Diputados pone en marcha el debate de la Ley Ómnibus con la presencia de Mariano Cúneo Libarona y del secretario de Energía

Milei con sus ministros, algunos de los cuales deberá ir a defender la ley ómnibus al Congreso

La Cámara de Diputados comenzará esta tarde el debate del proyecto de ley de ‘Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos’, o como se lo llama en todos los ámbitos Ley ómnibus, por la cantidad de leyes que incluye. Será el primer encuentro de un plenario de comisiones, donde se espera la presencia de funcionarios del Poder Ejecutivo para responder las inquietudes de los legisladores en torno a los alcances de la norma.

El debate, que está previsto a partir de las 14 horas, contará con la presencia de dos miembros del Ejecutivo, el secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo, y luego el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona.

Las comisiones que analizarán la mega norma que incluye casi 700 artículos que envió el Gobierno de Javier Milei serán: Legislación General -que funcionará como cabecera en este caso porque se trata de Reforma del Estado-; Asuntos Constitucionales y Presupuesto y Hacienda.

El cronograma de trabajo fue acordado por los representantes de La Libertad Avanza (LLA) Gabriel Bornoroni, presidente de la comisión de Legislación General; Nicolás Mayoraz, designado al frente de la de Asuntos Constitucionales, y José Luis Espert, quien quedó a cargo de Presupuesto y Hacienda. Acá nuevamente aparecieron las reclamos de Unión por la Patria, que fue excluido de todo tipo de conversación tanto para el armado de las comisiones como para establecer el ritmo de las mismas.

El cronograma de hoy señala la presencia de ambos funcionarios en la Cámara. Sin embargo, Chirillo ayer prefirió la virtualidad a la presencialidad a la hora de exponer en la audiencia pública sobre el precio del gas. A pesar de que las fuentes oficiales aseguran que estará presente en el Anexo del Congreso, flota la duda en los pasillos del Congreso.

Según establecieron las autoridades de las comisiones, las reuniones serán de carácter informativo, por lo que no se contempla la firma de dictámenes. Esto significa que el proyecto se debatirá nuevamente en las comisiones, lo más probable, la semana que viene.

Algo que despertó el enojo de los diputados de la oposición en general es que la presidencia de la Cámara habilitó la posibilidad de que los funcionarios que deberían ir a las comisiones a defender su proyecto de ley, lo puedan hacer de manera remota. Y no solo eso, sino que también pidió a los bloques que adelantaran por escrito las preguntas. Además, incorporaron un horario -algo infrecuente- para finalizar las comisiones. Chirillo estará hasta las 17 y Cúneo a partir de ese momento hasta las 20.

Entre los legisladores que criticaron esa estrategia se mostró Paula Oliveto, de la Coalición Cívica-Hacemos Coalición Federal (HCF), que argumentó que “los funcionarios tienen que venir a la Cámara a explicar la Ley Ómnibus y contestar preguntas. No es por Zoom. No es sin debate. Pareciera ser que no quieren que las cosas salgan. No es a las trompadas”, completó.

Para mañana queda otra jornada reservada para funcionarios del Ejecutivo Nacional. Según el cronograma que establecieron los presidentes de las comisiones, el miércoles será el turno de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, el de Interior, Guillermo Francos, el de Infraestructura, Guillermo Ferraro y la de Capital Humano Sandra Pettovello. En este caso, las comisiones comenzarán a las 9 de la mañana.

Las sesiones extraordinarias están previstas hasta el próximo 31 de enero. Según el cronograma de plazos que se impuso La Libertad Avanza en la Cámara de Diputados, la intención es la de emitir dictamen el próximo jueves 18 de enero para que la mega ley esté lista para que sea debatida en el recinto el miércoles 24 o jueves 25 de enero. Si esto es así, y no hay una extensión de las sesiones extraordinarias, el plazo alcanzaría para sólo el debate en Diputados y el Senado deberá esperar hasta el 1 de marzo.