El Conicet postergó las convocatorias a becas hasta contar con nuevo presupuesto y denuncian despidos

El CONICET en debate: Ciencia, productividad y desarrollo frente a los desafíos de la Argentina que viene (Archivo DEF)

Luego de un mes y una semana de Gobierno de Javier Milei, el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) informó que se posterga la convocatoria a becas hasta contar con un nuevo presupuesto, ya que el Poder Ejecutivo Nacional decidió para este año que continúe vigente el de 2023. Además, por despidos en el organismo hoy habrá una movilización al Polo Científico ubicado en el barrio porteño de Palermo.

A través de un comunicado, el Conicet describió cómo se fue llegando a esta situación: “En su reunión del 6/12/2023 el Directorio del organismo decidió postergar las decisiones sobre las convocatorias a Becas y Promociones considerando el contexto de cambio de gobierno, hasta contar con una nueva designación para su Presidencia. En la reunión del 21/12/2023, el Directorio tomó la decisión de dar continuidad al cronograma institucional. Para entonces el nuevo Presidente del Conicet aún no estaba designado y fue invitado a participar de la misma. Con posterioridad a dicha reunión se emitieron normas administrativas del Ejecutivo Nacional que afectan las decisiones anteriores del Directorio”.

“Tras su reunión extraordinaria del día 16/01/2024, el Directorio informa que ha tomado en consideración el Decreto Nro. 88/2023 y la Decisión Administrativa 5/2024, que indican que según lo normado por el artículo 27 de la Ley de Administración Financiera Nro. 24.156, no se encuentra aprobada la Ley de Presupuesto General de la Administración Pública Nacional. Dichas normas establecen que regirá el Presupuesto vigente del año 2023, con las adecuaciones que oportunamente deberá hacer el Poder Ejecutivo Nacional”, se agregó en el texto oficial.

En este marco, el Directorio del Conicet definió posponer la publicación de los resultados de la convocatoria a Becas y Promociones “hasta tanto se configure el presupuesto definitivo”. En tanto, se encomendó al nuevo titular del organismo de ciencia, Daniel Felipe Salamone, a “arbitrar los medios para realizar las gestiones que permitan obtener las adecuaciones necesarias al presupuesto”. “Esta decisión será revisada por el Directorio en su próxima reunión y/o en función de los avances que informe la Presidencia al respecto”, concluyó el comunicado.

Daniel Salamone (Cristian Gastón Taylor)

Por otra parte, en medio de las políticas de recortes de gasto público, luego de la publicación del decreto que estableció la no renovación de los contratos de trabajadores de de la administración pública con menos de un año de vigencia en sus funciones, desde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) denunciaron que hubo 48 despidos en el Conicet. Frente a esta situación, convocaron a través de sus redes sociales a una movilización para hoy a las 11 de la mañana al Polo Científico, Godoy Cruz 2290 en el barrio de Palermo. “Ante los despidos y el ajuste en Conicet, asamblea y ruidazo urgente”, reza el comunicado de la entidad sindical.

En la misma sintonía la organización gremial Jóvenes Científicos Precarizados anunció que se suma a la marcha al Polo Científico en rechazo de los despidos y exigiendo la convocatoria a becas: “Se confirmaron los primeros despidos de compañeros del personal de gestión y el Directorio decidió posponer los resultados de las becas doctorales y de las promociones en CIC. Luego de la masiva asamblea del lunes, hoy presentamos el tercer pedido de reunión a Salamone y ¡mañana vamos a copar el Polo y a frenar el ajuste en CyT!”, expresó la organización en su cuenta de X.

Durante la campaña presidencial, el entonces candidato Milei habló en reiteradas oportunidades de su plan para cerrar el Conicet. “Hoy el Conicet tiene 35 mil personas, la NASA tiene 17 mil. Me parece que el Conicet no produce en línea con lo que produce la NASA. Entonces, el tema de la productividad es bastante importante, me parece que la Nasa produce un poquito más”, argumentó y planteó que “tal como existe hoy, hay que cerrarlo”. Esa fue quizás la declaración más polémica al respecto.

Tras asumir el Gobierno, Milei designó al frente del organismo a Salamone, un veterinario con un doctorado en Ciencias Veterinarias de la Universidad de Buenos Aires (UBA) que posee un largo historial en el campo científico. Como investigador principal en el Conicet y director del Centro de Investigación Veterinaria de Tandil (CIVETAN), ha mostrado dedicación a la innovación y a la aplicación práctica de la ciencia.

El veterinario no solo es reconocido por su liderazgo en el laboratorio de Biotecnología Animal del Conicet, sino también por su contribución a importantes avances, como la producción del primer ternero mediante fecundación in vitro. Su reciente llamado a una mayor sinergia entre el Conicet y las empresas privadas subraya su compromiso con la innovación aplicada. Salamone se ha animado a formatos y alianzas para buscar financiamiento en ciencia poco habituales. Desde hace años, es creador de puentes para empujar la búsqueda de capitales que financien proyectos científicos que requieren equipos de investigación, insumos y tiempo.

En noviembre pasado, cuando su apellido ya era una opción concreta para tomar las riendas del Conicet, Salamone dialogó con Infobae y, sin mediar preguntas, expresó: “Invito a los científicos argentinos a transformar el conocimiento en inversión”. Esta frase, uno de sus postulados, la repite como un mantra para enmarcar las decisiones que se deberán tomar sobre el sistema científico local.