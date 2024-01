Por aumento de la demanda en comedores, la provincia de Buenos Aires reforzó las entregas de comida

La provincia de Buenos Aires reforzó la entrega de comida

Municipios del conurbano bonaerense refuerzan la ayuda alimentaria entre la población más vulnerable por una mayor demanda de comida. Los factores son varios: la falta de asistencia alimentaria a los comedores y merenderos desde la llegada de Javier Milei al Gobierno y la alta inflación que impacta en los bolsillos de los trabajadores más postergados, como los de la economía popular. Una situación socioeconómica que alarma a intendentes y funcionarios de la provincia de Buenos Aires.

Te puede interesar: Los movimientos sociales que acompañaron a la CGT en su marcha contra el Gobierno de Milei anuncian nuevas medidas de protesta

Desde la gobernación bonaerense reconocieron ante Infobae que el último mes reforzaron las partidas de alimentos destinados a alcaldías del conurbano “por la falta de asistencia del Ministerio de Capital Humano -reemplazó a la cartera de Desarrollo Social- como venía sucediendo con el gobierno anterior”. La frase utilizada por funcionarios de Axel Kicillof fue que los servicios a comedores populares y escuelas: “Se sostiene y refuerza”. Y remarcaron que “hasta ahora, desde el gobierno nacional no enviaron partidas alimentarias”.

De hecho, en enero, a través del programa Módulo Extraordinario para la Seguridad Alimentaria (MESA), que alcanza a más de dos millones de familias de niños, niñas y adolescentes que asisten a los 11 mil comedores escolares que funcionan en los establecimientos educativos incluidos en el Servicio Alimentario Escolar (SAE) se realizó una doble entrega en diciembre, correspondientes a los meses de diciembre y enero.

Te puede interesar: Movimientos sociales y organizaciones de izquierda preparan marchas y movilizaciones contra la Ley Ómnibus que se debatirá en el Congreso

El MESA es un programa bonaerense pero que en parte era financiado por el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Desde el 10 de diciembre, el subsidio no reintegrable se cortó. En 2022 esa ayuda financiera fue de 16 mil millones de pesos y el año pasado casi se duplicó.

El intendente Fernando Espinoza aumentó un 30% la asistencia alimentaria en su distrito

Según fuentes del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, a cargo de Andrés “Cuervo” Larroque, “la inversión en los meses de diciembre, enero y febrero asciende a $36.000 millones aproximadamente”.

Te puede interesar: Movimientos sociales y piqueteros acompañarán el paro de la CGT y marcharán al Congreso junto a los gremios

“Nosotros asistimos a los municipios para que den respuesta siempre”, recordó un estrecho colaborador de Kicillof a este medio.

“Lo que estamos haciendo es adelantar a los Municipios lo que ya estaba establecido para contener la situación más emergente. El refuerzo es para compensar lo que no llega de Nación”, explicó otro ministro de Kicillof. Y agregó: “Y por supuesto viendo cómo se estabiliza la situación para buscar alguna solución alternativa. Ver cómo se define. Si hay algún movimiento -se refiere a reclamos sociales- si hay estabilidad o si se sigue agudizando la situación económica”.

Municipios en alerta

Varios intendentes del conurbano bonaerense que dialogaron con este medio observan con preocupación que algunos movimientos sociales que integran Unión por la Patria tengan la iniciativa de movilizar a sus partidarios frente a supermercados y empresas productoras de alimentos para reclamar comida. Un hecho que “se sabe cómo comienza, pero no como termina”.

La punta de lanza del urgente refuerzo alimentario fue La Matanza, a cargo del intendente peronista Fernando Espinoza. El presidente de la Federación Argentina de Municipios (FAM) decidió resignar parte del presupuesto que tenía previsto a las festividades de carnaval, para reasignarlas a las ayuda social que demandan unas 150 mil familias del populoso distrito. “El Municipio se está aggiornando para acompañar y contener a los vecinos con más necesidades. Para evitar que se caigan por la política que está implementando el gobierno de La Libertad Avanza”, describen desde la intendencia.

Espinoza, a través de un comunicado oficial anunció que “la asistencia alimentaria creció un 30% en el último mes frente al aumento de la demanda”, entre sus vecinos.

El gobernador Axel Kicillof y el ministro Andrés Larroque - Fuente: @larroqueandres

Por otra parte, el gobierno local aumentó la cantidad de comedores barriales que “pasó de 800 puntos de alimentación para niños y jubilados a 1000, a lo largo y a lo ancho de las 17 ciudades del distrito.”

El alcalde matancero, un político que no suele realizar declaraciones estridentes, dijo: “Sabemos los momentos difíciles y complicados que estamos viviendo hoy en la Argentina, por eso quiero que quede claro que nosotros vamos a estar siempre al lado de nuestras vecinas y vecinos, para acompañarlos, cuidarlos y protegerlos en todo lo que necesiten, y para que nadie pierda un derecho más”.

El martes pasado, un día antes del paro general de 12 horas convocado por la CGT y al cual él mismo adhirió, se reunió con el gobernador Kicillof. En la reunión se abordaron temas vinculados a la situación socioeconómica.

Los movimientos sociales, como Somos barrios de Pie, impulsan la protesta "ollas vacías" ante la falta de alimentos para los comedores DABOVE DANIEL / TÉLAM

Desde la intendencia de Quilmes, a cargo de la camporista Mayra Mendoza, se describió una situación similar. “Sostenimiento y refuerzo alimentario”, ante un mayor reclamo y asistencia a los comedores populares.

“Sostenimiento” porque la situación no mejoró, sino que se agravó, y “refuerzo”, no solo por esa situación, sino por ausencia de alimentos por parte de la secretaría de Niñez y Familia (ex Ministerio de Desarrollo Social), a cargo de Pablo de la Torre y que depende del ministerio de Capital Humano, administrado por Sandra Pettovello.

Fernando Gray, el intendente peronista de Esteban Echeverría, en diálogo con Infobae, reconoció que en su distrito, ubicado en la zona Sur del conurbano, hay una mayor “consulta” de vecinos por la necesidad de alimentos y también reconoce que no reciben asistencia por parte del Gobierno nacional. Por esa razón, Gray también debería reforzar la entrega de alimentos pero se encuentra con un problema: “Los proveedores municipales no nos están cotizando los productos, por eso la mayoría de las licitaciones para la compra de alimentos básicos, como aceite, arroz, fideos, azúcar, harina, etcétera, se cayeron”. Gray reconoce que se vio obligado a suspender en enero la asistencia directa a comedores por falta de stock, y apenas se pudo mantener a asistencia alimentaria.

También describe otra situación alarmante. “La alta inflación, la inestabilidad económica y la mayor demanda hace que la provisión de carne a los hospitales se vea interrumpida. Los proveedores no entregan. Con el agravante de que son cortes específicos”.

Fernando Gray, intendendente de Esteban Echeverría asegura que los proveedores de alimentos no se presentan a las licitaciones por la alta inflación

Ollas vacías

Los dirigentes sociales agrupados en la Unión Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) fueron los primeros en advertir la falta de entrega de partidas alimentarias a los comedores sociales que ellos mismos administran.

Por esa razón salieron a manifestarse en las calles, en rutas como la Nacional 3 en Isidro Casanova, en La Matanza, y hasta frente a la quinta presidencial de Olivos, una iniciativa de Somos Barrios de Pie.

Alejandro “Peluca” Gramajo, dirigente del Movimiento Evita y secretario general de la UTEP, destacó al ser consultado por este medio que “la falta de asistencia alimentaria del Gobierno en los comedores fue total” y “el último reparto que bajó desde Nación fue en noviembre”, durante la gestión anterior.

Alejandro Gramajo, secretario general de la UTEP destacó que “la falta de asistencia alimentaria del Gobierno en los comedores fue total” y “el último reparto que bajó desde Nación fue en noviembre”, durante la gestión anterior

Si bien los funcionarios de La Libertad Avanza tiene “prohibido” hacer declaraciones a los medio de comunicación sobre este tema (tampoco lo pueden hacer sus voceros) este medio pudo saber que en el ex Ministerio de Desarrollo Social “los depósitos estaban vacíos” y que, como le ocurre al intendente Fernando Gray, una buena parte de los proveedores de alimentos y otros insumos no cotizan, no se presentan a las licitaciones y prefieren no mantener una relación comercial con el Estado “por la demora en los pagos, de hasta tres o más meses en un contexto de alta inflación”.

Daniel Menéndez, coordinador nacional de Somos/Barrios de pie, manifestó ante una consulta de este medio que las protestas de ollas vacías van a continuar, que la medida es apoyada por intendentes y funcionarios provinciales y que “frente a esta situación tan crítica, y ante la falta de respuesta del Gobierno de Milei” planean impulsar en el Congreso Nacional una nueva ley de emergencia alimentaria.