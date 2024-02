Máximo Kirchner criticó la Ley Ómnibus y recibió una fuerte respuesta de una diputada libertaria

Debate Ley Omnibus - Máximo Kirchner

Pasado el mediodía de este viernes, cuando la tercera jornada de debate por la Ley Ómnibus en Diputados ya llevaba varias horas, llegó el turno de la exposición de Máximo Kirchner. Fue a las 14:40, tal como estaba previsto, cuando el legislador de Unión por la Patria tomó la palabra para argumentar los motivos por los que no apoyará el proyecto que impulsa el oficialismo.

Te puede interesar: La UCR dará quórum y acompañará la Ley Ómnibus: “Entendemos la responsabilidad de la hora y las urgencias del país”

Sin embargo, su discurso -en el que deslizó críticas contra Martín Menem y realizó un repaso por la gestión económica de Mauricio Macri, con varias menciones a Nicolás Dujovne- terminó generando polémica. Y no fue particularmente por sus dichos, sino por su actitud cuando comenzaron a sonar las alarmas que advierten a los diputados sobre el agotamiento del tiempo disponible para exponer.

A pesar del alerta, Kirchner continuó hablando. En consecuencia, sus compañeros de recinto, sobre todo los opositores a su espacio, empezaron a pedirle con gritos y abucheos que sintetizara sus palabras.

Te puede interesar: Tras los incidentes, los piqueteros reagrupan fuerzas y preparan una nueva marcha al Congreso

Debido a la tensa situación desencadenada, la diputada Cecilia Moreau -que en ese momento se encontraba a cargo de la sesión en reemplazo de Martín Menem, que se había retirado minutos antes- debió intervenir para calmar a los integrantes de la cámara y ordenar la sala.

“Diputados, nuestra bancada se hace cargo del tiempo, después bajaremos a otro diputado”, interrumpió la representante de Unión por la Patria, que lo defendió y lo dejó finalizar su discurso a pesar de los minutos extra.

Máximo Kirchner, diputado de Unión por la Patria REUTERS

Fue entonces cuando Máximo Kirchner le contestó a sus colegas: “Yo siempre los escuché a todos con mucho respeto, pido lo mismo. Recién un diputado de ustedes se pasó tres minutos, ¿qué quieren que le haga? Es así, dejen hablar y punto. Sean educados, si es lo que decía Dujovne”, dijo con tono sarcástico.

Te puede interesar: Patricia Bullrich anticipó que sancionarán al policía que tenía un parche de la “bandera libertaria” en su uniforme

Sin reparar en los gritos y las críticas que continuaban a su alrededor, el legislador siguió haciendo una cronología de los años de la presidencia de Macri y la intervención del FMI durante su gestión. En ese contexto, enunció una frase que causó la reacción de los de su espacio.

“La Argentina tuvo solo 6 años de superávit fiscal. Y pasaron cuando gobernó el peronismo, no los liberales”, señaló en medio de aplausos de sus legisladores. Finalmente, pidió más humildad para sacar el país adelante y cerró su intervención.

No obstante, a pesar de que su micrófono se apagó, la polémica en la Cámara de Diputados no cesó: cuando Kirchner terminó su discurso, un diputado pidió la intervención en la sesión y dijo que estaba sorprendido por el exceso de tiempo que se le dio a su par. No siguió con su descargo porque rápidamente tomó la palabra la siguiente oradora, la diputada Orozco de La Libertad Avanza, quien utilizó sus primeros minutos para criticar al legislador de Unión por la Patria por el episodio que acaba de protagonizar.

Debate Ley Omnibus - Emilia Orozco

“Es mi primera intervención en este recinto y jamás pensé que las primeras palabras que iba a decir es ‘siento vergüenza ajena’. He trabajado duro para llegar a esta banca porque entiendo que desde acá se hace la verdadera transformación y no soy hija de nadie. Vengo de muy abajo”, comenzó diciendo la libertaria en el marco de una dura respuesta al hijo de la ex vicepresidenta, Cristina Kirchner.

En ese momento, Máximo Kirchner se levantó de su banca. Su accionar causó aún más enojo en quien exponía: “Volvé, por favor. Tiene alergia a trabajar”, dijo Orozco mientras Cecilia Moreau le solicitaba referirse con respeto al resto de los colegas.

Entre aplausos de oficialistas y otros diputados, la legisladora continuó sobre Kirchner: “En nombre de todos los diputados les voy a pedir disculpas a los argentinos porque tuvieron que aguantar un discurso paupérrimo del heredero de la máxima corrupción de este país”.

Y concluyó con un pedido a Moreau, a cargo de la cámara: “Espero que así como fue muy honroso con el tempo del diputado preopinante, espero que también lo sea conmigo, porque no me alcanzarían los días para enumerar la cantidad de hechos de corrupción que realizaron”.