia de los senadores votar a favor o en contra” del DNU.

En ese contexto, el jefe de Estado y todos los ministros políticos de su gabinete están enfocados en el debate parlamentario. Desde anoche y en las primeras horas de hoy hubo llamados frenéticos a los gobernadores para evitar el rechazo al decreto de necesidad y urgencia.

Esta mañana, en radio Rivadavia, el ministro del Interior, Guillermo Francos, fue uno de los que se sumó a esas desavenencias por la convocatoria de la vicepresidente. “No redacté el comunicado, no sé cuál es la intención de ese comunicado, pero no creo que haya habido una intención de la vicepresidente. En todo caso, puede haber habido un error en incluir el DNU en el temario, pero no creo que haya habido una intención de dañar al Gobierno. Sería absolutamente ridículo pensar en eso”, sostuvo el ministro.

“Ceder a la presión implica incluir un tema. Esto es una discusión de tipo político entre sectores de la oposición y el Gobierno, cuando hay más de 100 DNUs pendientes de tratamiento por la comisión bicameral. El bloque kirchnerista en el Senado, en un acto claramente opositor y para debilitar al Gobierno, presiona para poner este tema dentro del temario de la sesión, cuando no ha sido tratado por la comisión bicameral y cuando hay cientos de DNU que nunca han sido tratados. Quienes intentan desestabilizar al Gobierno claramente son los senadores del kirchnerismo”, agregó Francos.

La incorporación de la discusión del DNU en la sesión de hoy, que la oposición reclamaba desde hacía tiempo discutir en el recinto, principalmente los integrantes de Unidad Ciudadana y del Frente Nacional y Popular, sorprendió al Poder Ejecutivo Nacional, que pretendía postergar el debate.

Con menos de 100 días de gestión entre los principales funcionarios y asesores del Gobierno estaban convencidos de que el DNU no tenía que ser tratado hasta tanto el oficialismo no tuviera garantizados los 37 votos afirmativos que necesita para ratificarlo, un número que hoy estaría lejos de conseguir. El peronismo cuenta con 33 senadores. La posición de la UCR, que cuenta con 13 bancas, podría ser decisiva para decidir la aprobación o el rechazo.

En el temario que incluye el DNU 70/2023 también aparecen incluídos el retiro e ingresos de pliegos -embajadores, judiciales-, convenios internacionales y la autorización al presidente para que se ausente del país durante este año.