El Senado conformó siete comisiones sin el kirchnerismo y nombró a los integrantes de la Bicameral que revisará el DNU

Victoria Villarruel firmó el decreto que conformó las comisiones permanentes y la Bicameral para tratar el DNU

En un acuerdo entre La Libertad Avanza y los bloques no kirchneristas, el Senado de la Nación logró poner en marcha siete comisiones de cara al 2 de enero, cuando comiencen las sesiones extraordinarias.

Según el documento que lleva la firma de la titular de la Cámara alta, Victoria Villarruel, y que ya fue cursado a los presidentes de cada uno de los bloques, se formalizaron las comisiones de Acuerdo, Asuntos Constitucionales, Justicia y Asuntos Penales, Presupuesto y Hacienda, Legislación General, Relaciones Exteriores y Culto y Asuntos Administrativos y Municipales.

El dato llamativo del documento es que la presentación sólo muestra la designación de los senadores de La Libertad Avanza, el PRO, la UCR y los bloques provinciales, pero no hay presencia de legisladores de Unión por la Patria. Desde la Presidencia de la Cámara le habían pedido los nombres de los senadores que iban a participar al jefe del interbloque, José Mayans, pero todavía no fueron entregados.

La falta de nombres kirchneristas en las comisiones tiene que ver con la discusión que lleva adelante el presidente de esa bancada con las autoridades del Senado respecto de la representatividad que tiene que tener Unión por la Patria teniendo en cuenta que es el bloque mayoritario, con 33 senadores sobre 72.

Bloque de La Libertad Avanza en el Senado de la Nación

“Ellos acordaron y se unieron en la discusión para ser una mayoría, pero no son un bloque sino que conformaron un acuerdo para quedarse con más lugares. Está bien, pero las reglas no son esas y no se puede hacer lo que cada uno quiera”, explicó un legislador de UxP.

El punto a dilucidar es qué va a suceder respecto a la capacidad que tenga cada una de las comisiones para reunir el quórum y poder llevar adelante las discusiones. El problema es que se espera para el próximo miércoles un plenario de comisión para empezar a debatir el proyecto de ley de Boleta Única.

En ese contexto, el “peligro” es que desde Unión por la Patria señalen que no tiene validez porque aún no están designados los senadores de esa fuerza política para las comisiones y se frene el debate.

Comisión de DNU

En donde sí la oposición kirchnerista aportó nombres fue en la estratégica bicameral de DNU en donde se quedó con tres de los ocho lugares que aporta el Senado, a pesar de que esta fuerza política entendía que tenía que tener el 50% de los lugares, es decir, cuatro senadores.

En esta comisión estarán presentes Anabel Fernández Sagasti, Mariano Recalde y María Teresa González por el bloque de Unión por la Patria. La senadora Silvia Sapag, que había sido propuesta junto a sus colegas, fue la que quedó excluida.

Arriba: Víctor Zimmermann, Luis Juez, Anabel Fernández Sagasti, Máximo Kirchner, Mariano Recalde y María Teresa González. Abajo: Juan Carlos Pagotto, Camau Espínola, Juan Carlos Romero, Oscar Zago, Hernán Lombardi, Francisco Monti y Nicolás Massot

Por La Libertad Avanza se designó a Juan Carlos Pagotto, quien buscan que ocupe la presidencia de la comisión pero tiene como contra que por usos y costumbres nunca la preside un legislador recién llegado al Congreso de la Nación.

El representante del radicalismo será el chaqueño Víctor Zimmermann mientras que por el PRO será el presidente de ese bloque, Luis Juez. Los últimos dos lugares de la comisión que deberá debatir el Decreto de Necesidad y Urgencia 70 que deroga 326 leyes y modifica otras tantas, quedaron para el salteño Juan Carlos Romero del bloque Cambio Federal y el correntino ex kirchnerista Carlos Espínola del bloque Unidad Federal,.

Para que esta comisión pueda empezar a debatir el DNU que anunció en cadena nacional el presidente Javier Milei,hace falta ahora que la Cámara de Diputados aporte los nombres de los ocho legisladores que deberán ser designados en la misma.