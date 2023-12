El gobernador de Santa Cruz anunció que no le pagará la liquidación del salario a Alicia Kirchner

Alicia Kirchner y Claudio Vidal

El gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, anunció este viernes que no le pagará la liquidación del sueldo a su antecesora, Alicia Kirchner, en medio de la crisis financiera que atraviesa la provincia. La medida también incluye a los funcionarios del anterior Gabinete e integrantes del equipo de trabajo de la ex ministra de Desarrollo Social.

“He decidido no pagarle la liquidación a la ex gobernadora Alicia Kirchner, su gabinete y parte de su equipo. Si no hay plata para el pueblo, tampoco hay plata para los que se enriquecieron con la política. De a poco ordenaremos todo”, expresó Vidal en su cuenta de X.

El anuncio del gobernador de Santa Cruz

En las últimas elecciones, Vidal fue por lejos el más votado dentro del lema Por Santa Cruz (llevaba seis candidatos), que obtuvo el 46,48% de votos. Con el 98,9% de las mesas escrutadas, sumó 53.692 adhesiones de un total de 75.270 para su frente electoral. En la provincia que vio nacer el kirchnerismo, una gran parte de la población eligió al diputado para los próximos cuatro años y a Javier Milei en las PASO; el libertario obtuvo prácticamente la misma cantidad que el petrolero: 52.189 votos.

Vidal es peronista clásico, y pudo mostrarse como una alternativa a los candidatos del lema de Unión por la Patria local, los intendentes de Río Gallegos, Pablo Grasso, y de El Calafate, Héctor Javier Belloni. Sin embargo, fue parte del Frente de Todos hasta 2021 y en las elecciones a gobernador de 2019 compitió dentro del lema kirchnerista, del que resultó ganadora Alicia Kirchner.

En su discurso de asunción expresó: “Estamos hablando con operadoras mineras, petroleras, sectores privados y tratando de ir a su vez pagando la enorme deuda pública que nos dejaron”, remarcó, con la promesa de hacer “todo lo posible para cancelar también en enero los salarios y de a poco ver cómo sacamos esta provincia adelante y mejorar el salario de los trabajadores públicos”.

Claudio Vidal

La crisis de las cuentas públicas de Santa Cruz viene desde hace años. La ex gobernadora había denunciado la herencia recibida por su antecesor Daniel Peralta cuando en diciembre de 2015 afirmó públicamente: “Hace cuatro años que Santa Cruz está quebrada en sus finanzas”.

Dos años después, la cuñada de Cristina Fernández no logró dar vuelta la situación financiera de manera favorable y, en en el discurso de apertura del período de sesiones en la Cámara de Diputados provincial, afirmó: “No podíamos y aún no podemos pagar los sueldos en tiempo, no tenemos los fondos necesarios para atender las necesidades y funcionar con equilibrio fiscal”.

Durante una entrevista que brindó a Infobae, Alicia Kirchner destacó: “En lo que acerté es en trabajar con la gente, con las organizaciones, con resultados muy buenos y otros no tan buenos, pero es parte de la acción política. Cuando a mí me tocó empezar a gobernar en el 2015 fue construyendo en la adversidad. Tenía una idea de cómo estaba la provincia y por eso me presenté para gobernadora, pero el resultado fue más complicado de lo que pensaba. Teníamos el 150% del presupuesto que se iba en gastos corrientes. La provincia había sido muy ayudada por el gobierno nacional, pero cuando me tocó a mí en el 2015 el signo político era del PRO, del ingeniero Macri, y hubo una no ayuda hacia la provincia bastante severa. Pero buscando nuestra identidad, nuestra pertenencia, buscando la soberanía, nuestros recursos, apostamos a la construcción. Por eso digo construyendo en la adversidad”.