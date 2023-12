Negociación o conflicto: el acertijo que plantea Milei con su DNU desregulador

El presidente Javier Milei junto al resto de miembros de su Gobierno la noche del anuncio del DNU que desregula la economía

El DNU que firmó Javier Milei para desregular la economía recibió de parte de la oposición el mismo rechazo, pero reacciones contrapuestas. Si bien los dos partidos mayoritarios -el peronismo y la UCR- coincidieron en criticar el Decreto de Necesidad y Urgencia por avanzar sobre facultades legislativas, unos optaron por proponer una negociación para preservar reformas clave, y otros plantearon el repudio completo.

Esa dicotomía es relevante por un detalle que no pasó inadvertido para analistas políticos y dirigentes de La Libertad Avanza y de la oposición que están haciendo el poroteo en el Congreso. Es que, por un error, el decreto no incluyó que entraba en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial, por lo cual recién el 29 de diciembre tendrá vigencia plena. Con el PJ, la UCR, la Coalición Cívica de Elisa Carrió y los partidos provinciales en contra, la posibilidad de que el decreto tenga aval parlamentario se acercan a cero si no se establece alguna negociación política.

“El objetivo es voltear el DNU y eso va a pasar”, dijo anoche el secretario general de la CGT y dirigente del peronismo, Héctor Daer, después de una reunión que tuvieron los sindicalistas en la sede de la UOCRA para definir un plan de lucha contra el gobierno de Milei, que desembocará en una marcha el miércoles próximo a Tribunales y la definición de la fecha de un paro nacional.

Los gremialistas se reunieron este jueves con diputados y senadores de Unión por la Patria para expresar el rechazo a las reformas que incluyó el DNU. Más allá de las cuestiones laborales, las reformas que puso en marcha Milei le pegó en la línea de flotación al mundo sindical, debido a que desreguló todo el sistema de obras sociales y desactivó los descuentos compulsivos de aportes sindicales, entre otras medidas. La CGT, que tiene un peso decisivo en el PJ cuando está en la oposición, ensayó una respuesta sobre por qué no hicieron un solo paro durante los cuatro años de gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner y sí están dispuestos a hacerlo a semanas de haber asumido el nuevo gobierno. “Nunca fueron en contra de los derechos de los trabajadores”, dijeron.

En el panperonismo -sin esta beligerancia- reaparecieron dos figuras clave: Cristina Kirchner y Sergio Massa. La ex vicepresidente con intención deliberada llamó al senador José Mayans apenas después de concluida la cadena nacional para expresarle su preocupación por lo que había escuchado. Y el ex candidato presidencial reunió a su equipo en la primera reunión que se conoce de la Fundación Encuentro del Frente Renovador y analizó el DNU y el “impuestazo de Caputo y Milei”.

Tanto la CGT como Cristina Kirchner y Massa, que habían mantenido un perfil bajo durante la transición y los primeros días del gobierno de Milei, coincidieron el mismo día en mostrarse activos en contra del decreto que firmó Milei para liberar una economía maniatada y plagada de regulaciones. También se supo que los piqueteros de la UTEP (Unión de Trabajadores de la Economía Popular), muchos de los cuales fueron funcionarios del último gobierno, también resolvieron volver al ruedo. Realineamientos después de un breve silencio.

Radicales y Lilita

Esa reacción fue la contracara de lo que pasó con la UCR, que también se pronunció en contra del DNU, pero planteó una instancia posible de negociación. El encargado de plantearlo primero fue el presidente del partido y senador por la Capital Federal, Martín Lousteau. “El presidente debería reemplazar este inválido DNU por una ley espejo que se pueda votar por capítulos, y convocar a extraordinarias para darle tratamiento urgente. Así las reformas positivas, que tendrán consenso, podrán sancionarse y las que no lo sean, evitarse. Toda otra alternativa, ya sea no hacer ninguna reforma o hacer las que no deberíamos, es mala para el presente y el futuro de los argentinos”, afirmó.

En un mensaje que publicó en sus redes sociales, el dirigente destacó que está “de acuerdo en que debemos cambiar muchas cosas en Argentina, entre ellas el improductivo desempeño de partes de nuestro Estado y regulaciones que traban el buen funcionamiento de diversos sectores de la economía”, pero puso en cuestionamiento el método elegido para avanzar con reformas tan masivas como profundas.

Esta posición no fue unívoca en el arco de Juntos por el Cambio. Una mirada similar tuvo el ex jefe de gobierno porteño y precandidato presidencial, Horacio Rodríguez Larreta: “Argentina necesita reformas profundas, lo dije muchas veces durante la campaña, y sigo pensando lo mismo. Pero solamente van a tener éxito si se pueden sostener en el tiempo, y si tienen solidez jurídica y constitucional que garantice su concreción. Para esto, las transformaciones deben ser resultado de un amplio consenso basado en el diálogo”.

Para el dirigente del PRO, “Argentina necesita reformas, pero no por decreto. El instrumento para que esto suceda es una ley del Congreso. Tenemos que evitar que en 4 años otro presidente, con un DNU similar, pueda dar todo marcha atrás. La división de poderes es la pieza central de nuestra República”.

Una de las figuras importantes de la oposición y que siempre tuvo una posición crítica sobre Milei -y que primero expresó sus críticas a la sintonía con Macri- es Elisa Carrió, que estuvo en línea los últimos días con el presidente de la CC, el diputado Maximiliano Ferraro y otros referentes del partido. Según pudo saber Infobae, la ex diputada y fundadora de Juntos por el Cambio, le pidió a los equipos técnicos que analicen en profundidad las reformas que incluyó Milei en su DNU, más allá del rechazo. La ex diputada -que el martes que viene cumpleaños- cree que la luna de miel con Milei se terminó de manera prematura y que si Federico Sturzenegger trabajó un año y medio en el proyecto de DNU, el Congreso no puede tener menos de 20 días para analizarlo.

Como último dato, Sturzenegger confirmó anoche que no tiene ningún cargo formal en el Gobierno y que sólo asesora de buena voluntad al Presidente.