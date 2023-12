Javier Milei adelantó que si el Congreso rechaza el DNU que desregula la economía llamará a un plebiscito

Javier Milei dijo que llamará a un plebiscito si el Congreso le rechaza el DNU

“Obviamente”, fue la respuesta del presidente Javier Milei, ante la consulta sobre cuáles serán los pasos a seguir en caso de que el Congreso finalmente rechace el Decreto de Necesidad y Urgencia que busca una desregulación profunda de la economía.

Lo dijo durante una entrevista con el periodista Luis Majul, en LN+, este martes 26 de diciembre.

-¿En caso de que el DNU sea rechazado, llamaría a un plebiscito o una consulta popular?, preguntó el periodista.

-Obviamente, replicó Milei. Y profundizó: “El megadecreto tiene más de 75% de aprobación, entonces que me expliquen porque quieren algo en contra de la gente”.

El jefe de Estado defendió la urgencia de impulsar un shock en la regulación del país para alcanzar inversiones. El objetivo es contrarrestar los efectos del ajuste fiscal que aplicó el gobierno en sus primeros 16 días de gestión. “Necesitamos con urgencia inversiones para que los efectos del programa de estabilización sean menos dolorosos en términos de caída de actividad, empleo y pobreza”, argumentó.

Sobre las posturas que cuestionan la forma y la cantidad de regulaciones que se modificaron en un sólo acto de gobierno, el presidente contestó: “No tienen consciencia de la gravedad de la situación, o la subestiman”. Se refería a dirigentes y legisladores de la oposición peronista, que le reclaman que en todo caso las desregulaciones se traten “ley por ley”, como pidió, por caso, el senador de Unión por la Patria, José Mayans.

Para ello, recordó un ejemplo histórico, que difundió a través de sus redes sociales. “Hice un posteo con una frase de Frondizi. Los que me cuestionan la forma imagino que estarán despotricando contra él, que sabiendo que cuando entra la maquinaria del Congreso le pone tanta lentitud que estropea todo, utilizó esta herramienta para avanzar en la administración de YPF”, argumentó Milei.

El presidente Javier Milei brindó su última entrevista del año, según él mismo contó en LN+

Por otro lado, el presidente deslizó una denuncia de gravedad, al buscar los motivos de la oposición de los legisladores. “Parte de esa lentitud es porque buscan coimas. Algunos, no dije todos. Pero a esos que les gusta tanto la discusión, que discuten la coma, están buscando coimas. Esto apunta contra los corruptos, esa dinámica para vender sus votos. Ojo que hay mucho vivillo dando vuelta”, expresó.

“Está contemplado en la Constitución, el problema es que no les gusta, no lo pueden decir, quieren agarrar algún beneficio para aprobar la ley. Va en contra de los tongos de la casta. El problema es que con este mecanismo no pueden morder”, añadió.

La urgencia de las reformas

A lo largo del diálogo con Majul, el presidente Milei insistió en describir la situación terminal de la economía argentina. Sobre esa base es que buscó transmitir la urgencia de las reformas, contempladas en el Decreto de Necesidad y Urgencia que anunció por Cadena Nacional. “Si sale mal explota, si no hacemos nada también explota”, afirmó.

Al respecto, continuó: “Vos no sabés cuánta fuerza tenés hasta que la ponés a prueba. Vos sabés que venía trabajando con el ministerio en las sombras. Lo que presentó Federico (Sturzenegger) es un tercio de las reformas. Lo que va al Congreso son dos tercios. Ya veníamos con las ideas de hacer estas reformas, y estamos dispuestos. Es una oportunidad histórica”.

Además, desafió a las organizaciones sociales y sindicatos que reclamarán en las calles frente a las medidas. “Si nos quieren voltear, que lo intenten, vamos a ver si la gente los deja. Belliboni perdió tanta fuerza que busca aliados. Que señal de debilidad. D´elía manejaba planes, tenía menos votos que planes. Mientras se manifiesten dentro de la ley, que lo hagan. Fuera de la ley, el que las hace las paga”.

El manejo de los planes sociales

Por otro lado, el presidente explicó la decisión del gobierno de avanzar en la baja de beneficiarios de planes sociales que presentaron irregularidades en el cobro. “La doctora Bullrich, con la ministra Sandra Petovello de Capital Humano e Infraestructura hicieron un trabajo muy importante, no solo desde lo conceptual, fue un trabajo impresionante. Recibimos más de 11 mil denuncias de extorsión: triple de los que vinieron a la marcha. Esto trabajó en los incentivos de la gente. ¿A vos te parece que en 16 días de Gobierno tenga tres marchas? ¿No pueden aceptar que perdieron y que la población eligió otra cosa? ¿No pueden aceptar que hay otra forma de ver el mundo? Este modelo que tanto defendieron llevó a los salarios a 300 dólares”.

Al finalizar el diálogo, Milei habló a cámara para enviar un mensaje a los argentinos. “Quiero decirles que esta vez el esfuerzo vale la pena, estamos atacando el problema de todos los males. Vamos a salir adelante, vamos a soportar un trago amargo y después Argentina se pondrá de pie y empezará el cambio para ser una potencia”, cerró.