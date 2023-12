En busca de una estrategia común, diputados y senadores de UxP se reunirán esta tarde con gobernadores del PJ

Mientras esperan que el Gobierno nacional gire al Congreso de la Nación los 11 proyectos de ley que estableció el Poder Ejecutivo, que deben ser tratados durante el período de extraordinarias, Unión por la Patria comienza a establecer una estrategia conjunta entre sus legisladores, sindicalistas y gobernadores.

Al encuentro que hubo anoche en el Senado entre los 33 miembros del interbloque de la oposición con miembros de la CGT, hoy se le sumarán dos nuevas reuniones: una propia, del interbloque de senadores, que analizarán la marcha de la central sindical y la vía judicial, así como también el proyecto de ley en espejo al DNU del presidente Javier Milei, que fue presentado anoche por la senadora radical Carolina Losada.

Por otro lado, la percepción es que el proyecto de ley de reformas de las funciones del Estado va a ingresar por la Cámara Alta y será el primero que traten los senadores, por lo que se buscará avanzar en el tema y, además, aún falta resolver cuántos miembros tendrá el interbloque en la bicameral que deberá darle tratamiento al decreto que desregulariza de la economía.

El encuentro está previsto para las 15:30 en el segundo piso del Senado y -se estima- no va a durar mucho más de una hora porque a las 17 está programada la segunda reunión del día, pero esta vez en la Cámara de Diputados y con la presencia de gobernadores del PJ.

El vocero presidencial Manuel Adorni aseguró este mediodía que el presidente Javier Milei enviará este miércoles al Congreso nacional el paquete de leyes que será tratado en sesiones extraordinarias, titulado Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos.

Foto: Presidencia de la Nación

Esto puede retrasar el encuentro con los gobernadores, en caso de que quieran esperar el ingreso de los proyectos para poder leer la letra de cada uno. En especial, la del que propone la reversión del Impuesto a las Ganancias para la cuarta categoría.

Los gobernadores del PJ se oponen a la vuelta del tributo y piden que se coparticipe una parte del impuesto al cheque, algo que no se podría tratar en el Congreso hasta marzo porque el Presidente Milei no sólo no lo incluyó en el temario sino que se niega a hacerlo.

Entre los gobernadores que estarán presentes esta tarde ya confirmaron su asistencia el de Buenos Aires, Axel Kicillof, el de Formosa, Gildo Insfrán, el de La Pampa, Sergio Zillioto, el de Catamarca, Raúl Jalil, el de Tucumán, Osvaldo Jaldo y Ricardo Quintela, de La Rioja.

Ayer ya hubo un primer encuentro entre senadores, diputados y gobernadores del PJ. Los gobernadores peronistas de Tucumán y Catamarca, Osvaldo Jaldo y Raúl Jalil, se reunieron con los diputados y senadores nacionales de Unión por la Patria (UP) que representan a sus provincias, para analizar y acordar una postura en común frente al debate que se avecina en el Congreso de la Nación.

El viernes 29 de diciembre entrará en vigencia el Decreto de Necesidad y Urgencia que firmó el presidente Javier Milei. Se espera que mañana mismo la vicepresidenta de la Nación y Presidenta del Senado, Victoria Villarruel, cite a la comisión bicameral de Tratamiento Legislativo para su conformación (durante la primera semana de enero) porque, aunque hay un sector que asegura que el plazo legal de 10 días hábiles para que el Ejecutivo gire el DNU al Congreso es el 12 de enero, existe la presunción que el DNU llegará al Congreso alrededor del viernes 5 del mes próximo.

A partir de ese momento correrá un nuevo plazo de 10 días hábiles para que se expida la comisión y luego pasará a ser debatido en el recinto de la Cámara de Diputados y en la de Senadores.