Intendentes del conurbano buscan su propio financiamiento para la obra pública que recortó Javier Milei

Mayra Mendoza (Quilmes) y Andrés Watson (Florencio Varela), dos de los intendentes que impulsan la creación de un Comité de Cuenca para buscar financiamiento externo para la ejecución de obras

Con la certeza de que efectivamente el gobierno de Javier Milei cortó la obra pública proyectada en pos de su objetivo de superávit fiscal subido al plan motosierra, algunos intendentes de la provincia de Buenos Aires trazaron un plan para salir a buscar financiamiento externo para la ejecución de obras.

Te puede interesar: La Libertad Avanza le pidió rendiciones de cuentas a Kicillof: “Queremos saber en qué se gasta”

El camino no es sencillo y está atado a cada proyecto en particular. La primera prueba será la creación del Comité de la Cuenca Hídrica Arroyo San Francisco–Las Piedras; una cuenca que atraviesa los municipios de Pte. Perón, Almirante Brown, Florencio Varela, Quilmes y Avellaneda. Lo que se busca con el funcionamiento del comité de cuenca es tener una estructura normativa y legal para acceder a créditos con organismos internacionales. Para esa instancia falta, pues primero debe conseguir su creación a través de la Legislatura.

El proyecto ya fue presentado por el intendente de Almirante Brown -y ex diputado provincial- Mariano Cascallares en coautoría con la diputada Berenice Latorre (Quilmes) y cuenta con el respaldo de los jefes comunales que se ven afectados por los cursos hídricos de los arroyos. Según pudo saber Infobae, días atrás los intendentes mantuvieron una reunión en la Federación Argentina de Municipios (FAM) en la que trazaron distintas líneas de financiamiento. Una con la que ya hay conversaciones es con la CAF - Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe.

Te puede interesar: Axel Kicillof reconoció predisposición en la convocatoria del Gobierno, pero seguirá el reclamo por el recorte de fondos

Además, este lunes hubo un plenario en conjunto de las comisiones de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Legislación General, Asuntos Constitucionales y Justicia, y Presupuesto e Impuestos en la Cámara de Diputados bonaerense donde expusieron además de Cascallares, la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza y de Florencio Varela, Andrés Watson. La reunión fue informativa y contó con la presencia del presidente de la Cámara baja, Alejandro Dichiara. Todas las comisiones que formaron parte están presididas por representantes del bloque de Unión por la Patria. En principio, el proyecto no debería tener demasiados obstáculos para su sanción para luego continuar su recorrido en el Senado.

“Las obras que se necesitan son costosas y requieren de un presupuesto muy grande. Como sabemos que no habrá financiamiento a la obra pública desde el Gobierno Nacional por decisión de Javier Milei, nuestra intención no es quedarnos de brazos cruzados, sino salir a buscar una forma creativa de financiamiento para estas obras. Por eso hemos iniciado charlas con la CAF (Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe) y tenemos también otros organismos a quienes les vamos a presentar el proyecto para poder comenzar con estas obras y mitigar las consecuencias de un problema histórico que vive no solo Quilmes, sino también Varela, Berazategui, Almirante Brown y Avellaneda, y que se profundizan hoy aún más con el cambio climático”, planteó la intendenta de Quilmes.

Los intendentes buscan que la Legislatura avance en la creación del Comité de Cuenca San Francisco y Las Piedras

El impacto en la gestión de recursos hídricos para la Cuenca es crucial. Según se detalla en los fundamentos de la iniciativa, “en su aspecto social, económico y residencial, la cuenca se inserta en la región sur del conurbano bonaerense, que presenta mayor marginalidad y exclusión social, donde se polarizan los extremos, es decir, se incrementan los sectores de muy bajos y muy altos ingresos, disminuyendo los sectores medios”.

Te puede interesar: Coordinación por WhatsApp y sintonía con los otros gobernadores: cómo llega Kicillof a la reunión en Casa Rosada

Son varias las potestades que pesan sobre el Comité a crearse. Por ejemplo, además de la ejecución de obras, la de “promover y ejecutar las expropiaciones y relocalizaciones que resulten necesarias para el cumplimiento de los objetivos encomendados” o “ejecutar las obras necesarias y garantizar la prestación de servicios necesarios para la gestión integral del recurso hídrico de la Cuenca”; además de “planificar el ordenamiento territorial ambiental del territorio afectado a la Cuenca”. Es decir la potestad que tienen otros comités de cuenca como el Reconquista, Río Luján o Riachuelo por citar algunos casos.

El recorte de obra pública nacional en la provincia de Buenos Aires alcanza a alrededor de 900 proyectos que estaban en ejecución y que según fuentes del ministerio de Infraestructura de la provincia de Buenos Aires la mayoría de los contratos “se rompieron”. Los intendentes .-sobre todo del peronismo- suelen repetir este asunto que ya se siente en su gestión, en cada encuentro que realizan.

El impulso de un proyecto como el que impulsan los intendentes del sur del conurbano, entienden los jefes comunales, pueden ser el puntapié para lograr cierta autonomía del gobierno nacional en lo que respecta a la ejecución de obra pública y también de financiamiento.

En un documento al que tuvo acceso Infobae de diciembre del 2023 y con el que cerró su gestión al frente del ministerio de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Katopodis, las obras que estaban en curso en territorio bonaerense son variadas. Hay 274 del programa Argentina Hace; el tramo de la Ruta nacional 7 entre Carmen de Areco y Chacabuco, la optimización hidráulica y atenuación de crecidas en la cuenca del Río Matanza Riachuelo, 65 nuevos Centros de Desarrollo Infantil (CDI), distintos tramos de la Ruta Nacional 3, 6 Escuelas Técnicas de Educación Profesional Secundaria en Pilar, Berazategui, Florencio Varela, Monte Hermoso, Moreno y Quilmes; entre otras.

El intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares, junto al gobernador bonaerense, Axel Kicillof

Para citar solo algunos casos, también se había proyectado una nueva planta de tratamiento de líquidos cloacales en Pinamar; cinco casas de día para jóvenes en Florencio Varela, Punta Indio, Tandil, Marcos Paz y Quilmes o 260 obras del programa Argentina Hace.

En su apertura de sesiones, el gobernador bonaerense Axel Kicillof había hecho hincapié en el tema, confrontando con el presidente. “Cuándo Milei defiende orgulloso el ‘ajuste’ tal vez no comprende o tal vez no le importa en lo más mínimo el daño que causa parar las 900 obras que el gobierno nacional tenía en marcha en la provincia de Buenos Aires. Son obras fundamentales para ampliar los derechos y mejorar la vida de los bonaerenses. Para él la obra es sinónimo de corrupción. No conoce nuestra provincia, ni ninguna otra, y no sabe de sus necesidades. La obra pública no sólo genera empleo y reactivación de las economías locales en cada municipio, en cada pueblo, sino que, para su conocimiento, esas obras nunca las podría hacer un privado simplemente porque no dan ganancia, ni tampoco las financiarán los vecinos porque exceden sus presupuestos familiares”, arremetió en el mensaje ante la Asamblea Legislativa.