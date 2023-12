Qué dijo la diputada Lilia Lemoine sobre la agresión que sufrió

La diputada Lilia Lemoine fue atacada durante el fin de semana. Así quedó su teléfono celular (Foto: X)

La diputada nacional de La Libertad Avanza (LLA) Lilia Lemoine fue agredida por una pareja cuando caminaba por la calle en Villa Urquiza. A raíz del incidente, y tras un llamado al 911, la Policía de la Ciudad labró actuaciones por “amenazas y daños”.

Según informaron fuentes policiales, Lemoine caminaba por la calle Nahuel Huapi al 5200 el sábado por la tarde y fue sorprendida por una pareja que comenzó a insultarla por su procedencia política. El reporte añade que la legisladora fue increpada, entre otras cosas, por el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que anunció el presidente Javier Milei el miércoles pasado.

Fuentes del caso indicaron a Infobae que la legisladora “sacó su celular con intenciones de filmarlos, pero uno de ellos le propinó una cachetada, mientras que la mujer que lo acompañaba le arrebato el dispositivo para luego darse a la fuga”.

“El celular fue descartado en la cinta asfáltica a pocos metros del lugar y la legisladora fue asistida por el SAME y trasladada al hospital Pirovano por un traumatismo en la muñeca”, se agregó.

Una vez en el centro asistencial, la diputada de La Libertad Avanza fue asistida por traumatólogos, neurocirujanos y demás especialistas. Además, se le realizó una tomografía computada y una placa radiográfica. Finalmente, se retiró del Hospital con traumatismo leve en su muñeca derecha.

En sus redes sociales, la diputada libertaria mostró fotos de cómo quedó su teléfono celular y relató la agresión. “Un tipo de más de 1,90 me arrebató el celular a la fuerza y, mientras ambos se daban a la fuga, partió al medio mi herramienta de trabajo. Tuvo mala suerte, ya que una testigo que llamó al 911 al ver el suceso lo vio cuando lo arrojó a un cantero y me ayudó a recuperar la parte que no se robó, que es justamente la que contiene las tarjetas de memoria interna y externa. Así que tendré acceso a las imágenes, así que, si no alcanza con las imágenes de las cámaras de la calle, están las mías. De modo que la policía los va a encontrar sí o sí”.

Y agregó: “La razón por la cual decidí filmarlos fue porque me amenazaban. Y ¿qué pensaron? ¿Que me iba a asustar y correr? No. Ellos corrieron, como todo cobarde que ejerce violencia y corre, porque tiene muy en claro que lo que hace está mal. Lo que hicieron fue lamentable... Yo voy a seguir caminando por la calle. Yo entiendo muy bien que pasamos una situación difícil y quienes no retuvieron el poder están enojados y dolidos, y si me quieren gritar, increparme o decirme lo que piensan estoy más que dispuesta a escucharlos porque sé que sienten miedo, pero violencia y amenazas no”.

Lemoine juró como diputada el pasado 10 de diciembre (Ariel Torres)

Mensajes de repudio

Vilma Ibarra, ex secretaria de Legal y Técnica durante el gobierno de Alberto Fernández, se solidarizó con la legisladora libertaria. “Ni violencia ni escraches”, afirmó en las redes sociales.

El exintendente de Pinamar Martín Yeza también se refirió al ataque: “Espero que estés bien y te mejores Una mejor democracia requiere entre otras cosas mejores formas democráticas”. La diputada Silvia Lospennato (Juntos por el Cambio), en tanto, señaló: “Repudio absoluto y mi solidaridad. Esto no debe suceder nunca más, ojalá las fuerzas de seguridad pronto detengan a los agresores y los pongan a disposición de la Justicia”.

“Mi solidaridad con Lilia Lemoine, es una locura como la agredieron. La intolerancia y el odio tienen que ser condenados siempre”, planteó, por su lado, la diputada nacional de la Coalición Cívica Paula Olivetto. A su vez, el dirigente radical Ricardo Buryaile sostuvo: “Mi solidaridad por la agresión sufrida. La democracia es la convivencia pacífica y el respeto al que piensa distinto. Necesitamos construir una sociedad tolerante con respeto al otro sin grietas. ¡Basta de violencia!”.

Agustín Rombolá, presidente de la Juventud Radical de CABA, también se manifestó: “Gravísimo y repudiable. Mi solidaridad con Lilia Lemoine y la cobarde agresión que recibió. Quienes compartimos poco con este gobierno, debemos dar todas las discusiones. Esa discusión debe ser en paz y construyendo una propuesta alternativa. Basta de violencia en Argentina”.

También repudió la agresión el exintendente de San Antonio de Areco y dirigente peronista Francisco “Paco” Durañona. “Esto es muy malo. No puede ni debe suceder. Toda mi solidaridad y repudio ante las agresiones y amenazas sufridas. No es con violencia, ni provocaciones, ni divisiones. Es con tolerancia, democracia y convivencia”.