Debate del DNU de Milei, en vivo: Juez y otros legisladores intentarán dejar en suspenso el debate sobre el DNU

Luis Juez: “El kirchnerismo está agazapado, rodando el famoso club del helicóptero”

“ Si no se ponen a laburar, seguro que sí, que el kirchnerismo junte a los senadores para voltear al DNU . Hay que trabajar”, manifestó el parlamentario en declaraciones a radio Rivadavia . Y agregó: “ No estoy en ninguna actividad conspirativa, mañana podría ser yo el que pida una sesión especial , uno se tiene que apegar al reglamento, después está el juego de la política, así funciona la democracia”.

Además, añadió: “El kirchnerismo está agazapado, escondido, rodando el famoso club del helicóptero, es la historia de la argentina de que cuando el peronismo no gobierna no puede gobernar más nadie. No es una locura decir esperemos 15 días, para que este tema no genere tensión. El kirchnerismo dijo no, si tenemos el número vamos a avanzar”.