Sergio Berni: “Yo soy mucho más duro que Milei y Patricia Bullrich”

Sergio Berni, senador de la provincia de Buenos Aires y exministro de Seguridad bonaerense

El senador provincial y exministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, se pronunció este martes sobre el asesinato de Umma, la hija del custodio de la ministra Patricia Bullrich, apuntó contra la falta de tratamiento de la reforma policial y celebró las medidas que lleva adelante el Gobierno nacional en materia de seguridad.

“No es casualidad que ahora esté ocupando el cargo de senador provincial, y lo hice para llevar adelante a nivel legislativo importantes reformas. Reformas que al día de hoy es inexplicable, después de todo lo que estamos viviendo, que ni siquiera se sumen a la mesa de discusión”, aseguró en comunicación con Radio 10.

Sobre esto, agregó: “Celebro que algunos sectores políticos, mirados como mano dura o extrema derecha, pongan en discusión la problemática desde el punto de vista legislativo, para llevar reformas. No es difícil terminar con este flagelo porque estamos hablando de un delito con una precariedad absoluta. Si no, fíjese que la policía de la provincia de Buenos Aires es la que más rápido resuelve sus homicidios”.

“No es común que una policía en menos de dos horas ya tenga identificados a los delincuentes. Cuando pasa eso es porque estamos ante una precariedad muy importante del delito, que si no se termina es porque no hay una coherencia legislativa a la hora de tener que plantear esta disyuntiva”, explicó Berni.

“Yo celebro, les puede gustar o no, que un ministro de este gobierno nacional (por Mariano Cúneo Libarona, ministro de Justicia) ponga en el tapete a la discusión de las problemáticas para impedir que delincuentes de esta calaña estén en libertad. Y yo soy mucho más duro que Bullrich y Milei, pero no porque estemos haciendo una competencia de quién es más duro. Pero la realidad exige que un delincuente, si no lo previene a tiempo, termina en el asesinato de una nena de nueve años”.

Asimismo, el exministro de Seguridad bonaerense se pronunció sobre la reincidencia y cómo abordarla. “Un delincuente no puede ser reincidente, un delincuente tiene que salir en libertad, no solamente cuando termina la condena, sino cuando esté en condiciones de aportarse, con el trabajo que hizo en la cárcel, un sistema electrónico de vigilancia. Hoy tenemos vigilancia para todo, menos para los delincuentes”, sostuvo.

“Es inaceptable que en la Argentina, un país que no tiene problemática cultural, que no tiene problemática racial ni religiosa, que estemos atravesando por esta situación. Cuando tenemos las herramientas para terminar con este flagelo. Es inaceptable”, agregó Berni.

Ante esto, añadió: “No hay duda de que falta prevención. El problema de Argentina es que se enfocó la delincuencia con una mirada puramente policial, y ahí es donde desde lo ideológico y lo imperativo estamos incursionando en una falacia. El problema del delito en Argentina, no es un problema policial, y digo esto porque todos creen que se resuelve con más patrulleros y con más policías. Y este problema excede el problema policial y tiene que ver con tomar decisiones para que estas cosas no sean recurrentes”.

“Tenemos dos tipos de prevención, uno es trabajar en el lugar en donde se genera el delito, porque está de la mano de la exclusión, donde no hay política de presencia de actividad social. Y después, cuando el hombre empieza a delinquir, ahí tiene que estar el sistema penal, no solo para perseguirlo. No puede salir hasta que no esté totalmente resociabilizado y hasta que no tenga un control y seguimiento electrónico”, explicó el senador provincial.

Además, Berni hizo hincapié sobre el nivel de los delitos que se cometen en la provincia de Buenos Aires. “No estamos hablando de un delito sofisticado, estamos hablando de pibes que ni siquiera tienen dónde esconderse cuando cometen un delito. No estamos ante una problemática que no tiene solución. Por eso celebro que haya un Gobierno que ponga en tapete el tema y lo voy a acompañar porque soy un promotor”, dijo.

Berni apuntó contra el Gobierno bonaerense por "cajonear" el proyecto de reforma policial (Gustavo Gavotti)

“Si escucha audios míos del 2013, decía ‘extranjero que delinque, hay que deportarlo’. Pasaron diez años y nunca se discutió”, afirmó.

Y apuntó contra los funcionarios que afrontan la problemática de seguridad. “Los gobiernos progresistas, cuando los tocan a ellos, les puedo asegurar que su discurso es mucho más de derecha, casi que piden la pena de muerte. Es una hipocresía de que esto es un tema ideológico, es casi de dejadez, de no ponerse a discutir porque la policía es responsable de todo”, exclamó.

De hecho, también responsabilizó a los gobiernos municipales sobre el nivel de participación que tienen. “Los municipios piden y piden, pero no se hacen cargo. Muchos de esos que hablan de las policías locales, hubo intendentes que cajonearon el proyecto de reforma policial”, afirmó Berni.

Y concluyó: “La Cámara de Senadores de la provincia de Buenos Aires cajoneó el proyecto de reforma policial. No voy a permitir que la vicegobernadora (Verónica Magario) lo haga. Soy senador de provincia de Buenos Aires y vine a discutir todas las reformas policiales que la vicegobernadora pone en un cajón”.