Peteco Carabajal discutió con un periodista por su polémica frase sobre la vicepresidenta: “¿Sos defensor de Villarruel? Tomatela, gil”

Peteco Carabajal discutió con un periodista por el polémico recibimiento a Victoria Villarruel en el festival de Jesús María.

Peteco Carabajal mantuvo una nerviosa discusión con un periodista luego de las declaraciones que hizo en referencia a la vicepresidenta Victoria Villarruel durante su presentación en el Festival de Doma y Folklore de Jesús María.

“No se paren que no ha llegado nadie”, fue la frase del músico que desató la polémica el viernes por la noche durante el concierto mientras las cámaras mostraban a la referente de La Libertad Avanza saludando a la gente. “No ha llegado nadie”, repitió el músico santiagueño sin que la transmisión televisiva lo enfocase.

Al día siguiente, desde el programa “El Run rún del espectáculo” (Crónica) se comunicaron con Carabajal para hablar de lo ocurrido. “La frase ha sido largada sin pensarla, sin calcular de mi parte el nivel de llegada que podía tener, tampoco estaba dirigida a nadie en especial. No quería ofender, lo único que quería era que el público no se pare”, justificó.

Según el descargo del músico, intentó evitar la distracción del público porque sino “se olvidan de la comunión que estábamos teniendo”. “Lo que me ha nacido a mí espontáneamente, es decir ‘no se paren’, no quería decir más nada”, continuó. Peteco aseguró que fue “malinterpretado” y que él quiso decir “no se paren que aquí no ha pasado nada”. “Evidentemente, el inconsciente surge también espontáneamente”, se excusó.

Para el cantautor, el “malentendido” se produjo por un error en la organización del festival cordobés. Si un locutor hubiese anunciado la presencia de Villarruel, “todo el mundo la iba a aplaudir, todo el mundo se iba a parar y yo me tenía que quedar calladito la boca porque no es mi intención ser maleducado ni agredir a nadie”.

La entrevista se venía desarrollando con normalidad hasta que el periodista Fernando Piaggio le consultó: “¿No te parece que la presencia de la vicepresidente honra al espectáculo?”.

Notablemente molesto por la pregunta, Carabajal reaccionó con vehemencia: “Para nada papi, para nada. Te lo digo en la cara, basta de eso, ¿qué honra podemos sentir nosotros de alguien que nos ha vivido ninguneando?”

“¿Estás hablando de Cristina o de Villarruel?”, retrucó el periodista y agregó: “Como nos estabas hablando que nos ha ninguneado, nos ha forreado y ha hecho fuck you... pensé que te referías a Cristina Fernández de Kirchner...”

“No, Villarruel. Para nada nos honra su presencia. Yo hablo del pueblo argentino”, contestó Carabajal. Piaggio elevó la discusión provocando al músico al preguntarle: “¿Vos pensás que tenés toda la opinión del pueblo argentino en tu ser?”. A lo que Peteco fundamentó su rechazo hacia la vicepresidenta recordando “cuando ninguneó a los 30 mil desaparecidos, cuando nos ninguneó a nosotros, a la cultura...”.

Victoria Villarruel llega al festival de Jesús María

El periodista no se quedó atrás, subió el tono y le reprochó al cantautor no haberse hecho cargo que la frase estaba dirigida a la referente de La Libertad Avanza: “¿No sería mejor Peteco que digas ‘esa frase se la dediqué a Villarruel?’”.

“¿Sos defensor de Villarruel? Tomatela, gil”, arremetió Carabajal. El conductor de Crónica lo acusó de “maleducado” y agregó: “Repudio tus dichos hacia la vicepresidente”.

“Tomatela, tomatela”, continuó Peteco en comunicación desde su casa, mientras en los estudios de televisión el periodista le reclamaba que “aprenda modales”. “Tantos años en el escenario que no te sirvieron para un carajo”, agregó.

La frase generó aún más bronca en Carabajal que le cuestionó: “¿Y vos quién sos boludo?”. La entrevista quedó relegada a un intercambio de insultos en el cual Piaggio lo trató de “cagón”: “Peteco, sos un cagón que no te animás a decir que esa frase fue para la vicepresidenta. Sos un cagón, Peteco Carabajal. Yo soy un gil, pero vos sos un cagón”.

“Es una mujer que fue a ver tu espectáculo y vos dijiste ‘no se paren, que no llegó nadie’. Tan guapo que sos y me decís gil a mí. ¿Por qué no te haces cargo de la frase?”, remató.

Luego de más de cinco minutos, el tenso cruce fue diezmado por el resto de los integrantes del programa que pusieron paños fríos a la situación. Buscando bajar un cambio, Carabajal remarcó que su intención “era que no se pare nuestra actuación” en Jesús María y aclaró que “no tiene nada que ver con la vicepresidente, soy respetuoso”. Tras insistir con que su frase no tendría que haber tenido tamaña repercusión, enfatizó: “A mí no me gusta que se suba (al escenario) ningún intendente, por más peronista que sea”.

El descargo de Carabajal fue contradictorio, ya que luego de responsabilizar a la organización y de remarcar que no se trató de un tema ideológico, arremetió una vez más contra Villarruel: “Se quiso lucir”.

Tras el tenso momento en Crónica, Peteco se disculpó, hizo las pases con el periodista y se dio por finalizada la entrevista.

El comunicado de Los Carabajal

Este lunes, el grupo musical Los Carabajal emitió un comunicado donde se despegó de los dichos de Peteco.

“El conjunto Los Carabajal, en el ámbito del respeto y el amor hacia nuestros familiares y nuestros seguidores, deja en claro que lo vertido en el escenario no representa el pensamiento promedio del grupo”, señalaron desde su cuenta de Instagram.

Y aclararon: “En momentos en que desarrollábamos nuestra actuación prevista, se produjo la llegada de la Vicepresidenta, de la cual no estábamos informados. Ante eso, una de las 3 propuestas unificadas en el escenario manifestó su disconformismo (SIC) por este hecho”.

La organización del festival había contratado tres propuestas musicales de la familia Carabajal: el Conjunto Los Carabajal (compuesto por Kali, Walter, Musha, Blas), el Dúo Cuti y Roberto, y el solista Peteco acompañado por su hijo Homero.