José Luis Espert habló de la situación en Rosario: “Ni justicia al narco, es ‘bala o bala’”

El diputado nacional José Luis Espert

El diputado nacional José Luis Espert se refirió a la ola de violencia que enfrenta Rosario, Santa Fe, producto de la acometida narco contra las medidas de seguridad implementadas por el gobernador Maximiliano Pullaro. “Ni justicia al narco, es ‘bala o bala’”, planteó el legislador.

Desde hace meses, las balaceras y los asesinatos en Rosario se convirtieron en moneda corriente en el día a día de los ciudadanos, pero, en el último tiempo, la situación no hizo más que escalar. Tras sus ataques, los sicarios dejan notas amenazantes contra Pullaro y advierten que los homicidios continuarán.

Durante la última semana, se registraron al menos cuatro crímenes. El objetivo de los sicarios son taxistas, colectiveros, playeros, comerciantes y recolectores de basura. En este contexto, el sábado un delincuente le disparó en la cabeza a un joven trabajador de una estación de servicio y dejó una nota que aseguraba: “Esta guerra no es por el territorio, es contra Pullaro y Cococcioni (ministro de Seguridad provincial)”. “Así como nosotros llegamos a 300 muertos, estando unidos vamos a matar a más inocentes por año”, anunciaba el mensaje que dejaron en el lugar.

Al ser consultado sobre la situación en Rosario durante un diálogo con Jonathan Viale al aire de TN, Espert consideró que “a los narcos hay que arrasarlos de la faz de la Tierra, directamente”.

En esa línea, continuó con su análisis y sostuvo: “Ni justicia al narco. Ahí es ‘bala o bala’”. “Yo creo que el narco no merece derechos porque está dispuesto a matar criaturas, mujeres, no tienen códigos. Si bien la muerte siempre es mala, hay códigos”, sumó.

Las Fuerzas Federales prestarán apoyo en Rosario (Farid Dumat Kelzi)

Luego, el periodista preguntó si él planteaba entonces una “pena de muerte”, a lo que el legislador contestó: “No, pena de muerte no. Hay que ir y liquidarlos directamente. Pena de muerte sería apresarlos, ponerlos y gatillarles. Ahí es ir y agarrarlos en su lugar”, continuó.

Por su parte, el Gobierno nacional conformó un comité de crisis para hacer frente a los narcotraficantes que día a día asolan Rosario. El objetivo es sumar a las Fuerzas Federales en la lucha contra el crimen organizado. Además, el presidente Javier Milei adelantó en una entrevista con Chiche Gelblung al aire de Crónica TV que “evalúan enviar una nueva ley de seguridad interior que les permita a las Fuerzas Armadas que puedan tomar algunas acciones adicionales”.

Tras la convocatoria a la conformación del comité de crisis, desde el oficialismo anunciaron que la Policía Federal, la Gendarmería Nacional, la Prefectura Naval y la Policía de Seguridad Aeroportuaria, así como el Servicio Penitenciario asistirán a la Policía de Santa Fe en los esfuerzos por frenar la ola de violencia. Las Fuerzas Armadas, por el momento, fueron facultadas para otorgar asistencia en las operaciones de seguridad interior. Sin embargo, muchos efectivos presentaron reparos y exigieron lo que Milei anunció: una modificación legislativa que les dé más herramientas.

Sobre si esto tendría futuro en el Congreso, Espert expresó: “Acá no estamos viviendo una situación normal, tenemos la ciudad más importante de la provincia de Santa Fe, una de las principales ciudades de la Argentina, o sea que Rosario es una de las ciudades más grandes del país y está tomada por los narcos. ¿Qué duda puede haber de que tenés que arrasar con los narcos? No sé si con la ley esta o con la ley otra. No puede haber duda. Y cuidar a los gobernantes de que no paguen el precio político de lo que hay que hacer ahí”.

La iniciativa ya obtuvo el apoyo de Pullaro, quien consideró que, con un entrenamiento previo en prevención urbana, el Ejército podría participar de los trabajos en Rosario. “Son personas entrenadas que tienen obviamente formación militar, formación táctica, formación en inteligencia, con lo cual están muy cerca de poder llevar adelante también acciones preventivas. Tendría que ver con el armamento y una formación muy corta para que puedan actuar, pero si lo pueden hacer”, sostuvo durante una entrevista con LN+.